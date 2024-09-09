Нацгвардійці на Харківщині знищили російський ЗРК "Тор"

На Куп’янському напрямку Слобожанські гвардійці знищили ЗРК "Тор" разом з боєкомплектом та екіпажем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"Екіпаж "Стрікс" Слобожанських гвардійців завдав удару по ворожій техніці разом з боєкомплектом та екіпажем за допомогою дрону-камікадзе з кумулятивним зарядом. ЗРК виявлено групою аеророзвідки підрозділів 107 ОБр ТРО на Куп’янському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що координати було передано екіпажам ударних БпЛА 5-ї бригади Національної гвардії України, які знищили комплекс.

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Що відомо про ЗРК "Тор"?

ЗРК "Тор" – це радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

"Тор-М2" може одночасно уражати до чотирьох цілей на відстані до 16 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Боєкомплект однієї пускової установки складає 16 ракет.

Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Екіпаж машини складається з трьох військових.