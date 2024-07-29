Словаччина не постачатиме дизпаливо в Україну, якщо транзит нафти "Лукойлу" не відновиться, - Фіцо після зустрічі з послом Кастраном

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном заявив, що припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Фіцо.

Словацький прем'єр повідомив, що обговорив з послом Кастраном питання поставок "Лукойлу", на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - пригрозив Фіцо.

Він також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – заявив Фіцо.

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Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.