Этой зимой в Запорожской области может вообще не быть света, - Федоров

В Запорожской области готовятся к тому, что зимой отключение света будет длиться не по четыре часа, а не будет вообще. Сейчас готовят к этому социальную инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Проведены первые тендерные процедуры как городским КП "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок. Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, остальное - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает", - сказал он.

Что касается тепловых сетей, то первые три когенерационные установки уже закуплены и должны быть поставлены до середины ноября. Их суммарная мощность 7,5 мегаватт. По словам Федорова, до середины декабря они будут подключены.

Он также добавил, что через два дня заканчивается тендерная процедура, которую проводит UNDP на закупку еще восьми когенерационных установок по 2,5 МВт. Кроме того, три когенерационные установки по пол мегаватта будет поставлять правительство Нидерландов.

Федоров акцентировал внимание на том, что на базе областной администрации будет создана рабочая группа, которая будет заниматься инспекцией готовности к зиме.

"Чтобы готовность была не по документам, а фактическая. Мы изменили стандарты готовности. Если раньше в школах, больницах или других социальных учреждениях достаточно было, чтобы был генератор, который способен работать 4 часа на случай отключения света, то сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще. Поэтому одного генератора недостаточно. Надо иметь 2-3. Ведем переговоры с международными партнерами", - отметил Федоров.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что есть разведданные, что Россия готовится к следующим массированным ракетным и дроновым ударам по энергосистеме нашей страны. Кроме того, он отметил, что на объектах "Укрэнерго" готовы более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются.

Украина потеряла 9 гигаватт, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.

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