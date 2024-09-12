Графики отключений света ввели в большинстве областей
12 сентября до 23 часов продлятся отключения света в большинстве областей и столице.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Ограничения ввели из-за снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Топ комментарии
+4 Олександр Дніпро
показать весь комментарий12.09.2024 16:43
+4 Igor Paleev
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+3 Onufri Zagloba
показать весь комментарий12.09.2024 16:31
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Таке враження шо у наскожна друга оселя чи каартира отримувала ее від сонця.