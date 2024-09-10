Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн відклала представлення нового складу Єврокомісії до наступного тижня, - Politico

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала представити 26 кандидатів у комісії у середу, 11 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на трьох посадовців.

Спочатку очікували, що в середу вранці команда фон дер Ляєн проведе зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступний склад колегії комісарів. Тепер ця зустріч перенесена на наступний тиждень, коли Європарламент засідатиме у Страсбурзі.

У понеділок Словенія висунула кандидатуру Марти Кос, що допоможе досягти мети фон дер Ляйєн щодо більш гендерно збалансованого складу Єврокомісії. Однак словенський парламент все ще має схвалити цю зміну, що відтерміновує оголошення.

Час оголошення в середу не був визначений остаточно. На початку тижня деякі європейські посадовці обговорювали, чи буде зустріч з політичними лідерами в парламенті просто обміном думками, чи збігатиметься з офіційним оголошенням про нову команду фон дер Ляєн.

Але поширеним припущенням було те, що фон дер Ляєн не пропустить дедлайн у середу, оскільки це сприйняли б як ганьбу.

Очікування "зеленого світла" від словенського парламенту для нової кандидатки дає фон дер Ляєн більше часу для консультацій з європейськими столицями, її комісарами та іншими щодо розподілу найвищих посад у наступній виконавчій владі ЄС.

Раніше фон дер Ляєн звернулася до європейських столиць з проханням запропонувати кандидатури як чоловіків, так і жінок до її команди з 26 комісарів. Болгарія стала єдиною країною, яка виконала цю вимогу, після чого фон дер Ляєн чинила тиск на такі країни, як Словенія, щоб вони змінили свого кандидата.

Наступного тижня фон дер Ляєн зустрінеться з політичними лідерами Європарламенту, хоча точний день зустрічі ще не підтверджений. За словами двох високопосадовців з Європарламенту, це буде або у вівторок вранці, або в середу вранці в Страсбурзі.

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