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арешт (2497) затримання (4313) втеча (218) Артем Дмитрук (71) Офіс Генпрокурора (3160)

Офіс Генпрокурора звернувся до Інтерполу щодо затримання "слуги народу" Дмитрука

Нардеп-втікач Артем Дмитрук

Офіс Генпрокурора звернувся, до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата "слугу народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Також за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

Як згадується в повідомленні, за клопотанням Офісу Генпрокурора Печерський районний суду м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Читайте: "Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу, треба ще кілька технічних моментів, - ДБР

Довідка

Червоне оповіщення - запит до правоохоронних органів по всьому світу з проханням знайти й тимчасово заарештувати особу в очікуванні екстрадиції чи передачі.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Дивіться: "Слугу народу" Дмитрука помітили у Лондоні. Він відвідував ТЦ, - ЗМІ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+10
Жалюгідні дегенерати, навіщо його випустили з країни?
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09.09.2024 19:48
+8
тю! а я сподівався що він очолить "Міністерства повернення українців". У сервантів там же кадровий голод. Я би навіть сказав - голодомор.
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09.09.2024 19:50
+6
Та ніхто його не видасть - сценарій шоу для лохів передбачав такі дії...
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09.09.2024 20:10
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да всім пох на того поца... що там з рішенням по далекобійним ракетам?
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09.09.2024 19:42 Відповісти
А що там рішати ?
Робити треба ті ракети, а не патякати
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09.09.2024 22:11 Відповісти
Напрасно старушка /Украіна/ жде сина додому
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09.09.2024 19:43 Відповісти
Жалюгідні дегенерати, навіщо його випустили з країни?
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09.09.2024 19:48 Відповісти
тю! а я сподівався що він очолить "Міністерства повернення українців". У сервантів там же кадровий голод. Я би навіть сказав - голодомор.
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09.09.2024 19:50 Відповісти
Та ніхто його не видасть - сценарій шоу для лохів передбачав такі дії...
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09.09.2024 20:10 Відповісти
Генпрокуратура... вона працює...
Спочатку організовують втечу, випускають, потім починають напрягати усіх в Інтерполі... і це усе заради відволікання від ситуації на фронті.
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09.09.2024 20:52 Відповісти
так чого українське правосуддя не винесло злочинцю вирок , а допомогло виїхати з України?В ,такому випадку однаково можна було б звернутися у ЛГБТ.Результат був би таким самим....
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09.09.2024 20:14 Відповісти
Не пройшло і пів року, як ГПУ оголосило Дмитрука в міжнародний розшук. На другий день після його втечі відразу повідомили, що його шукає Інтерпол. Але після його появи в Лондоні стало зрозуміло, що це банальна брехня. І вже на 15 день ГПУ таки роздуплилася... Швидкість роботи її клерків просто вражає.
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09.09.2024 20:34 Відповісти
Так швидко? Людина щє маєтки не обійшла, а ви вже погрожуєте за тисячі миль))) ізвіргі)
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09.09.2024 20:34 Відповісти
Зараз відловлять якогось Дмитрука за кордоном. Їх там з десяток набереться .
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09.09.2024 21:16 Відповісти
Та ну нах..., не може бути
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09.09.2024 21:17 Відповісти
То есть его так и не лишили депутатской неприкосновенности ???
Ха-ха-ха
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09.09.2024 21:21 Відповісти
Дали поездить по Европам, а потом свалить на парашу, где его будут "разыскивать" лет 100.
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09.09.2024 21:24 Відповісти
Воно в парашу не поїде. Йому і в Лондоні не погано. Ви думаєте він дурний, якщо проліз до влади через квартал95?
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09.09.2024 22:07 Відповісти
Дмитрук ?

Реально дурний!
Подивіться на його подвиги!
Був би розумний - сидів і не світився
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09.09.2024 22:14 Відповісти
Если Интерпол выпишет ордер на его арест, то он до того поедет к себе в парашу. Дмитрук- давно уже парашный агент, завербованный штатным работником КГБ СССР Агафангелом.
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09.09.2024 22:17 Відповісти
Ви якийсь наївний. Такі як дмитрук не хочуть бачити Україну вільною, без кацапів. Але заразом з тим хочуть жити в ЕС. Навіщо йому параша? Чи його жінка втекла туди та там його ждала?
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09.09.2024 22:21 Відповісти
Агенты ФСБ, которые по-настоящему тикают в Европу, кушают Новичок и запивают его полонием. Поэтому это чмо скоро окажется у себя на параше.
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09.09.2024 22:25 Відповісти
В англіцкому суді адвокати так і скажуть -він парламентарій і баста. А потім в матеріалах від Костіна будуть такі несуразності, що справа заглохне. Бо так задумано із самого початку..
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09.09.2024 21:24 Відповісти
Це гівно..но нищебродне в Англії не потрібне
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09.09.2024 22:15 Відповісти
Іщі свіщі! Треба ж якось роботу Ермака прикривати. Ну ось вам нове сциклиння в очі, зедібіли.
Всі ж розуміють що ніхто його нікуди не видасть, але насцяти потрібно.
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09.09.2024 22:04 Відповісти
Чтобы в Украине его отпустить !
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09.09.2024 22:16 Відповісти
Спочатку за згодою влади Дмитрука спокійно випускають за кордон, а тепер активно його шукають. Клоунада продовжується.
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09.09.2024 22:27 Відповісти
 
 