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Укрэнерго (640) отключение света (397)

Графики отключений света ввели в большинстве областей

Відключення світла запровадили у більшості областей

12 сентября до 23 часов продлятся отключения света в большинстве областей и столице.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели из-за снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

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Топ комментарии
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6%
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12.09.2024 16:43
+4
Гниды
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12.09.2024 16:43
+3
Зєлені будуть продавати ********* палички. Прибуток піде Коломойському.
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12.09.2024 16:31
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Зєлені будуть продавати ********* палички. Прибуток піде Коломойському.
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12.09.2024 16:31 Ответить
6%
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12.09.2024 16:43 Ответить
вони маневрують, тому їх і не помітно...
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12.09.2024 16:50 Ответить
Гниды
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12.09.2024 16:43 Ответить
зебілам - головне, що у Зєлі є енергія для дермового вібратора..
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12.09.2024 16:52 Ответить
У патріотичній частині України сонце світить цілодобово і сонячні станції генерують навіть вночі.
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12.09.2024 16:52 Ответить
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12.09.2024 16:54 Ответить
Владі бракує сміливості вийти і сказати світла більше не буде ніж буде. Винні кацапи ну і ми - про@балі, а не звинувачувати кондиціонери, бойлери, калорифери сонце і вітер... (До речі чому про електромобілі забули, там споживання нехіле також?).
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12.09.2024 17:13 Ответить
Про@бали все вугілля та мазут для ТЕС. Прибарахлілісь.
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12.09.2024 17:15 Ответить
А звідки було те вугілля
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12.09.2024 17:19 Ответить
Зимой света точно не будет по 16-20 часов! Пора привыкать к новым реалиям!
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12.09.2024 17:23 Ответить
Принаймі відключення точно будуть постійними. Тому тут гра "кожен сам за себе".
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12.09.2024 17:30 Ответить
А коли сонця було багато чому не було ее? Що у жовтні вигадають?
Таке враження шо у наскожна друга оселя чи каартира отримувала ее від сонця.
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12.09.2024 17:46 Ответить
Гігабайт буде через років десять...це для майбутніх поколінь
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12.09.2024 17:54 Ответить
Ну шо ж такоє??? Вже ЗЄля попер главного зладєя в енергетиці пана Кудрявого,а з енергопостачанням всьо равно біда...
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12.09.2024 18:13 Ответить
Биткоины сами не появятся. Нам повышенные тарифы, жОПе навар
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12.09.2024 21:11 Ответить
 
 