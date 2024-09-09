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ДТП (4442) смерть (6709) Мінстратегпром (124)

В ДТП загинув радник міністра СтратегПрому Ярослав Олійник

В ДТП загинув Ярослав Олійник (Локі)

Один з перших членів оновленої команди міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник (Локі) загинув у ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.

"Загинув Ярослав Олійник.Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться", - написав Камишін.

Він також додав, що прощання з загиблим відбудеться у вівторок о 12.00 в Михайлівському соборі.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що Олійник "вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП".

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє - на жаль, дуже недовге - життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я - його.
Щирі співчуття рідним і близьким", - написала Гвоздяр.

Читайте: "Слуга народу" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: його госпіталізували

Автор: 
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Топ коментарі
+31
Співчуття рідним та близьким.
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09.09.2024 01:17
+31
Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.
RIP Воїну
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09.09.2024 01:34
+25
Друже, які оборудки, це військовий, який 10 років провів на фронті. У СтратПромі завідував напрямком розвитку БПЛА
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09.09.2024 01:28
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Співчуття рідним та близьким.
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09.09.2024 01:17 Відповісти
Друже, які оборудки, це військовий, який 10 років провів на фронті. У СтратПромі завідував напрямком розвитку БПЛА
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09.09.2024 01:28 Відповісти
Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.
RIP Воїну
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09.09.2024 01:34 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏🥀
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09.09.2024 18:32 Відповісти
А може, навпаки, був кісткою в горлі тим, хто орудує та краде в мінстратегпромі та їого прибрали?
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09.09.2024 08:16 Відповісти
Може бути...бо ДТП сталося вночі,комендантьська година...хоча може якраз якийсь мажор з "перепусткою"і став винуватцем загибелі воїна...😢
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09.09.2024 09:34 Відповісти
Але статистику ДТП треба якось покращувати. Ми давно на першому місці по смертності на дорогах серед країн Європи (якщо не рахувати кацапстан). Масова купівля водійських посвідчень, ненадійні "битки" на дорогах, в багатьох з яких системи безпеки виведені з ладу, купа нетверезих за кермом...
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09.09.2024 08:29 Відповісти
Про "незастрахований " тут не йдеться . Відомий той факт що українські спецслужби неперевершені в організації різного роду ДТП (згадайте Чорновола , Кузьму Скрябіна )
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09.09.2024 08:40 Відповісти
Ну, блін , порівняли Чорновола із Скрябіним!
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09.09.2024 11:32 Відповісти
За рівнем інтелекту і віку я Скрябіна ставлю вище Чорновола .
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09.09.2024 11:50 Відповісти
Інтелект? Який інтелект в коміка , чи музиканта? А інтелект політичного діяча, який відсидів за політичну діяльність, був головою обласної ради, депутатом та керівником партії, яка протистояла комуністичній мафії?
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09.09.2024 14:42 Відповісти
і що характерно, не видаляє ж повідомлення і не вибачаєшся
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09.09.2024 10:09 Відповісти
Земля пухом.
співчуття рідним
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09.09.2024 01:31 Відповісти
Очередной на счету нашей власти.
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09.09.2024 01:50 Відповісти
Один з одиниць в команді віслюка оманського хто заслуговував на повагу... Співчуття близьким та рідним! Він багато зробив для безпілотної авіації...
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09.09.2024 03:21 Відповісти
показово винищують фахівців БПЛА. Яка аварія могла статись під Київом, що "про обставини нічого не повідомляється"? Скільки гнид російських сидить всередині, у владі, СБУ, поліції!Всі купуються, підпалювачам авто військових кацапи платять на дозу, а цим вілли за рубежем купуються. Весь д "Азур уже натиканий зрадниками України. І нікого не можуть знайти, ти дивись, якийсь засраний кацапський канал в телеграмі відшукати не можуть!
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09.09.2024 05:57 Відповісти
Якщо крепко працював, мiг заснути за кермом. Або , як пишуть нижче - це не випадковiсть. Бо мiг стати поперек горла для Базiлiо i Алiси, на Полi Чудес... Адже , безпiлотники - це Клондайк для асфальтових дiл чортiв.
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09.09.2024 07:50 Відповісти
Під Києвом якась аномальна зона, що аварія не може відбутися? Щодня і подежі і ДТП. Бо скоро в падінні дерева будуть звинувачувати диверсантів
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09.09.2024 08:43 Відповісти
Вы сначала в своих слугах-падение деревьев разберитесь. А що до падiння на дорогу дерев, дык вам, зебилобольшинству тем более тре надавати по .езаку за те що обабiч шляху не е санiтарноi зони. Междусобойчик , видишь ли, устроили промiж собов, ще й пiд час вiйни, ондого., вместо того , шобы делом заниматься.
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09.09.2024 14:17 Відповісти
Якщо на вихідних хильнули зайву чарку - не ганьбіттся в інтернеті
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09.09.2024 15:49 Відповісти
Кацапо-почерк - совокупить чарку с выходным днем... Типо, если выходной нужно в стельку набухаться?
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09.09.2024 15:59 Відповісти
Давай, жги истчьо, тока к жанчинам не цепляйтесь...
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09.09.2024 16:00 Відповісти
Припущення. Бо новина про ДТП, а Ви змішали в купу лєкторат влади, зеленбуд тощо
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09.09.2024 16:51 Відповісти
Може смерть не випадкова ? Необхідне незалежне розслідування.
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09.09.2024 06:00 Відповісти
У нас немає ментів, що можуть провести незалежне розслідування.
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09.09.2024 08:36 Відповісти
R.I.P. Співчуття рідним і близьким! Слава Герою!
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09.09.2024 06:13 Відповісти
Агент рашки єрмак і його мафіозна кодла в офісі презідента знищує патріотів.
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09.09.2024 06:16 Відповісти
Це не дтп, це вбивство. Знищують талановитих та найкращих. Сил Родині витримати таку втрату.
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09.09.2024 06:22 Відповісти
А что не пишут при каких обстоятельствах случилось дтп,какой автомобиль,служебный или нет,шофер охранник были или нет,может перед этим была веселая вечеринка по случаю блатного назначения?все подозрительно туманно.
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09.09.2024 07:33 Відповісти
летать не нада , машина это не самолет
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09.09.2024 08:18 Відповісти
А ви впевнені,що вони летіли. В мене батьки на мотоциклі" ЯВА" розбилися, чудом вціліли( дома троє дітей,я старша) козел їхав п'яний не припнув лошака маленького і він вискочив від колеса мотоцикла. Тут скоріше за все вбивство, або підрізали гальма,або передачі( вибачте в голові польська) коробка передач, або десь олію масла налили. Не вірю я що це просте ДТП.
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09.09.2024 15:22 Відповісти
Вічна Пам'ять. Дуже прикро.
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09.09.2024 08:56 Відповісти
від випадковостей ніхто не застрахований..., але коли гинуть саме такі люди, виникають питання... чомусь не гинуть у дтп учасники багаторічних схем з відмивання та освоювання державних грошей у багатьох сферах, а люди, які намагаються щось змінити гинуть частіше...
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09.09.2024 09:30 Відповісти
ага, ага. знаю я їх "дтп"...
міністр внутрішніх справ також під час війни загинув від "дтп" на вертусі.
а багато років перед ним чорновіл - знову від "дтп"....
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09.09.2024 10:34 Відповісти
"У ДТП разом з дружиною..."
https://t.me/ianina_sokolova/13046

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09.09.2024 10:59 Відповісти
Прикро і дивно!
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09.09.2024 11:01 Відповісти
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09.09.2024 11:45 Відповісти
 
 