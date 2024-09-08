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окупація (6537) Донецька область (7581) Красногорівка (108)

Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували с.Невельське у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника", - йдеться у повідомленні.

Невельське окупація

Читайте на "Цензор.НЕТ": У серпні Росія окупувала 477 кв.км території України, - AFP

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Автор: 
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Топ коментарі
+33
Щось нашу ОПу окупація України геть не хвилює, вони нам про пабєду в Курську розповідають
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08.09.2024 08:19
+27
От вам і стабілізація.
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08.09.2024 08:14
+19
Нічого страшного,зате переправу в курській волості знищили.
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08.09.2024 08:22
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Село до війни зі 150 мешканцями, чийсь побратим, ви там, мабуть народились?
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08.09.2024 17:03 Відповісти
У кацапів залишилось 2-3 ракети, резерви спалені, снарядів нема, танків й броні нема, ось-ось наступ видохнеться, у пітуна рак...
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08.09.2024 18:41 Відповісти
може зеленому їбанату час запускати татарова? ну, заодно й порахуємо, скільки кацапів він повбиває... не одними ж "чеченцями" промишляти...
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08.09.2024 19:05 Відповісти
Сирок з зеленими зливає Україну...все по османському сценарію
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08.09.2024 22:35 Відповісти
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