Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували с.Невельське у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника", - йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.