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Укренерго (2578) відключення світла (1021)

Графіки відключень світла запровадили у більшості областей

Відключення світла запровадили у більшості областей

12 вересня до 23 години триватимуть відключення світла у більшості областей та столиці.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

Обмеження запровадили через зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Читайте: За холодної зими світло відключатимуть, навіть якщо генерацію відновлять, – Кудрицький

Автор: 
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Топ коментарі
+4
6%
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12.09.2024 16:43
+4
Гниды
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12.09.2024 16:43
+3
Зєлені будуть продавати ********* палички. Прибуток піде Коломойському.
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12.09.2024 16:31
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Зєлені будуть продавати ********* палички. Прибуток піде Коломойському.
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12.09.2024 16:31 Відповісти
6%
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12.09.2024 16:43 Відповісти
вони маневрують, тому їх і не помітно...
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12.09.2024 16:50 Відповісти
Гниды
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12.09.2024 16:43 Відповісти
зебілам - головне, що у Зєлі є енергія для дермового вібратора..
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12.09.2024 16:52 Відповісти
У патріотичній частині України сонце світить цілодобово і сонячні станції генерують навіть вночі.
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12.09.2024 16:52 Відповісти
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12.09.2024 16:54 Відповісти
Владі бракує сміливості вийти і сказати світла більше не буде ніж буде. Винні кацапи ну і ми - про@балі, а не звинувачувати кондиціонери, бойлери, калорифери сонце і вітер... (До речі чому про електромобілі забули, там споживання нехіле також?).
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12.09.2024 17:13 Відповісти
Про@бали все вугілля та мазут для ТЕС. Прибарахлілісь.
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12.09.2024 17:15 Відповісти
А звідки було те вугілля
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12.09.2024 17:19 Відповісти
Зимой света точно не будет по 16-20 часов! Пора привыкать к новым реалиям!
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12.09.2024 17:23 Відповісти
Принаймі відключення точно будуть постійними. Тому тут гра "кожен сам за себе".
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12.09.2024 17:30 Відповісти
А коли сонця було багато чому не було ее? Що у жовтні вигадають?
Таке враження шо у наскожна друга оселя чи каартира отримувала ее від сонця.
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12.09.2024 17:46 Відповісти
Гігабайт буде через років десять...це для майбутніх поколінь
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12.09.2024 17:54 Відповісти
Ну шо ж такоє??? Вже ЗЄля попер главного зладєя в енергетиці пана Кудрявого,а з енергопостачанням всьо равно біда...
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12.09.2024 18:13 Відповісти
Биткоины сами не появятся. Нам повышенные тарифы, жОПе навар
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12.09.2024 21:11 Відповісти
 
 