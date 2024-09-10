Рашисти посилили перевірки на кордоні між окупованою Луганщиною та РФ
Російські загарбники посилили перевірки на кордоні між окупованою Луганщиною та Росією.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Шлях до росії ускладнюють щоразу. Ретельно оглядають речі, документи, гаджети, по декілька разів запитують про мету поїздки. Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну Уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки", - йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА, росіяни намагаються утримувати людей насильно.
Також Лисогор нагадав, що перевірки тих, хто виїжджає з окупованої Луганщини обіцяли скасувати ще восени 2022 року.
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Основною метою плану є примушення рф припинити агресію, а курська операція тут - ключовий фактор успіху.