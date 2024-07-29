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Словаччина не постачатиме дизпаливо в Україну, якщо транзит нафти "Лукойлу" не відновиться, - Фіцо після зустрічі з послом Кастраном

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном заявив, що припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Фіцо.

Словацький прем'єр повідомив, що обговорив з послом Кастраном питання  поставок "Лукойлу", на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - пригрозив Фіцо.

Він також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – заявив Фіцо.

Читайте: Фіцо поговорив зі Шмигалем про транзит нафти "Лукойлу" і запропонував "технічне рішення"

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Автор: 

нафта (5480) Словаччина (1096) дизпаливо (1333) Фіцо (200) Лукойл (122)


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Топ коментарі
+30
Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив Фіцо.

Вообще падло недобитое даже не стесняется что его цель ето выйти от сотрудничества с США и лечь под рашку
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29.07.2024 19:03
+25
Нужно уже разбомбить тот чертов нефтепровод чтобы раз и навсегда покончить со спекуляциями и шантажом связаными с прокачкой рашистской нефти. Помню в 2014 подобная ситуация была с поставками електроенергии в окупированный крым, которая закончилась только когда бобры перекрызли електроопоры. Так и здесь, рашисты каждый день обстреливают Украину ракетами и КАБами что уже давно одна из ракет могла разбомбить ту гребаную *дружбу* между нами и рашистами
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29.07.2024 19:08
+21
Ну, ринок втратити легко, а з ним і немалі гроші, от тільки хто потім пустить тебе на цей ринок?
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29.07.2024 19:04
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А чого в нього морда якась п.дарська? Попроси пуйла, щоб вертольотами нафту перекидав.
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29.07.2024 19:00 Відповісти
А шо багато поставляла?
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29.07.2024 19:00 Відповісти
"покриває десяту частину українського споживання"
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29.07.2024 19:07 Відповісти
Так якщо давати то, 10 частину. Для решти частин губозакативальна машинка
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29.07.2024 19:50 Відповісти
Рівно стільки, що б Єрмаку дали вказівку із бєлокамєнної " прікріть єту вакханалію".
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29.07.2024 21:54 Відповісти
Повія рашистка! Уже і не знає як відробляти гроши рашистів, тому вже у різних позах рашисти раньше словачинау мали. А ім це замало!

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив Фіцо.
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29.07.2024 19:02 Відповісти
Словаччина раптом уявила себе "великим та впливовим" членом ЄС...😁
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29.07.2024 20:35 Відповісти
Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив Фіцо.

Вообще падло недобитое даже не стесняется что его цель ето выйти от сотрудничества с США и лечь под рашку
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29.07.2024 19:03 Відповісти
Нужно уже разбомбить тот чертов нефтепровод чтобы раз и навсегда покончить со спекуляциями и шантажом связаными с прокачкой рашистской нефти. Помню в 2014 подобная ситуация была с поставками електроенергии в окупированный крым, которая закончилась только когда бобры перекрызли електроопоры. Так и здесь, рашисты каждый день обстреливают Украину ракетами и КАБами что уже давно одна из ракет могла разбомбить ту гребаную *дружбу* между нами и рашистами
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29.07.2024 19:08 Відповісти
Bombitj njenado, prosto vzorvatj, kak severnije provoda.
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29.07.2024 21:18 Відповісти
Не підривати. Бо буде витік нафти і засере природу. Краще перестати прокачувати і електрику зекономимо
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30.07.2024 01:04 Відповісти
Будемо сподіватися, ЄС ще не втиг забути, що таке тотальна залежність від ресурсів кацапетівки.
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29.07.2024 19:10 Відповісти
Ну, ринок втратити легко, а з ним і немалі гроші, от тільки хто потім пустить тебе на цей ринок?
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29.07.2024 19:04 Відповісти
А це буде як у поляків з блокуванням кордонів. Спочатку хапнули легких грошей від кацапні, а потім чухали там де і не свербить.
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29.07.2024 19:44 Відповісти
В Турции можно купить. И с логистикой просто. Новороссийск Турция Одесса.танкеро.
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29.07.2024 19:05 Відповісти
Фіцо, як рашистів агент!
Кров та Смерть Українців, від рашистів в Україні, показали СВІТОВІ, хто є хто!!
Одним, головне гроші намародерити, від асфальту, бітуму, нафти, листів жалісних, ГумДопомоги, глибокого занепокоєння …, а другим, підтримка Українців, у їх боротьбі, проти окупантів-убивць з московії!!
Але, в усих них, є Сім'я, Діти,- Родина, яким вони дивляться в ОЧІ, і з цим живуть!!! Друга світова війна, теж розділила людей СВІТУ!
Слава Україні!!
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29.07.2024 19:06 Відповісти
Так сміливо кришити крихти на США навряд чи варто би було прем'єру Словаччини. Що ж, його вибір.
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29.07.2024 19:07 Відповісти
Мало того; він знов поцілував пуйла у дупу. Але це гарна новина; розплющує очі тим європолітикам, хто ще пагано знає цього фіцу.
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29.07.2024 19:14 Відповісти
Я Фіцо!

Я визиваю поліцію!

Україна не качає нафту... газу...!

Який безпрідел...

Порушення прав...

Всіх нас з ****** пі-расів...
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29.07.2024 19:10 Відповісти
Козел фіцо зайвий раз підтвердив, що він--КОЗЕЛ.
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29.07.2024 19:11 Відповісти
"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання"

дякую кеп, а то ми не здогадались, що в Словаччини нафти менше стало - і звідси і дизпалива менше.
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29.07.2024 19:18 Відповісти
3,14дор!
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29.07.2024 19:19 Відповісти
Він ще живий
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29.07.2024 19:22 Відповісти
Це питання?
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29.07.2024 19:26 Відповісти
Так з чого ви його будете робить?
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29.07.2024 19:23 Відповісти
А чому б не купить нафту у Кувейта? На підо.раші світ клином зійшовся?
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29.07.2024 19:34 Відповісти
купи
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29.07.2024 19:37 Відповісти
Мені вона нах не впала. Як і твоє астрауміє.
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29.07.2024 19:40 Відповісти
можна і у венесуели, головне логістику налагодити, у словаків же є свій порт як у драників...
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29.07.2024 19:38 Відповісти
На Дунаї є порти. А головне пора виходити з залежності від довбай.обів.
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29.07.2024 19:44 Відповісти
Ту нафту треба десь переробити... на нафті далеко не поїдеш
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29.07.2024 20:59 Відповісти
Нафту то купити можна, тільки що потім з нею робити? Техніка ж не нафтою заправляється, а бензином і дизелем, а щоб переробити в них нафту потрібні НПЗ. А наші НПЗ всі роздовбані
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29.07.2024 21:56 Відповісти
Шо фіця, ожив мля?
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29.07.2024 19:36 Відповісти
Питання тут інше - чому не заблокували весь транзит з під.орашії. Чому тільки лукойл?
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29.07.2024 19:36 Відповісти
Ну и фиг с ним, поставит или Болгария, или Польша. Или фицо возомнил себя президентом Катара?)))
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29.07.2024 19:38 Відповісти
Звичайно що не буде , дизпаливо з нафти лукойла .
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29.07.2024 19:42 Відповісти
Словаччина добре заробляла коли газ в чотири нитки шурував,та й нафта скільки треба,а це спочатку газ,тепер нафта *йок*,тому Фіцо і істерит,хоче все назад вернути.
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29.07.2024 19:46 Відповісти
Презервативи з одної фабрики
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29.07.2024 19:51 Відповісти
Фіцо, мабуть, уже підготував місце для наступного письменника.
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29.07.2024 20:21 Відповісти
Тут діло принципу .! Нафта Лукойла йде у Словаччину і Угорщину як і раніше , в тих же об'ємах , але - через треті руки . Тобто не під маркою Лукойла , а інших продавців . Тому кацапи й мовчать - " як риба об лід "(с) .! Мовляв - нафта ж однаково йде на Захід , то нехай йде .
Але фіца і орбан вирішили будь що нагнути Україну , і зробити це показово ( звісно ж на замовлення русні , бо саме після зустрічі довбой.ба - сіярти з конем Лаврушкою і вибухнув нафтовий скандал ) . ! Показово - на весь ЄС . На весь світ . ! Щоб всі побачили шо жартувати з ними - чоткими пациками на моциках з порожнім баком бєнзіка не варто ,, і що вони такі грозні - як жуки навозні .
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29.07.2024 20:23 Відповісти
так каже наче вони безкоштовно поставляли
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29.07.2024 20:47 Відповісти
Для нашего бюджета конечно безкоштовно.
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29.07.2024 21:21 Відповісти
Фіцо, мабуть, досі впевнений, що дизельне пальне придумали словаки.
І весь світ купує у словаків франшизу на випуск і продаж солярки.
Скоро отримає заряд картечі на кабана в свою свинячу дупу і тоді прозріє.
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29.07.2024 20:56 Відповісти
Российское ДРГ подрывает компрессорные станции трубопровода и до конца войны Украине не имеет возможности его отремонтироваьь обычный ФОРСМАЖОР и Украине непричем))) Зато Венгрия и Словакия перестанут зависеть от дешевой п=российской нефти и у них не будет смысла отставивать интересы Москвы. Подорвать нефтепровод как подорвали газопровод
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29.07.2024 21:11 Відповісти
Это война - ничего не поделаешь.
Если Фицо не верит - пусть приезжает.
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29.07.2024 21:18 Відповісти
Совершенно с вами согласен. 10%, что пугают словаки - похер. Пусть об этом у союзников голова болит. За эти объемы всё равно не мы платим
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29.07.2024 21:24 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь. Можна навіть з ДРГ не заморочуватись, а підрив зробити під час чергового масованого обстрілу і потім сказати, що це російські ракети поцілили в нафтопровід. І хер потім хто доведе, що то не так))) Тільки є одна умова: спочатку треба бути на 100% впевненим, що це не завадить поставкам бензу і дизелю в Україну.
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29.07.2024 22:04 Відповісти
Та не завадить. только 10% идет из Мадьярщины и Словакии. Эти 10% с удовольствием поставит Румыния и Польша. А можно еще морем из Турции или Болгарии
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30.07.2024 17:59 Відповісти
Це та мразота пропутінська не яку не дострелили?
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29.07.2024 22:08 Відповісти
смішний і тупий ************** посіпака не розуміє що на ринку вільного дизпалива виробленого з російської нафти хоч залийся. І якщо вже буде дуже потрібно - то ми її купимо де інде і руки викрутити нам не вдасться. А враховуючи що ми за неї платимо цілком ринкову ціну з премією - то проблем із постачальниками взагалі немає, купимо в Румунії, або Польщі з Литвою.
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29.07.2024 23:36 Відповісти
 
 