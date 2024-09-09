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ЕС может заблокировать средства Словакии за нарушение демократических норм, – Bloomberg

словаччина

Европейский Союз готовит предложение по осуждению Словакии за нарушение демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств, предназначенных для Братиславы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Европейская комиссия начала процедуру в ответ на решение популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая расследовала коррупционные дела, связанные с использованием средств ЕС.

Процедура, которая еще требует утверждения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может привести к замораживанию части из 12,8 млрд евро, выделенных Словакии. Также ЕС рассматривает возможность отозвать 2,7 млрд евро, выделенные на борьбу с COVID-19, поскольку сохранение специальной прокуратуры было условием предоставления этих средств.

Словакия может стать второй страной, к которой применят механизм условности ЕС, после того, как Венгрии было заморожено 6,3 млрд евро из-за нарушения принципа верховенства права.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном заявил, что прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Также читайте: Позиция Еврокомиссии по прекращению транзита нефти "Лукойла" усугубляет подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы, - Сийярто
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Трохи лицемірно.

Вони хочуть східну Европу теж перетворити як Лондон чи Париж на Ісламабад
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09.09.2024 07:47 Ответить
у відповідь на рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка розслідувала корупційні справи
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09.09.2024 08:26 Ответить
Фіцо "дофіцається" ! "Фіцать" ("фицать" чи "хвицать") - український діалектизм, який застосовується до молодого норовливого коня що часто б"є куди-попало задніми ногами.
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09.09.2024 08:47 Ответить
 
 