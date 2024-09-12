Украина заинтересована в списанной итальянской военной технике, - Сибига в разговоре с Таяни

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Дружеский разговор с Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи Италии и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - говорится в сообщении.

Также, по словам Сибиги, с Таяни скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН.

"На двусторонней повестке дня мы обсудили вопрос украинских детей, которые вследствие российской агрессии временно проживают в Италии", - подытожил министр.

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