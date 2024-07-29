Словаччина не постачатиме дизпаливо в Україну, якщо транзит нафти "Лукойлу" не відновиться, - Фіцо після зустрічі з послом Кастраном
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном заявив, що припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Фіцо.
Словацький прем'єр повідомив, що обговорив з послом Кастраном питання поставок "Лукойлу", на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.
"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - пригрозив Фіцо.
Він також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.
"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – заявив Фіцо.
Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".
"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
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"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив Фіцо.
Вообще падло недобитое даже не стесняется что его цель ето выйти от сотрудничества с США и лечь под рашку
Кров та Смерть Українців, від рашистів в Україні, показали СВІТОВІ, хто є хто!!
Одним, головне гроші намародерити, від асфальту, бітуму, нафти, листів жалісних, ГумДопомоги, глибокого занепокоєння …, а другим, підтримка Українців, у їх боротьбі, проти окупантів-убивць з московії!!
Але, в усих них, є Сім'я, Діти,- Родина, яким вони дивляться в ОЧІ, і з цим живуть!!! Друга світова війна, теж розділила людей СВІТУ!
Слава Україні!!
Я визиваю поліцію!
Україна не качає нафту... газу...!
Який безпрідел...
Порушення прав...
Всіх нас з ****** пі-расів...
дякую кеп, а то ми не здогадались, що в Словаччини нафти менше стало - і звідси і дизпалива менше.
Але фіца і орбан вирішили будь що нагнути Україну , і зробити це показово ( звісно ж на замовлення русні , бо саме після зустрічі довбой.ба - сіярти з конем Лаврушкою і вибухнув нафтовий скандал ) . ! Показово - на весь ЄС . На весь світ . ! Щоб всі побачили шо жартувати з ними - чоткими пациками на моциках з порожнім баком бєнзіка не варто ,, і що вони такі грозні - як жуки навозні .
І весь світ купує у словаків франшизу на випуск і продаж солярки.
Скоро отримає заряд картечі на кабана в свою свинячу дупу і тоді прозріє.
Если Фицо не верит - пусть приезжает.