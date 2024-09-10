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Рашисты усилили проверки на границе между оккупированной Луганщиной и РФ

РФ посилила перевірки на кордоні окупованої Луганщини та Росії

Российские захватчики усилили проверки на границе между оккупированной Луганщиной и Россией.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Путь в Россию усложняют каждый раз. Тщательно осматривают вещи, документы, гаджеты, по несколько раз спрашивают о цели поездки. Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную Правительству Украины территорию, - задерживают на 10 суток для более детальной проверки", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, россияне пытаются удерживать людей насильно.

Также Лысогор напомнил, что проверки тех, кто выезжает из оккупированной Луганщины обещали отменить еще осенью 2022 года.

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Зеленський розробляє план завершення війни вже цієї осені

Основною метою плану є примушення рф припинити агресію, а курська операція тут - ключовий фактор успіху.
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10.09.2024 10:25 Ответить
Куртузов , твою .......
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10.09.2024 10:26 Ответить
 
 