Окупанти прагнуть закрити всі шахти на Луганщині
Російські загарбники передають вугледобувні підприємства Луганської області незрозумілим російським інвесторам з так званої "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Передачею вугледобувних підприємств незрозумілим російським інвесторам у так званій "ЛНР" обумовлюють розвиток галузі. Однак водночас там накопичується заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається скорочення штату гірників. Як виявилося, не потрібні не тільки шахтарі, а й саме вугілля. У так званому "міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР" заявили про наміри позбутися залежності від вугілля. У планах - переобладнати усі котельні на газові. Тобто, виключити можливість опалення вугіллям шкіл, будинків культури, музеїв та інших об’єктів соцкультпобуту", - йдеться у повідомленні.
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ВВІІВ!!!
Особисто в мене там живуть більше 10 родичів, які вже 10 років НЕ працюють, при цьому отримують від окупаційної влади гроші невідомо за що (якісь виплати/доплати та перебування на обліку як працівники шахт - хоча шахти ті реально вже 8-10 років не працюють). І вже неодноразово відмовлялись переїжджати на контрольовану ЗСУ територію, в будинки, які я ладен був за свій кошт купити. А нахєра їм? Гроші на хліб і бухло - дають, працювати по 8 годин на день на шахтах/виробництві не треба. Обросли натуральним господарством - і насрати їм на все. А що чоловіків 18-40 в 2022 році похапали і більшість вже здохла в штурмовках позицій ЗСУ - так і похєру. Все одно майже всі - бухарі і тільки витрачали "сімейні ресурси".
Так старались сподобатись шахтарям! Чомусь-не вийшло,,,
Закрытие угольной отрасли на Донбассе сделает лучше всем. Вся эта угольная индустрия привела к экологической катастрофе региона.
Самый оптимальный вариант развития региона - это природные заповедники и полигоны для тренировки войск.
Население вывезти и расселить, кто хочет в Украину - в Украину, кто мечтает на расию - помочь упаковать вещи.
Это я как донецкий утверждаю.