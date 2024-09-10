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Цієї зими у Запорізькій області може взагалі не бути світла, - Федоров

На Запоріжжі світла взимку може не бути взагалі

У Запорізькій області готуються до того, що взимку вимкнення світла триватиме не по чотири години, а не буде взагалі. Зараз готують до цього соціальну інфраструктуру. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Проведені перші тендерні процедури як міським КП "Водоканал", так і "Тепловими мережами" на закупівлю генераційних та когенераційних установок. Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, решту - обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає", - сказав він.

Що стосується теплових мереж, то перші три когенераційні установки вже закуплені і мають бути поставлені до середини листопада. Їх сумарна потужність 7,5 мегаватів. За словами Федорова, до середини грудня вони будуть підключені.

Він також додав, що через два дні закінчується тендерна процедура, яку проводить UNDP на закупівлю ще восьми когенераційних установок по 2,5 МВт. Крім того, три когенераційні установки по пів мегавата буде поставляти уряд Нідерландів.

Федоров акцентував увагу на тому, що на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими.

"Щоб готовність була не по документах, а фактична. Ми змінили стандарти готовності. Якщо раніше в школах, лікарнях чи інших соціальних закладах достатньо було, щоб був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, то сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі. Тож одного генератора недостатньо. Треба мати 2-3. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є розвіддані, що Росія готується до наступних масованих ракетних та дронових ударів по енергосистемі нашої країни.  Крім того, він зазначив, що на об’єктах "Укренерго" готові понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають.

Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом відключень світла не буде, але є умова, – нардеп

Автор: 

Запорізька область (3598) Федоров Іван (648) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+12
Перечитав два рази -щось не побачив про саме окуповані території. Мова йде про підконтрольні території, як я зрозумів
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10.09.2024 13:44
+9
А нафіга він на роботу ходить?
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10.09.2024 13:26
+8
Якщо світла не буде ВЗАГАЛІ, то до сраки твої генератори, Фєдя (((
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10.09.2024 13:27
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А нафіга він на роботу ходить?
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10.09.2024 13:26 Відповісти
Мова йде про окуповані території Запорізької області - там багато жителів по селам сидять без світла ще з 2022 року
в Краснодарському краї постійно перебої з свілом - генерації на росії катастрофічно не вистачає, бо тепере електрика з Краснодарського краю йде на Крим, лугандон, окуповані Маріуполь, Бердянськ...
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10.09.2024 13:36 Відповісти
Перечитав два рази -щось не побачив про саме окуповані території. Мова йде про підконтрольні території, як я зрозумів
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10.09.2024 13:44 Відповісти
"світла не буде взагалі" - це занадто апокаліптична заява для підконтрольних територій
Завжди є локальні генератори - тому "взагалі" - це якесь іпсо для окупованих територій
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10.09.2024 13:50 Відповісти
Ну якось так. Просто я подумав, може не уважно прочитав
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10.09.2024 13:56 Відповісти
Та в принципі Зєлєнскій переміг на виборах президента на всі території Запорізької області, втім, як і "Слуга народа" потім, на парламентських. От і наголосували спочатку війну, а потім блек-аут.
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10.09.2024 14:22 Відповісти
Та це зрозуміло... Там взагалі десь Бойко був в лідерах... Ну а враховуючи, що зараз окуповано десь 70% Запорізької області - то цілком можливий сценарій. Ну і фронт відносно близько. Це ж не означає, що воно саме так і буде - тут принцип - сподівайся на найкраще - готуйся до найгіршого
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10.09.2024 14:28 Відповісти
Вы что не знаете зачем они на роботу все ходят?...😂🤣🤣🤣🔥👍...- ВОРОВАТЬ !✋
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10.09.2024 15:05 Відповісти
І правильно роблять. Знадобиться чи ні - життя покаже, але готуватись треба з усією серйозністю. Як русня готувалась до нашого контрнаступу.
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10.09.2024 13:26 Відповісти
Як зе-влада готується до того, що світла взагалі не буде?
Скуповує оптом ВСІ СВІЧКИ, що би взимку продавати їх у ДЕСЯТЬ разів дорожче!
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10.09.2024 13:27 Відповісти
Встановлює генератори в Конченій-Заспі та будує резервуари для зберігання палива (ну, це ЧЛЕНИ ЗЕКО-манди, котрі ще не розжились нерухомістю в теплих країнах).
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10.09.2024 13:29 Відповісти
Якщо світла не буде ВЗАГАЛІ, то до сраки твої генератори, Фєдя (((
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10.09.2024 13:27 Відповісти
При ****...е отключат все лишнее. Будут давать отопление (минимум) горячая и холодная вода, узлы водозабора, очистные сооружения.
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10.09.2024 15:43 Відповісти
Нехай з Шмигалем поспілкується ( бо той каже, що МИ найбільш забезпечена країна ). То хто з них пи.......... ??????
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10.09.2024 13:27 Відповісти
Да сейчас всей Украине нужно к етому готовиться и переселяться из городов в села. Все из-за того что Украина саботировала уничтожение урожая зерновых на рашке и рашистского грузового флота. В итоге рашисты за ето самое зерно закупили у Ирана сотни а скорее всего дальше будут тысячи балистических трудноперехватываемых ракет
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10.09.2024 13:28 Відповісти
Йшов до завершення третій рік війни, і тільки зараз "Проведені перші тендерні процедури"...

Для чого той Іван Федоров взагалі на цій посаді існує, то напевно вже більше риторичне питання до вертикалі гавнокомандувача, ніж реальне з очікуваною відповіддю
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10.09.2024 13:29 Відповісти
Рука руку моет...значит хорошо моет...✋
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10.09.2024 15:13 Відповісти
З зеленою командою скоро нічого не буде, тільки красти виходить добре
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10.09.2024 13:34 Відповісти
Зато у Мелітополі , звідки виминяли цього, світло буде.
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10.09.2024 13:36 Відповісти
А нащо закупати, тендери проводити? Він (Федоров) хіба не знає, що сказав Шмигаль?


І хто з них бреше? 🤔
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10.09.2024 13:41 Відповісти
нам света не нада , нам Зеля светит !
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10.09.2024 13:42 Відповісти
Скажіть, чому дрежслужбовець каже одне (реалістично готуючись до важкого сценарію),
журналісти висмикують одну фразу в заголовок,
десятки коментарів зрадойобять, перекручують та ображають,
і все це нормально?
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10.09.2024 13:48 Відповісти
Та де зрада? Всі притомні розуміють, що теоретично можливий будь-який сценарій і люди і самі готуються (зарядні станції, герератори тощо)
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10.09.2024 14:31 Відповісти
фйодоров, запитай шмигаліну у того все під контролем. А якщо це візьме на особистий контроль потужний гундос, то у українчиків не те що світла, навіть їжі не буде.

Ми підготовлені та розуміємо, як проходити цю зиму, - Шмигаль Джерело:

Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль Джерело:
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10.09.2024 13:52 Відповісти
Читаючи подібне приходиш до висновку що керівництво країни зрозуміло помилковисть оптимістичних заяв котрі призводять до невдоволення населення коли вони не відповідають дійсності і вирішили робити іншу помилку - нагнітання негативних очікувань не розуміючи що тим самим вже зараз те саме невдоволення викликають у спільноти! Це свідчить що обрали українці у 2019 саме шоуменів та акторів котрі не спроможні ні на що інше як на гру розрахованую на реакцію публіки хоча в них і з цим не гаразд, бо вони актори, а не режисери або сценаристи що здатні передбачувати реакцію публіки тож НАДТО ПЕРЕГРАЮТЬ!
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10.09.2024 14:58 Відповісти
Населенню кажеш правду - більшість пише "Дефіциту електрики немає, то всьо продають на Захід". Ніякого нагнітання не бачу - людей попередили. Більше того - три місяці тому населенню спростили умови підключення розподільчої генерації, зняли мито на ввіз генераторів. Але хіба хтось цим цікавиться?
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11.09.2024 02:17 Відповісти
Наивный народ ! ✋
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10.09.2024 15:16 Відповісти
Краще б у Запорізькій області не було Федорова
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10.09.2024 15:54 Відповісти
Дозвольте, як місцевому, трохи перефразувати заголовок

Цієї зими у Запорізькій області може взагалі не бути Федорова, - світло
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10.09.2024 16:16 Відповісти
ото треба було до справжніх "зелених" дослухаться та будувать відновлювальну та малу енергетику
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10.09.2024 18:50 Відповісти
Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль Источник:

и кому верить ¿¿
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10.09.2024 19:14 Відповісти
А як же потужний план повернення українців додому від Шмигаля ? Тут уже потрібен потужний план евакуації цілої області .
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10.09.2024 21:38 Відповісти
 
 