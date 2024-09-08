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Паралімпіада (184) спорт (1596) США (21024)

Спортсменку зі США Мастерс попросили сховати синьо-жовту наклейку на шоломі під час виступу на Паралімпіаді -2024

Американська велоспортсменка українського походження Оксана Мастерс

Організатори Паралімпіади-2024 не дозволили американській велоспортсменка українського походження Оксані Мастерс виступати на змаганнях із синьо-жовтою наклейкою у формі серця на шоломі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами, спортсменки це сталося перед самим стартом. Вона додала, що на зображені була лише форма серця, однак організатори вказали "прикрити українську наліпку із серцем".

"На цьому зображенні не було нічого, лише серце. Це було складно для мене, тому що я людина, яка народилася в Україні і є американською спортсменкою. Я відчуваю, що представляю ті місця, звідки я родом", — підкреслила Мастерс.

Вона додала, що не впала духом через зауваження, а навпаки це надало їй енергії та мотивувало ще більше.

Читайте: Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди

Автор: 
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Топ коментарі
+44
Оксані Мастерс яка має серце справжньої українки щира вдячність за позицію...
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08.09.2024 22:19
+36
Чтоб праздник ублюдкам не портить, пока в Украине геноцид происходит?
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08.09.2024 22:07
+27
А що таке? Гейропу ковбасить від синьо-жовтих кольорів?
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08.09.2024 22:19
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нацистська символіка?
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08.09.2024 22:05 Відповісти
Чтоб праздник ублюдкам не портить, пока в Украине геноцид происходит?
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08.09.2024 22:07 Відповісти
А що таке? Гейропу ковбасить від синьо-жовтих кольорів?
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08.09.2024 22:19 Відповісти
Лідори ж.... Ціннності інші в них...
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09.09.2024 01:09 Відповісти
Оксані Мастерс яка має серце справжньої українки щира вдячність за позицію...
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08.09.2024 22:19 Відповісти
Син Кулеби теж американець.

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08.09.2024 22:46 Відповісти
а що не так ?

хлопець вправляється із зброєю, чого і всій молоді бажаю !
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08.09.2024 22:55 Відповісти
Ти бл дебіл , чи просто дурака включаєш ?
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08.09.2024 23:02 Відповісти
Модернова лопата!
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09.09.2024 01:15 Відповісти
Пані Оксано, дякуємо за вашу підтримку.
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08.09.2024 22:47 Відповісти
Дякуємо пані Оксано !

Слава Україні !
Героям Слава !
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08.09.2024 22:56 Відповісти
*рана політкоректність.
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08.09.2024 23:19 Відповісти
Ну, якби на шоломi була ЛГБТ символiка, тодi можна!
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09.09.2024 05:37 Відповісти
Мастерс подяка
організатори п..дори(в поганому сенсі)
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09.09.2024 07:47 Відповісти
 
 