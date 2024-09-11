Журналістка забороненого медіа "Страна" Крюкова подала до суду на блогера Лаченкова, - ЦПК

Журналістка забороненого в Україні видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала до суду на блогера та волонтера Ігоря Лаченкова.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Страна - це помийка, яка вела репортажі про "паради перемоги" у москві і розповідала про техніку, яка "побеждала в боях с украинской армией". Помийка, яка своєрідно розуміє журналістські стандарти і навіть після початку повномасштабного вторгення не особливо приховує свою сутність", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що президент продовжив санкції щодо "Страни" на 10 років, проте видання досі працює під іншими назвами та поширює вигідні ворогу наративи.

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"Захисником Крюкової є адвокат Олексій Шевчук. Це той, який захищає/захищав низку фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк. А ще Шевчук захищав Киву, так. Шевчук - вічний невдаха на конкурсах. Судіть самі. Він не пройшов до ВАКС через відсутність досвіду; знявся з конкурсу на посаду очільника Нацполіції; зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ, не пройшов до ВРП і так далі. У свій час він підтримав "диктаторські закони 16 січня" та вів авторську програму на каналах Медведчука. Каналах, які фактично працювали в одній упряжці з виданням Крюкової", - додали там.

Світлана Крюкова та Олексій Шевчук

Адвокат Шевчук зазначив: "Передаю вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами , позови вже в суді. Процес обіцяє бути цікавим. І так я незалежний адвокат, який веде усі справи, які цікаві мені. Дружба зі Світланою через роки. Знаємось вже 15 років".

У ЦПК звернули увагу, що позов Крюкової до Лаченкова потрапив до Печерського райсуду, зокрема до судді Ірини Литвинової, яку кілька років тому притягували до дисциплінарної відповідальності.

"А ще саме ця суддя кілька років тому зобов'язала ексгенпрокурора Ірину Венедіктову забрати епізод справи ТЕЦ Дубневичів від НАБУ і передати іншому органу. Дубневичів, адвокатом одного з яких був саме Шевчук", - підсумували в Центрі протидії корупції.

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