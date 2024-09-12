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Италия (1585) Таяни (53) Сибига (213)

Украина заинтересована в списанной итальянской военной технике, - Сибига в разговоре с Таяни

Сибіга провів розмову із главою МЗС Італії Таяні

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Дружеский разговор с Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи Италии и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - говорится в сообщении.

Также, по словам Сибиги, с Таяни скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН.

"На двусторонней повестке дня мы обсудили вопрос украинских детей, которые вследствие российской агрессии временно проживают в Италии", - подытожил министр.

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А це не парафія МО? Сибіга поліз на чуже поле чи свого не знає....?
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12.09.2024 14:50 Ответить
зайвий раз нагадати не буде зайвим, бо знову закопають 45 гелікоптерів в пустелі
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12.09.2024 15:29 Ответить
Потужне голосування -це потужились чи голосували?Чи потужились на голосування?
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12.09.2024 14:57 Ответить
"лобрі чоботи"будемобрати.Свого часу "зезлодії" вже перерахували 19 млн доларів за списані гаубиці .фірмі.котра стирила гроші.а гаубиці так і не появилися на фронті...Не виключено.що Сибіга добре знайомий з директором ціїє аферистичної фірми...???
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12.09.2024 15:44 Ответить
Українці зацікавлені в будь-якому ''залізі яке стріляє'', але деякі ''союзнички'' краще на смітник викинуть а не передадуть Україні.
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12.09.2024 16:52 Ответить
.... коли чути ,,,патужне,,,, , маємо бути дуже уважні.
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12.09.2024 19:03 Ответить
 
 