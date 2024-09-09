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ДТП (7454) смерть (9178) Минстратегпром (56)

В ДТП погиб советник министра СтратегПрома Ярослав Олейник

В ДТП загинув Ярослав Олійник (Локі)

Один из первых членов обновленной команды министерства стратегических отраслей и промышленности Ярослав Олейник (Локи) погиб в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-глава министерства Александр Камышин.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин.

Он также добавил, что прощание с погибшим состоится во вторник в 12.00 в Михайловском соборе.

Заместитель министра Анна Гвоздяр уточнила, что Олейник "погиб ночью вместе с женой Ниной в ДТП".

"Ярослав был искренним и веселым человеком, который посвятил всю свою - к сожалению, очень недолгую - жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в Министерстве, он многому научил меня, а я - его.
Искренние соболезнования родным и близким", - написала Гвоздяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: его госпитализировали
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Топ комментарии
+31
Співчуття рідним та близьким.
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09.09.2024 01:17
+31
Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.
RIP Воїну
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09.09.2024 01:34
+25
Друже, які оборудки, це військовий, який 10 років провів на фронті. У СтратПромі завідував напрямком розвитку БПЛА
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09.09.2024 01:28
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Співчуття рідним та близьким.
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09.09.2024 01:17 Ответить
Друже, які оборудки, це військовий, який 10 років провів на фронті. У СтратПромі завідував напрямком розвитку БПЛА
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09.09.2024 01:28 Ответить
Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.
RIP Воїну
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09.09.2024 01:34 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏🥀
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09.09.2024 18:32 Ответить
А може, навпаки, був кісткою в горлі тим, хто орудує та краде в мінстратегпромі та їого прибрали?
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09.09.2024 08:16 Ответить
Може бути...бо ДТП сталося вночі,комендантьська година...хоча може якраз якийсь мажор з "перепусткою"і став винуватцем загибелі воїна...😢
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09.09.2024 09:34 Ответить
Але статистику ДТП треба якось покращувати. Ми давно на першому місці по смертності на дорогах серед країн Європи (якщо не рахувати кацапстан). Масова купівля водійських посвідчень, ненадійні "битки" на дорогах, в багатьох з яких системи безпеки виведені з ладу, купа нетверезих за кермом...
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09.09.2024 08:29 Ответить
Про "незастрахований " тут не йдеться . Відомий той факт що українські спецслужби неперевершені в організації різного роду ДТП (згадайте Чорновола , Кузьму Скрябіна )
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09.09.2024 08:40 Ответить
Ну, блін , порівняли Чорновола із Скрябіним!
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09.09.2024 11:32 Ответить
За рівнем інтелекту і віку я Скрябіна ставлю вище Чорновола .
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09.09.2024 11:50 Ответить
Інтелект? Який інтелект в коміка , чи музиканта? А інтелект політичного діяча, який відсидів за політичну діяльність, був головою обласної ради, депутатом та керівником партії, яка протистояла комуністичній мафії?
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09.09.2024 14:42 Ответить
і що характерно, не видаляє ж повідомлення і не вибачаєшся
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09.09.2024 10:09 Ответить
Земля пухом.
співчуття рідним
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09.09.2024 01:31 Ответить
Очередной на счету нашей власти.
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09.09.2024 01:50 Ответить
Один з одиниць в команді віслюка оманського хто заслуговував на повагу... Співчуття близьким та рідним! Він багато зробив для безпілотної авіації...
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09.09.2024 03:21 Ответить
показово винищують фахівців БПЛА. Яка аварія могла статись під Київом, що "про обставини нічого не повідомляється"? Скільки гнид російських сидить всередині, у владі, СБУ, поліції!Всі купуються, підпалювачам авто військових кацапи платять на дозу, а цим вілли за рубежем купуються. Весь д "Азур уже натиканий зрадниками України. І нікого не можуть знайти, ти дивись, якийсь засраний кацапський канал в телеграмі відшукати не можуть!
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09.09.2024 05:57 Ответить
Якщо крепко працював, мiг заснути за кермом. Або , як пишуть нижче - це не випадковiсть. Бо мiг стати поперек горла для Базiлiо i Алiси, на Полi Чудес... Адже , безпiлотники - це Клондайк для асфальтових дiл чортiв.
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09.09.2024 07:50 Ответить
Під Києвом якась аномальна зона, що аварія не може відбутися? Щодня і подежі і ДТП. Бо скоро в падінні дерева будуть звинувачувати диверсантів
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09.09.2024 08:43 Ответить
Вы сначала в своих слугах-падение деревьев разберитесь. А що до падiння на дорогу дерев, дык вам, зебилобольшинству тем более тре надавати по .езаку за те що обабiч шляху не е санiтарноi зони. Междусобойчик , видишь ли, устроили промiж собов, ще й пiд час вiйни, ондого., вместо того , шобы делом заниматься.
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09.09.2024 14:17 Ответить
Якщо на вихідних хильнули зайву чарку - не ганьбіттся в інтернеті
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09.09.2024 15:49 Ответить
Кацапо-почерк - совокупить чарку с выходным днем... Типо, если выходной нужно в стельку набухаться?
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09.09.2024 15:59 Ответить
Давай, жги истчьо, тока к жанчинам не цепляйтесь...
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09.09.2024 16:00 Ответить
Припущення. Бо новина про ДТП, а Ви змішали в купу лєкторат влади, зеленбуд тощо
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09.09.2024 16:51 Ответить
Може смерть не випадкова ? Необхідне незалежне розслідування.
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09.09.2024 06:00 Ответить
У нас немає ментів, що можуть провести незалежне розслідування.
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09.09.2024 08:36 Ответить
R.I.P. Співчуття рідним і близьким! Слава Герою!
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09.09.2024 06:13 Ответить
Агент рашки єрмак і його мафіозна кодла в офісі презідента знищує патріотів.
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09.09.2024 06:16 Ответить
Це не дтп, це вбивство. Знищують талановитих та найкращих. Сил Родині витримати таку втрату.
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09.09.2024 06:22 Ответить
А что не пишут при каких обстоятельствах случилось дтп,какой автомобиль,служебный или нет,шофер охранник были или нет,может перед этим была веселая вечеринка по случаю блатного назначения?все подозрительно туманно.
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09.09.2024 07:33 Ответить
летать не нада , машина это не самолет
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09.09.2024 08:18 Ответить
А ви впевнені,що вони летіли. В мене батьки на мотоциклі" ЯВА" розбилися, чудом вціліли( дома троє дітей,я старша) козел їхав п'яний не припнув лошака маленького і він вискочив від колеса мотоцикла. Тут скоріше за все вбивство, або підрізали гальма,або передачі( вибачте в голові польська) коробка передач, або десь олію масла налили. Не вірю я що це просте ДТП.
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09.09.2024 15:22 Ответить
Вічна Пам'ять. Дуже прикро.
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09.09.2024 08:56 Ответить
від випадковостей ніхто не застрахований..., але коли гинуть саме такі люди, виникають питання... чомусь не гинуть у дтп учасники багаторічних схем з відмивання та освоювання державних грошей у багатьох сферах, а люди, які намагаються щось змінити гинуть частіше...
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09.09.2024 09:30 Ответить
ага, ага. знаю я їх "дтп"...
міністр внутрішніх справ також під час війни загинув від "дтп" на вертусі.
а багато років перед ним чорновіл - знову від "дтп"....
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09.09.2024 10:34 Ответить
"У ДТП разом з дружиною..."
https://t.me/ianina_sokolova/13046

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09.09.2024 10:59 Ответить
Прикро і дивно!
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09.09.2024 11:01 Ответить
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09.09.2024 11:45 Ответить
 
 