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ЄС може заблокувати кошти Словаччини за порушення демократичних норм, - Bloomberg

словаччина

Європейський Союз готує пропозицію щодо засудження Словаччини за порушення демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів, призначених для Братислави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Європейська комісія розпочала процедуру у відповідь на рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка розслідувала корупційні справи, пов’язані з використанням коштів ЄС

Процедура, яка ще потребує затвердження главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, може призвести до замороження частини з 12,8 млрд євро, що були виділені Словаччині. Також ЄС розглядає можливість відкликати 2,7 млрд євро, виділені на боротьбу з COVID-19, оскільки збереження спеціальної прокуратури було умовою надання цих коштів.

Словаччина може стати другою країною, до якої застосують механізм умовності ЄС, після того, як Угорщині було заморожено 6,3 млрд євро через порушення принципу верховенства права.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном заявив, що припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

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Трохи лицемірно.

Вони хочуть східну Европу теж перетворити як Лондон чи Париж на Ісламабад
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09.09.2024 07:47 Відповісти
у відповідь на рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка розслідувала корупційні справи
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09.09.2024 08:26 Відповісти
Фіцо "дофіцається" ! "Фіцать" ("фицать" чи "хвицать") - український діалектизм, який застосовується до молодого норовливого коня що часто б"є куди-попало задніми ногами.
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09.09.2024 08:47 Відповісти
 
 