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Запорожская область (2850) Федоров Иван (459) отключение света (398)

Этой зимой в Запорожской области может вообще не быть света, - Федоров

На Запоріжжі світла взимку може не бути взагалі

В Запорожской области готовятся к тому, что зимой отключение света будет длиться не по четыре часа, а не будет вообще. Сейчас готовят к этому социальную инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Проведены первые тендерные процедуры как городским КП "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок. Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, остальное - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает", - сказал он.

Что касается тепловых сетей, то первые три когенерационные установки уже закуплены и должны быть поставлены до середины ноября. Их суммарная мощность 7,5 мегаватт. По словам Федорова, до середины декабря они будут подключены.

Он также добавил, что через два дня заканчивается тендерная процедура, которую проводит UNDP на закупку еще восьми когенерационных установок по 2,5 МВт. Кроме того, три когенерационные установки по пол мегаватта будет поставлять правительство Нидерландов.

Федоров акцентировал внимание на том, что на базе областной администрации будет создана рабочая группа, которая будет заниматься инспекцией готовности к зиме.

"Чтобы готовность была не по документам, а фактическая. Мы изменили стандарты готовности. Если раньше в школах, больницах или других социальных учреждениях достаточно было, чтобы был генератор, который способен работать 4 часа на случай отключения света, то сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще. Поэтому одного генератора недостаточно. Надо иметь 2-3. Ведем переговоры с международными партнерами", - отметил Федоров.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что есть разведданные, что Россия готовится к следующим массированным ракетным и дроновым ударам по энергосистеме нашей страны. Кроме того, он отметил, что на объектах "Укрэнерго" готовы более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются.

Украина потеряла 9 гигаватт, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время отключений света не будет, но есть условие, - нардеп
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Топ комментарии
+12
Перечитав два рази -щось не побачив про саме окуповані території. Мова йде про підконтрольні території, як я зрозумів
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10.09.2024 13:44
+9
А нафіга він на роботу ходить?
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10.09.2024 13:26
+8
Якщо світла не буде ВЗАГАЛІ, то до сраки твої генератори, Фєдя (((
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10.09.2024 13:27
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А нафіга він на роботу ходить?
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10.09.2024 13:26 Ответить
Мова йде про окуповані території Запорізької області - там багато жителів по селам сидять без світла ще з 2022 року
в Краснодарському краї постійно перебої з свілом - генерації на росії катастрофічно не вистачає, бо тепере електрика з Краснодарського краю йде на Крим, лугандон, окуповані Маріуполь, Бердянськ...
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10.09.2024 13:36 Ответить
Перечитав два рази -щось не побачив про саме окуповані території. Мова йде про підконтрольні території, як я зрозумів
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10.09.2024 13:44 Ответить
"світла не буде взагалі" - це занадто апокаліптична заява для підконтрольних територій
Завжди є локальні генератори - тому "взагалі" - це якесь іпсо для окупованих територій
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10.09.2024 13:50 Ответить
Ну якось так. Просто я подумав, може не уважно прочитав
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10.09.2024 13:56 Ответить
Та в принципі Зєлєнскій переміг на виборах президента на всі території Запорізької області, втім, як і "Слуга народа" потім, на парламентських. От і наголосували спочатку війну, а потім блек-аут.
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10.09.2024 14:22 Ответить
Та це зрозуміло... Там взагалі десь Бойко був в лідерах... Ну а враховуючи, що зараз окуповано десь 70% Запорізької області - то цілком можливий сценарій. Ну і фронт відносно близько. Це ж не означає, що воно саме так і буде - тут принцип - сподівайся на найкраще - готуйся до найгіршого
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10.09.2024 14:28 Ответить
Вы что не знаете зачем они на роботу все ходят?...😂🤣🤣🤣🔥👍...- ВОРОВАТЬ !✋
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10.09.2024 15:05 Ответить
І правильно роблять. Знадобиться чи ні - життя покаже, але готуватись треба з усією серйозністю. Як русня готувалась до нашого контрнаступу.
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10.09.2024 13:26 Ответить
Як зе-влада готується до того, що світла взагалі не буде?
Скуповує оптом ВСІ СВІЧКИ, що би взимку продавати їх у ДЕСЯТЬ разів дорожче!
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10.09.2024 13:27 Ответить
Встановлює генератори в Конченій-Заспі та будує резервуари для зберігання палива (ну, це ЧЛЕНИ ЗЕКО-манди, котрі ще не розжились нерухомістю в теплих країнах).
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10.09.2024 13:29 Ответить
Якщо світла не буде ВЗАГАЛІ, то до сраки твої генератори, Фєдя (((
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10.09.2024 13:27 Ответить
При ****...е отключат все лишнее. Будут давать отопление (минимум) горячая и холодная вода, узлы водозабора, очистные сооружения.
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10.09.2024 15:43 Ответить
Нехай з Шмигалем поспілкується ( бо той каже, що МИ найбільш забезпечена країна ). То хто з них пи.......... ??????
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10.09.2024 13:27 Ответить
Да сейчас всей Украине нужно к етому готовиться и переселяться из городов в села. Все из-за того что Украина саботировала уничтожение урожая зерновых на рашке и рашистского грузового флота. В итоге рашисты за ето самое зерно закупили у Ирана сотни а скорее всего дальше будут тысячи балистических трудноперехватываемых ракет
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10.09.2024 13:28 Ответить
Йшов до завершення третій рік війни, і тільки зараз "Проведені перші тендерні процедури"...

Для чого той Іван Федоров взагалі на цій посаді існує, то напевно вже більше риторичне питання до вертикалі гавнокомандувача, ніж реальне з очікуваною відповіддю
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10.09.2024 13:29 Ответить
Рука руку моет...значит хорошо моет...✋
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10.09.2024 15:13 Ответить
З зеленою командою скоро нічого не буде, тільки красти виходить добре
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10.09.2024 13:34 Ответить
Зато у Мелітополі , звідки виминяли цього, світло буде.
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10.09.2024 13:36 Ответить
А нащо закупати, тендери проводити? Він (Федоров) хіба не знає, що сказав Шмигаль?


І хто з них бреше? 🤔
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10.09.2024 13:41 Ответить
нам света не нада , нам Зеля светит !
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10.09.2024 13:42 Ответить
Скажіть, чому дрежслужбовець каже одне (реалістично готуючись до важкого сценарію),
журналісти висмикують одну фразу в заголовок,
десятки коментарів зрадойобять, перекручують та ображають,
і все це нормально?
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10.09.2024 13:48 Ответить
Та де зрада? Всі притомні розуміють, що теоретично можливий будь-який сценарій і люди і самі готуються (зарядні станції, герератори тощо)
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10.09.2024 14:31 Ответить
фйодоров, запитай шмигаліну у того все під контролем. А якщо це візьме на особистий контроль потужний гундос, то у українчиків не те що світла, навіть їжі не буде.

Ми підготовлені та розуміємо, як проходити цю зиму, - Шмигаль Джерело:

Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль Джерело:
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10.09.2024 13:52 Ответить
Читаючи подібне приходиш до висновку що керівництво країни зрозуміло помилковисть оптимістичних заяв котрі призводять до невдоволення населення коли вони не відповідають дійсності і вирішили робити іншу помилку - нагнітання негативних очікувань не розуміючи що тим самим вже зараз те саме невдоволення викликають у спільноти! Це свідчить що обрали українці у 2019 саме шоуменів та акторів котрі не спроможні ні на що інше як на гру розрахованую на реакцію публіки хоча в них і з цим не гаразд, бо вони актори, а не режисери або сценаристи що здатні передбачувати реакцію публіки тож НАДТО ПЕРЕГРАЮТЬ!
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10.09.2024 14:58 Ответить
Населенню кажеш правду - більшість пише "Дефіциту електрики немає, то всьо продають на Захід". Ніякого нагнітання не бачу - людей попередили. Більше того - три місяці тому населенню спростили умови підключення розподільчої генерації, зняли мито на ввіз генераторів. Але хіба хтось цим цікавиться?
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11.09.2024 02:17 Ответить
Наивный народ ! ✋
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10.09.2024 15:16 Ответить
Краще б у Запорізькій області не було Федорова
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10.09.2024 15:54 Ответить
Дозвольте, як місцевому, трохи перефразувати заголовок

Цієї зими у Запорізькій області може взагалі не бути Федорова, - світло
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10.09.2024 16:16 Ответить
ото треба було до справжніх "зелених" дослухаться та будувать відновлювальну та малу енергетику
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10.09.2024 18:50 Ответить
Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль Источник:

и кому верить ¿¿
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10.09.2024 19:14 Ответить
А як же потужний план повернення українців додому від Шмигаля ? Тут уже потрібен потужний план евакуації цілої області .
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10.09.2024 21:38 Ответить
 
 