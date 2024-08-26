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Латвия начала программу подготовки украинских операторов БПЛА, - министр обороны Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал детали о новой программе подготовки украинских операторов беспилотников.

Об этом он заявил в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Спрудс напомнил, что в прошлом году Латвия подготовила около 4 000 украинских военных и подчеркнул - страна готова подготовить примерно такое же количество и в этом году.

"С нового - мы начали программу подготовки пилотов БПЛА", - отметил он.

Также латвийский министр обороны акцентировал, что Латвия серьезно готовится к участию в Коалиции дронов, а с той партией 1400 беспилотников - страна в целом передала Украине уже 3000 дронов, вскоре будет следующая закупка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Латвии Спрудс встретился в Киеве с Умеровым: обсуждали укрепление коалиции дронов и строительство фортификаций. ВИДЕО

Его спросили, могут ли Силы обороны Украины использовать предоставленные Латвией дроны для ударов по территории России, на что он ответил: "Украина имеет полное право защищаться".

"Оружие, которое мы предоставляем, может быть использовано на законных основаниях против законных целей в РФ", - подчеркнул Спрудс.

Также Латвия в этом и следующем году выделяет 0,25% ВВП на военную поддержку Украины.

"Ежегодно это более 100 миллионов евро. Также, мы вовлечены в международные инициативы, такие как чешская. И, конечно, мы являемся частью Коалиции дронов, ИТ-коалиции, коалиции по разминированию, коалиции F-16", - добавил министр.

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Автор: 

беспилотник (3546) Латвия (1330) дроны (3852)


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Дякуємо.
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26.08.2024 14:49 Ответить
Ти тут якого дідька "дякуємо ", йди картоплю копай ,терпіла !
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26.08.2024 14:55 Ответить
 
 