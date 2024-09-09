Оккупанты стремятся закрыть все шахты в Луганской области
Российские захватчики передают угледобывающие предприятия Луганской области непонятным российским инвесторам из так называемой "ЛНР".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
"Передачей угледобывающих предприятий непонятным российским инвесторам в так называемой "ЛНР" обусловливают развитие отрасли. Однако в то же время там накапливается задолженность по выплате заработной платы и происходит сокращение штата горняков. Как оказалось, не нужны не только шахтеры, но и сам уголь. В так называемом "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР" заявили о намерениях избавиться от зависимости от угля. В планах - переоборудовать все котельные на газовые. То есть, исключить возможность отопления углем школ, домов культуры, музеев и других объектов соцкультбыта", - говорится в сообщении.
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ВВІІВ!!!
Особисто в мене там живуть більше 10 родичів, які вже 10 років НЕ працюють, при цьому отримують від окупаційної влади гроші невідомо за що (якісь виплати/доплати та перебування на обліку як працівники шахт - хоча шахти ті реально вже 8-10 років не працюють). І вже неодноразово відмовлялись переїжджати на контрольовану ЗСУ територію, в будинки, які я ладен був за свій кошт купити. А нахєра їм? Гроші на хліб і бухло - дають, працювати по 8 годин на день на шахтах/виробництві не треба. Обросли натуральним господарством - і насрати їм на все. А що чоловіків 18-40 в 2022 році похапали і більшість вже здохла в штурмовках позицій ЗСУ - так і похєру. Все одно майже всі - бухарі і тільки витрачали "сімейні ресурси".
Так старались сподобатись шахтарям! Чомусь-не вийшло,,,
Закрытие угольной отрасли на Донбассе сделает лучше всем. Вся эта угольная индустрия привела к экологической катастрофе региона.
Самый оптимальный вариант развития региона - это природные заповедники и полигоны для тренировки войск.
Население вывезти и расселить, кто хочет в Украину - в Украину, кто мечтает на расию - помочь упаковать вещи.
Это я как донецкий утверждаю.