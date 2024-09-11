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Новини
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Журналістка забороненого медіа "Страна" Крюкова подала до суду на блогера Лаченкова, - ЦПК

Журналістка забороненого в Україні видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала до суду на блогера та волонтера Ігоря Лаченкова.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Страна - це помийка, яка вела репортажі про "паради перемоги" у москві і розповідала про техніку, яка "побеждала в боях с украинской армией". Помийка, яка своєрідно розуміє журналістські стандарти і навіть після початку повномасштабного вторгення не особливо приховує свою сутність", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що президент продовжив санкції щодо "Страни" на 10 років, проте видання досі працює під іншими назвами та поширює вигідні ворогу наративи.

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"Захисником Крюкової є адвокат Олексій Шевчук. Це той, який захищає/захищав низку фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк. А ще Шевчук захищав Киву, так. Шевчук - вічний невдаха на конкурсах. Судіть самі. Він не пройшов до ВАКС через відсутність досвіду; знявся з конкурсу на посаду очільника Нацполіції; зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ, не пройшов до ВРП і так далі. У свій час він підтримав "диктаторські закони 16 січня" та вів авторську програму на каналах Медведчука. Каналах, які фактично працювали в одній упряжці з виданням Крюкової", - додали там.

Світлана Крюкова та Олексій Шевчук
Світлана Крюкова та Олексій Шевчук

Адвокат Шевчук зазначив: "Передаю вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами , позови вже в суді. Процес обіцяє бути цікавим. І так я незалежний адвокат, який веде усі справи, які цікаві мені. Дружба зі Світланою через роки. Знаємось вже 15 років".

Світлана Крюкова подала до суду на блогера Лаченкова

У ЦПК звернули увагу, що позов Крюкової до Лаченкова потрапив до Печерського райсуду, зокрема до судді Ірини Литвинової, яку кілька років тому притягували до дисциплінарної відповідальності.

"А ще саме ця суддя кілька років тому зобов'язала ексгенпрокурора Ірину Венедіктову забрати епізод справи ТЕЦ Дубневичів від НАБУ і передати іншому органу. Дубневичів, адвокатом одного з яких був саме Шевчук", - підсумували в Центрі протидії корупції.

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Світлана Крюкова подала до суду на Ігоря Лаченкова

Автор: 

позов (493) суд (11674) блогер (181)


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Топ коментарі
+22
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.09.2024 10:37
+15
вот это и есть та самая "какая разница"
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11.09.2024 10:37
+13
І це все під час війни, коли на полях битви гинуть найкращі, а прокацапські журнашлюжки і адвокати б'ють по наших силах в самому серці України. Браво Найвєлічайший Лідор Всесвіту, бо такі прокацапські атаки могли розвиватися і процвітати виключно при антимайданномсу режимі -єлдака-татарова_Бjневтіка.
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11.09.2024 10:52
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11.09.2024 10:34 Відповісти
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.09.2024 10:37 Відповісти
Ну рожі, далі що? По суті, що робити із росіянами, яких негласно підтримують у офісі зеленого гофмаршала?
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11.09.2024 12:25 Відповісти
Це шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.
Відповідні і рожі.
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11.09.2024 13:14 Відповісти
" рашистські ракові метастази " в тілі України
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11.09.2024 10:37 Відповісти
вот это и есть та самая "какая разница"
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11.09.2024 10:37 Відповісти
І сосалку і адвоката гнать на болота пішки майно їх іїхніх родичів на Зсу
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11.09.2024 10:49 Відповісти
І це все під час війни, коли на полях битви гинуть найкращі, а прокацапські журнашлюжки і адвокати б'ють по наших силах в самому серці України. Браво Найвєлічайший Лідор Всесвіту, бо такі прокацапські атаки могли розвиватися і процвітати виключно при антимайданномсу режимі -єлдака-татарова_Бjневтіка.
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11.09.2024 10:52 Відповісти
Щось риги пішли і атаку синхронного з орками.
Блдота
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11.09.2024 10:52 Відповісти
за влади дермака-антиконституційного та його ручної нестабільнох моські антимайдан розквітнув більше ніж за влади йаників.., бо дебіли-експериментатори прикольно понаобирали зеленого лайна та втікли на валютні пособія..
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11.09.2024 10:53 Відповісти
Хтось бачиш в цих фейсах хоч краплю українського? Мадам - типова болотна таваріщ.
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11.09.2024 10:54 Відповісти
Не ганьбіть слово "мадам"Типова шмара.
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11.09.2024 13:17 Відповісти
Нудиться в декреті, вирішила розважитись.
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11.09.2024 11:04 Відповісти
Чому ці кацапські колаборанти досі не депортовані або не у в'язниці?
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11.09.2024 11:14 Відповісти
завжди цікаво спостерігати за процесом жабогадюкінгу
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11.09.2024 11:14 Відповісти
Помийка у головах таких журналістів ,у тому шо їм мариться масова підтримка українського населення ...нема цього ...все , бобік зеленських здох ...прозріння навіть у % настало...
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11.09.2024 11:15 Відповісти
Цікавий жабогадюкінг :прокурорський синок лачєн проти своїх ?
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11.09.2024 11:23 Відповісти
Антимайдан, який прийшов до влади в 2019, набирає оберти, і виходить з тіні.
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11.09.2024 11:31 Відповісти
Складуєтся враження, що портнов повернувся вже, як колись в 19му році, тому що прокацапськи падли піднімають голову, щось знають про нові обличчя в ОПі та кабміну
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11.09.2024 11:57 Відповісти
При владі Антимайдан. Чому досі хтось дивується тому, що уся прокацапська шваль права качає? У вас ОПЗЖ,вчорашні риги, разом з зеленими будують свою "країну мрії".
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11.09.2024 12:03 Відповісти
Якщо вони на волі (світять фейсом), то це комусь потрібно ?
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11.09.2024 12:35 Відповісти
Ось , це і є, реформа зеленського- єрмака- портнова...
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11.09.2024 14:54 Відповісти
Ригівська хвойда проти суддівського мажора. Битва йокодзун в Печерському суді.
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12.09.2024 21:34 Відповісти
 
 