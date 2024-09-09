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Луганщина (4812) шахта (693)

Окупанти прагнуть закрити всі шахти на Луганщині

Доля шахт на Луганщині

Російські загарбники передають вугледобувні підприємства Луганської області незрозумілим російським інвесторам з так званої "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Передачею вугледобувних підприємств незрозумілим російським інвесторам у так званій "ЛНР" обумовлюють розвиток галузі. Однак водночас там накопичується заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається скорочення штату гірників. Як виявилося, не потрібні не тільки шахтарі, а й саме вугілля. У так званому "міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР" заявили про наміри позбутися залежності від вугілля. У планах - переобладнати усі котельні на газові. Тобто, виключити можливість опалення вугіллям шкіл, будинків культури, музеїв та інших об’єктів соцкультпобуту", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+6
молодці! а хтож буде кормити всю европу і НАТО?
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09.09.2024 10:30
+6
Да и хер з ними, с цимі шахтами. Ні морозно, не спекотно. Це ціна того населення окупованих теріторій за сприяння окупації та колаборціанізм.
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09.09.2024 10:31
+5
Ну а що луганське бидло воно так допомагало ,так тянуло "русский мир" ,будете виродки хто уцілів працювати на шахтах тільки вже в якутії ,а сюди будуть всяку мерзоту звозити.
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09.09.2024 10:54
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молодці! а хтож буде кормити всю европу і НАТО?
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09.09.2024 10:30 Відповісти
абсурд работать - лугандонскіє давно "долларовіє тріліонєри" обогнув самого маска?
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09.09.2024 12:33 Відповісти
Да и хер з ними, с цимі шахтами. Ні морозно, не спекотно. Це ціна того населення окупованих теріторій за сприяння окупації та колаборціанізм.
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09.09.2024 10:31 Відповісти
Ну а що луганське бидло воно так допомагало ,так тянуло "русский мир" ,будете виродки хто уцілів працювати на шахтах тільки вже в якутії ,а сюди будуть всяку мерзоту звозити.
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09.09.2024 10:54 Відповісти
От і я про це саме! Саме для цього шахтарі-"лугандони" кричали у 2014-му - "Путин, введи!"
ВВІІВ!!!
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09.09.2024 12:18 Відповісти
Ну, це означає, що лугандонія ще більше потягне грошей з бюджету засрашки. Бо за газ платити хтось же повинен, а місцеві нічого не роблять, окрім як виконують функцію живого щита вже 10 років. А повністю припиняти і втрачати живий щит в домбабве засрашка ще не готова, очевидно. Бо якби було іншаке і місцевих повністю відключили від бюджетної підтримки засрашки - звідти б зі всіх шпарин вже полізли б "годувальники".

Особисто в мене там живуть більше 10 родичів, які вже 10 років НЕ працюють, при цьому отримують від окупаційної влади гроші невідомо за що (якісь виплати/доплати та перебування на обліку як працівники шахт - хоча шахти ті реально вже 8-10 років не працюють). І вже неодноразово відмовлялись переїжджати на контрольовану ЗСУ територію, в будинки, які я ладен був за свій кошт купити. А нахєра їм? Гроші на хліб і бухло - дають, працювати по 8 годин на день на шахтах/виробництві не треба. Обросли натуральним господарством - і насрати їм на все. А що чоловіків 18-40 в 2022 році похапали і більшість вже здохла в штурмовках позицій ЗСУ - так і похєру. Все одно майже всі - бухарі і тільки витрачали "сімейні ресурси".
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09.09.2024 11:20 Відповісти
В Великобританії Тетчер в сві час закрила шахти, а шахтарів зробила квітникарями, фермерами і т д.., а в Кацапії шахтарів заганяють все ж таки під землю на 2 м , "работать с червями"
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09.09.2024 11:43 Відповісти
А який пречудовий закон у 2008 році прийняли! "Про посилення престижності шахтарської праці"! З ПДФО - 10%, та іншими коржиками.
Так старались сподобатись шахтарям! Чомусь-не вийшло,,,
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09.09.2024 11:49 Відповісти
Очевидно же, что "не захотели кормить нахлебников из Евросоюза".
Закрытие угольной отрасли на Донбассе сделает лучше всем. Вся эта угольная индустрия привела к экологической катастрофе региона.
Самый оптимальный вариант развития региона - это природные заповедники и полигоны для тренировки войск.
Население вывезти и расселить, кто хочет в Украину - в Украину, кто мечтает на расию - помочь упаковать вещи.
Это я как донецкий утверждаю.
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09.09.2024 12:31 Відповісти
Кацапи одним махом зроблять те, на шо Україна ніколи б не спромоглася. Головне тепер дивіться, шоб коли ті регіони будуть звільнені, шоб ніяка підарасня з ВР не надумала виділяти кошти на їх відновлення.
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09.09.2024 12:38 Відповісти
та ніхто їх звільняти не буде.решту потрібно утримати.
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09.09.2024 12:45 Відповісти
Я не кажу шо прямо зараз. Але.. як тут писали.. "Україна вже перемогла, це історичний процес". Якшо не станеться чогось надзвичайного, то Україна переможе і звільнить свої території. На мою думку.
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09.09.2024 12:54 Відповісти
 
 