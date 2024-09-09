В ДТП погиб советник министра СтратегПрома Ярослав Олейник

Один из первых членов обновленной команды министерства стратегических отраслей и промышленности Ярослав Олейник (Локи) погиб в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-глава министерства Александр Камышин.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин.

Он также добавил, что прощание с погибшим состоится во вторник в 12.00 в Михайловском соборе.

Заместитель министра Анна Гвоздяр уточнила, что Олейник "погиб ночью вместе с женой Ниной в ДТП".

"Ярослав был искренним и веселым человеком, который посвятил всю свою - к сожалению, очень недолгую - жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в Министерстве, он многому научил меня, а я - его.

Искренние соболезнования родным и близким", - написала Гвоздяр.

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