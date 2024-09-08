Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці, - DeepState. КАРТА
Війська РФ окупували с.Невельське у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника", - йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+33 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар08.09.2024 08:19
+27 фывафы фываф
показати весь коментар08.09.2024 08:14
+19 Kondrat 5cfec1bc
показати весь коментар08.09.2024 08:22
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Sergii Ustim
показати весь коментар08.09.2024 17:03 Відповісти Мені подобається 1
Redcar Ukraine
показати весь коментар08.09.2024 18:41 Відповісти Мені подобається 1
Андрій Богатир
показати весь коментар08.09.2024 19:05 Відповісти Мені подобається 1
ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар08.09.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...