ЕС может заблокировать средства Словакии за нарушение демократических норм, – Bloomberg

Европейский Союз готовит предложение по осуждению Словакии за нарушение демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств, предназначенных для Братиславы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Европейская комиссия начала процедуру в ответ на решение популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая расследовала коррупционные дела, связанные с использованием средств ЕС.

Процедура, которая еще требует утверждения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может привести к замораживанию части из 12,8 млрд евро, выделенных Словакии. Также ЕС рассматривает возможность отозвать 2,7 млрд евро, выделенные на борьбу с COVID-19, поскольку сохранение специальной прокуратуры было условием предоставления этих средств.

Словакия может стать второй страной, к которой применят механизм условности ЕС, после того, как Венгрии было заморожено 6,3 млрд евро из-за нарушения принципа верховенства права.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном заявил, что прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

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