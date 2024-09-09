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Луганщина (6431) шахта (773)

Оккупанты стремятся закрыть все шахты в Луганской области

Доля шахт на Луганщині

Российские захватчики передают угледобывающие предприятия Луганской области непонятным российским инвесторам из так называемой "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Передачей угледобывающих предприятий непонятным российским инвесторам в так называемой "ЛНР" обусловливают развитие отрасли. Однако в то же время там накапливается задолженность по выплате заработной платы и происходит сокращение штата горняков. Как оказалось, не нужны не только шахтеры, но и сам уголь. В так называемом "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР" заявили о намерениях избавиться от зависимости от угля. В планах - переоборудовать все котельные на газовые. То есть, исключить возможность отопления углем школ, домов культуры, музеев и других объектов соцкультбыта", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
молодці! а хтож буде кормити всю европу і НАТО?
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09.09.2024 10:30
+6
Да и хер з ними, с цимі шахтами. Ні морозно, не спекотно. Це ціна того населення окупованих теріторій за сприяння окупації та колаборціанізм.
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09.09.2024 10:31
+5
Ну а що луганське бидло воно так допомагало ,так тянуло "русский мир" ,будете виродки хто уцілів працювати на шахтах тільки вже в якутії ,а сюди будуть всяку мерзоту звозити.
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09.09.2024 10:54
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молодці! а хтож буде кормити всю европу і НАТО?
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09.09.2024 10:30 Ответить
абсурд работать - лугандонскіє давно "долларовіє тріліонєри" обогнув самого маска?
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09.09.2024 12:33 Ответить
Да и хер з ними, с цимі шахтами. Ні морозно, не спекотно. Це ціна того населення окупованих теріторій за сприяння окупації та колаборціанізм.
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09.09.2024 10:31 Ответить
Ну а що луганське бидло воно так допомагало ,так тянуло "русский мир" ,будете виродки хто уцілів працювати на шахтах тільки вже в якутії ,а сюди будуть всяку мерзоту звозити.
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09.09.2024 10:54 Ответить
От і я про це саме! Саме для цього шахтарі-"лугандони" кричали у 2014-му - "Путин, введи!"
ВВІІВ!!!
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09.09.2024 12:18 Ответить
Ну, це означає, що лугандонія ще більше потягне грошей з бюджету засрашки. Бо за газ платити хтось же повинен, а місцеві нічого не роблять, окрім як виконують функцію живого щита вже 10 років. А повністю припиняти і втрачати живий щит в домбабве засрашка ще не готова, очевидно. Бо якби було іншаке і місцевих повністю відключили від бюджетної підтримки засрашки - звідти б зі всіх шпарин вже полізли б "годувальники".

Особисто в мене там живуть більше 10 родичів, які вже 10 років НЕ працюють, при цьому отримують від окупаційної влади гроші невідомо за що (якісь виплати/доплати та перебування на обліку як працівники шахт - хоча шахти ті реально вже 8-10 років не працюють). І вже неодноразово відмовлялись переїжджати на контрольовану ЗСУ територію, в будинки, які я ладен був за свій кошт купити. А нахєра їм? Гроші на хліб і бухло - дають, працювати по 8 годин на день на шахтах/виробництві не треба. Обросли натуральним господарством - і насрати їм на все. А що чоловіків 18-40 в 2022 році похапали і більшість вже здохла в штурмовках позицій ЗСУ - так і похєру. Все одно майже всі - бухарі і тільки витрачали "сімейні ресурси".
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09.09.2024 11:20 Ответить
В Великобританії Тетчер в сві час закрила шахти, а шахтарів зробила квітникарями, фермерами і т д.., а в Кацапії шахтарів заганяють все ж таки під землю на 2 м , "работать с червями"
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09.09.2024 11:43 Ответить
А який пречудовий закон у 2008 році прийняли! "Про посилення престижності шахтарської праці"! З ПДФО - 10%, та іншими коржиками.
Так старались сподобатись шахтарям! Чомусь-не вийшло,,,
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09.09.2024 11:49 Ответить
Очевидно же, что "не захотели кормить нахлебников из Евросоюза".
Закрытие угольной отрасли на Донбассе сделает лучше всем. Вся эта угольная индустрия привела к экологической катастрофе региона.
Самый оптимальный вариант развития региона - это природные заповедники и полигоны для тренировки войск.
Население вывезти и расселить, кто хочет в Украину - в Украину, кто мечтает на расию - помочь упаковать вещи.
Это я как донецкий утверждаю.
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09.09.2024 12:31 Ответить
Кацапи одним махом зроблять те, на шо Україна ніколи б не спромоглася. Головне тепер дивіться, шоб коли ті регіони будуть звільнені, шоб ніяка підарасня з ВР не надумала виділяти кошти на їх відновлення.
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09.09.2024 12:38 Ответить
та ніхто їх звільняти не буде.решту потрібно утримати.
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09.09.2024 12:45 Ответить
Я не кажу шо прямо зараз. Але.. як тут писали.. "Україна вже перемогла, це історичний процес". Якшо не станеться чогось надзвичайного, то Україна переможе і звільнить свої території. На мою думку.
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09.09.2024 12:54 Ответить
 
 