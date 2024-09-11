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Новости
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Журналист запрещенного медиа "Страна" Крюкова подала в суд на блогера Лаченкова, - ЦПК

Журналист запрещенного в Украине издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна" - это помойка, которая вела репортажи о "парадах победы" в москве и рассказывала о технике, которая "побеждала в боях с украинской армией". Помойка, которая своеобразно понимает журналистские стандарты и даже после начала полномасштабного вторжения не особо скрывает свою сущность", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что президент продлил санкции в отношении "Страны" на 10 лет, однако издание до сих пор работает под другими названиями и распространяет выгодные врагу нарративы.

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"Защитником Крюковой является адвокат Алексей Шевчук. Это тот, который защищает/защищал ряд фигурантов дел НАБУ и других одиозных лиц, таких как Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк. А еще Шевчук защищал Киву, да. Шевчук - вечный неудачник на конкурсах. Судите сами. Он не прошел в ВАКС из-за отсутствия опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ, не прошел в ВСП и так далее. В свое время он поддержал "диктаторские законы 16 января" и вел авторскую программу на каналах Медведчука. Каналах, которые фактически работали в одной упряжке с изданием Крюковой", - добавили там.

Світлана Крюкова та Олексій Шевчук
Светлана Крюкова и Алексей Шевчук

Адвокат Шевчук отметил: "Передаю привет всем, кто называл женщину-журналиста негативными высказываниями, иски уже в суде. Процесс обещает быть интересным. И да, я - независимый адвокат, который ведет все дела, которые интересны мне. Дружба со Светланой через годы. Знакомы уже 15 лет".

Світлана Крюкова подала до суду на блогера Лаченкова

В ЦПК обратили внимание, что иск Крюковой к Лаченкову попал в Печерский райсуд, в частности - к судье Ирине Литвиновой, которую несколько лет назад привлекали к дисциплинарной ответственности.

"А еще именно эта судья несколько лет назад обязала экс-генпрокурора Ирину Венедиктову забрать эпизод дела ТЭЦ Дубневичей от НАБУ и передать другому органу. Дубневичей, адвокатом одного из которых был именно Шевчук", - подытожили в Центре противодействия коррупции.

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Світлана Крюкова подала до суду на Ігоря Лаченкова

Автор: 

иск (640) суд (25092) блогер (218)


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Топ комментарии
+22
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.09.2024 10:37
+15
вот это и есть та самая "какая разница"
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11.09.2024 10:37
+13
І це все під час війни, коли на полях битви гинуть найкращі, а прокацапські журнашлюжки і адвокати б'ють по наших силах в самому серці України. Браво Найвєлічайший Лідор Всесвіту, бо такі прокацапські атаки могли розвиватися і процвітати виключно при антимайданномсу режимі -єлдака-татарова_Бjневтіка.
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11.09.2024 10:52
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11.09.2024 10:34 Ответить
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.09.2024 10:37 Ответить
Ну рожі, далі що? По суті, що робити із росіянами, яких негласно підтримують у офісі зеленого гофмаршала?
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11.09.2024 12:25 Ответить
Це шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.
Відповідні і рожі.
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11.09.2024 13:14 Ответить
" рашистські ракові метастази " в тілі України
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11.09.2024 10:37 Ответить
вот это и есть та самая "какая разница"
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11.09.2024 10:37 Ответить
І сосалку і адвоката гнать на болота пішки майно їх іїхніх родичів на Зсу
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11.09.2024 10:49 Ответить
І це все під час війни, коли на полях битви гинуть найкращі, а прокацапські журнашлюжки і адвокати б'ють по наших силах в самому серці України. Браво Найвєлічайший Лідор Всесвіту, бо такі прокацапські атаки могли розвиватися і процвітати виключно при антимайданномсу режимі -єлдака-татарова_Бjневтіка.
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11.09.2024 10:52 Ответить
Щось риги пішли і атаку синхронного з орками.
Блдота
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11.09.2024 10:52 Ответить
за влади дермака-антиконституційного та його ручної нестабільнох моські антимайдан розквітнув більше ніж за влади йаників.., бо дебіли-експериментатори прикольно понаобирали зеленого лайна та втікли на валютні пособія..
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11.09.2024 10:53 Ответить
Хтось бачиш в цих фейсах хоч краплю українського? Мадам - типова болотна таваріщ.
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11.09.2024 10:54 Ответить
Не ганьбіть слово "мадам"Типова шмара.
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11.09.2024 13:17 Ответить
Нудиться в декреті, вирішила розважитись.
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11.09.2024 11:04 Ответить
Чому ці кацапські колаборанти досі не депортовані або не у в'язниці?
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11.09.2024 11:14 Ответить
завжди цікаво спостерігати за процесом жабогадюкінгу
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11.09.2024 11:14 Ответить
Помийка у головах таких журналістів ,у тому шо їм мариться масова підтримка українського населення ...нема цього ...все , бобік зеленських здох ...прозріння навіть у % настало...
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11.09.2024 11:15 Ответить
Цікавий жабогадюкінг :прокурорський синок лачєн проти своїх ?
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11.09.2024 11:23 Ответить
Антимайдан, який прийшов до влади в 2019, набирає оберти, і виходить з тіні.
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11.09.2024 11:31 Ответить
Складуєтся враження, що портнов повернувся вже, як колись в 19му році, тому що прокацапськи падли піднімають голову, щось знають про нові обличчя в ОПі та кабміну
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11.09.2024 11:57 Ответить
При владі Антимайдан. Чому досі хтось дивується тому, що уся прокацапська шваль права качає? У вас ОПЗЖ,вчорашні риги, разом з зеленими будують свою "країну мрії".
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11.09.2024 12:03 Ответить
Якщо вони на волі (світять фейсом), то це комусь потрібно ?
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11.09.2024 12:35 Ответить
Ось , це і є, реформа зеленського- єрмака- портнова...
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11.09.2024 14:54 Ответить
Ригівська хвойда проти суддівського мажора. Битва йокодзун в Печерському суді.
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12.09.2024 21:34 Ответить
 
 