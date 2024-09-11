Журналист запрещенного медиа "Страна" Крюкова подала в суд на блогера Лаченкова, - ЦПК

Журналист запрещенного в Украине издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна" - это помойка, которая вела репортажи о "парадах победы" в москве и рассказывала о технике, которая "побеждала в боях с украинской армией". Помойка, которая своеобразно понимает журналистские стандарты и даже после начала полномасштабного вторжения не особо скрывает свою сущность", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что президент продлил санкции в отношении "Страны" на 10 лет, однако издание до сих пор работает под другими названиями и распространяет выгодные врагу нарративы.

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"Защитником Крюковой является адвокат Алексей Шевчук. Это тот, который защищает/защищал ряд фигурантов дел НАБУ и других одиозных лиц, таких как Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк. А еще Шевчук защищал Киву, да. Шевчук - вечный неудачник на конкурсах. Судите сами. Он не прошел в ВАКС из-за отсутствия опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ, не прошел в ВСП и так далее. В свое время он поддержал "диктаторские законы 16 января" и вел авторскую программу на каналах Медведчука. Каналах, которые фактически работали в одной упряжке с изданием Крюковой", - добавили там.

Светлана Крюкова и Алексей Шевчук

Адвокат Шевчук отметил: "Передаю привет всем, кто называл женщину-журналиста негативными высказываниями, иски уже в суде. Процесс обещает быть интересным. И да, я - независимый адвокат, который ведет все дела, которые интересны мне. Дружба со Светланой через годы. Знакомы уже 15 лет".

В ЦПК обратили внимание, что иск Крюковой к Лаченкову попал в Печерский райсуд, в частности - к судье Ирине Литвиновой, которую несколько лет назад привлекали к дисциплинарной ответственности.

"А еще именно эта судья несколько лет назад обязала экс-генпрокурора Ирину Венедиктову забрать эпизод дела ТЭЦ Дубневичей от НАБУ и передать другому органу. Дубневичей, адвокатом одного из которых был именно Шевчук", - подытожили в Центре противодействия коррупции.

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