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Італія (1514) Таяні (61) Сибіга (216)

Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці, - Сибіга у розмові з Таяні

Сибіга провів розмову із главою МЗС Італії Таяні

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружня розмова з Антоніо Таяні. Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакету військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України. Я також висловив нашу зацікавленість у списаній італійській військовій техніці", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Сибіги, із Таяні скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН.

"На двосторонньому порядку денному ми обговорили питання українських дітей, які внаслідок російської агресії тимчасово проживають в Італії", - підсумував міністр.

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А це не парафія МО? Сибіга поліз на чуже поле чи свого не знає....?
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12.09.2024 14:50 Відповісти
зайвий раз нагадати не буде зайвим, бо знову закопають 45 гелікоптерів в пустелі
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12.09.2024 15:29 Відповісти
Потужне голосування -це потужились чи голосували?Чи потужились на голосування?
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12.09.2024 14:57 Відповісти
"лобрі чоботи"будемобрати.Свого часу "зезлодії" вже перерахували 19 млн доларів за списані гаубиці .фірмі.котра стирила гроші.а гаубиці так і не появилися на фронті...Не виключено.що Сибіга добре знайомий з директором ціїє аферистичної фірми...???
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12.09.2024 15:44 Відповісти
Українці зацікавлені в будь-якому ''залізі яке стріляє'', але деякі ''союзнички'' краще на смітник викинуть а не передадуть Україні.
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12.09.2024 16:52 Відповісти
.... коли чути ,,,патужне,,,, , маємо бути дуже уважні.
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12.09.2024 19:03 Відповісти
 
 