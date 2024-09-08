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Спортсменку из США Мастерс попросили спрятать сине-желтую наклейку на шлеме во время выступления на Паралимпиаде-2024

Американська велоспортсменка українського походження Оксана Мастерс

Организаторы Паралимпиады-2024 не позволили американской велоспортсменке украинского происхождения Оксане Мастерс выступать на соревнованиях с сине-желтой наклейкой в форме сердца на шлеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам спортсменки, это произошло перед самым стартом. Она добавила, что на изображении была только форма сердца, однако организаторы попросили "прикрыть украинскую наклейку с сердцем".

"На этом изображении не было ничего, только сердце. Это было сложно для меня, потому что я человек, который родился в Украине и является американской спортсменкой. Я чувствую, что представляю те места, откуда я родом", - подчеркнула Мастерс.

Она добавила, что не упала духом из-за замечания, а наоборот это придало ей энергии и мотивировало еще больше.

Также читайте: Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024, одержав 82 награды
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Топ комментарии
+44
Оксані Мастерс яка має серце справжньої українки щира вдячність за позицію...
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08.09.2024 22:19
+36
Чтоб праздник ублюдкам не портить, пока в Украине геноцид происходит?
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08.09.2024 22:07
+27
А що таке? Гейропу ковбасить від синьо-жовтих кольорів?
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08.09.2024 22:19
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нацистська символіка?
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08.09.2024 22:05 Ответить
Чтоб праздник ублюдкам не портить, пока в Украине геноцид происходит?
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08.09.2024 22:07 Ответить
А що таке? Гейропу ковбасить від синьо-жовтих кольорів?
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08.09.2024 22:19 Ответить
Лідори ж.... Ціннності інші в них...
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09.09.2024 01:09 Ответить
Оксані Мастерс яка має серце справжньої українки щира вдячність за позицію...
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08.09.2024 22:19 Ответить
Син Кулеби теж американець.

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08.09.2024 22:46 Ответить
а що не так ?

хлопець вправляється із зброєю, чого і всій молоді бажаю !
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08.09.2024 22:55 Ответить
Ти бл дебіл , чи просто дурака включаєш ?
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08.09.2024 23:02 Ответить
Модернова лопата!
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09.09.2024 01:15 Ответить
Пані Оксано, дякуємо за вашу підтримку.
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08.09.2024 22:47 Ответить
Дякуємо пані Оксано !

Слава Україні !
Героям Слава !
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08.09.2024 22:56 Ответить
*рана політкоректність.
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08.09.2024 23:19 Ответить
Ну, якби на шоломi була ЛГБТ символiка, тодi можна!
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09.09.2024 05:37 Ответить
Мастерс подяка
організатори п..дори(в поганому сенсі)
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09.09.2024 07:47 Ответить
 
 