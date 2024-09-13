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депутат (1756) побиття (891) Київ (19115) Куницький Олександр (50)

"Слуга народу" Куницький побив чоловіка в центрі Києва, - поліція. ВIДЕО

Ввечері 12 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про побиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба поліції.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка", - пишуть правоохоронці.

У мережі опублікували відео, на якому нардеп "слуги народу" Куницький спілкується із правоохоронцями.

Потерпілий повідомив, що побачив Куницького на вулиці та захотів із ним поспілкуватися на камеру. Після цього він поїхав на самокаті, а нардеп вдарив його зі спини. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Читайте: Справа депутата-хабарника та втікача "слуги" Трубіцина скерована до суду

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Топ коментарі
+44
Це ФСБшна гнида Куницький покличці Куні, друг Дубінського і Дмитрука. За побиття військового і торгівлі з окупантом,ще до сьогодні не сидить. Криша в нього Єрмак. Тому і скотині все сходить з рук
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12.09.2024 22:08
+28
Представник кошерної раси, йому можн
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12.09.2024 21:57
+27
Заголовок - вогонь. Депутати - не люди)))
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12.09.2024 21:48
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13.09.2024 13:00 Відповісти
Навіщо поплюжит пам'ять великого артиста порівнюючи з ним глиста куницького?
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13.09.2024 13:38 Відповісти
Теж правильно.
Але Куницький схож на Луї де Фюнеса, коли той грав дегенератів.
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13.09.2024 13:55 Відповісти
Більшість українців воліють не думати - які ж гниди засіли у владі. А дарма. Парад Перемоги над рашистами на Хрещатику не повинні з високої трибуни приймати зелені покидьки.
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13.09.2024 13:04 Відповісти
Барін челядь на місце поставив. Далі буде.
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13.09.2024 13:07 Відповісти
Який він баріін, він челядь, слуга, ваш халдей ! Просто Слуги мають своїх господ зо всіх ракурсів, майже як більшовики у 17. Але ви за це усім скопом проголосували у 19 році. Подобається ?
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14.09.2024 10:17 Відповісти
Цю вшиву гниду тре позбавити депутацтва і відправити на передову на мінне поле.
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13.09.2024 13:07 Відповісти
Куницький,по прозвиську Саньок давно відомий по своїм відосикам-діалогам" з гаїшниками,такий собі єврей-борець за справедливість,заробляючий на цій "справедливості" бабло.Громадянин Ізраєлю,що ясно з багатьох роликів,записаних там.Просто прототип Зеленського в своїй сфері,навіть подібний на нього зовні.Типовий "зелений" в гіршому розумінні цього слова.
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13.09.2024 13:08 Відповісти
Знает весь двор мой приговор- слуга народа.
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13.09.2024 13:10 Відповісти
1). Цей поц напередодні вторгнення рашистських окупантів 24.02.2024 року 6 (шість) разів відвідував московію. Питання, що ця істота там робила?
2). Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста Куницький є депутатом від фракції «Слуга народу»

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 23:59, 11 березня 2022
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13.09.2024 13:12 Відповісти
А що тут такого? Тітульний відпустив гою копняка, нічого особливого.
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13.09.2024 13:20 Відповісти
Вішати бл*дей!
Ото прямо на тій "арці дружби народів"...
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13.09.2024 13:20 Відповісти
Зеля2
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13.09.2024 13:22 Відповісти
Куницький той ще позорний жидяра,але "самокатчик"тупий провокатор на мінімалках,по хлєбалу получив заслужено.
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13.09.2024 13:24 Відповісти
це не людина це скотина,нагла,*****-ка,якій насрати на закон і поліцію,ця гнида розуміє тільки кулак,який скоро до неї прилитить
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13.09.2024 15:57 Відповісти
у депутани зебілів такий же "безумно-відсторонений погляд" як і у Найвеличнівшивого, ненаркомана-офіційного..
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13.09.2024 13:26 Відповісти
Він убитий стоїть
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13.09.2024 13:27 Відповісти
причому в кізяк
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13.09.2024 13:41 Відповісти
Яке воно чмо, втім, як і всі депутати от Зе
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13.09.2024 13:30 Відповісти
Питання в тому , хто привів у ВР цю падаль ??? Зелене шукало однодумців і знайшло... Президент має відповісти за все !!!!
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13.09.2024 13:31 Відповісти
Як хто? 73 % від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році.
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13.09.2024 13:39 Відповісти
яке ж воно мерзотне
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13.09.2024 13:36 Відповісти
Так к це ж відомий всім прокацаплений малароський п...дарок. Ходить зараз під ОПою, а точніше головою ОПи по кличці "козир". Піднявся на різного роду розводняках. З десь 2011 року типу позиціонував себе як мєга "актівіст і блохєр". У 2019 році заскочив у zелену тєму. Зараз просто продажна шлюшка в "монобільшості".
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13.09.2024 13:38 Відповісти
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13.09.2024 13:44 Відповісти
Всі "слуги" - піда...ти
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13.09.2024 13:48 Відповісти
Мразь с корочкой а не депутат
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13.09.2024 13:50 Відповісти
тю..
а чим ще ригіАналам займатися
коли не крадуть??
вибачаюсь-ЗЕ-ригіАналам
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13.09.2024 13:52 Відповісти
А хто Куницький по національності, русский?

Поведінка, як у руцкава.
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13.09.2024 13:57 Відповісти
Громадянин Землі Обєтованной.
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13.09.2024 15:50 Відповісти
Куницький педставник правильної (єдиної) нації
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13.09.2024 16:55 Відповісти
менорський
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13.09.2024 20:11 Відповісти
Гарну таку партію створив ЗЄ - гвалтівники, розбійники, крадії, корупціонери, колаборанти та держзрадиники.

В оточенні Зеленського з зрозумілих причин нема жодної порядної людини.
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13.09.2024 13:58 Відповісти
розчарований зелений виборець захтів нагадати, що "он тожє прізідієнт"
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13.09.2024 13:59 Відповісти
Зелена блювотина.
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13.09.2024 14:00 Відповісти
було б добре вибори вже провести,бо то не депутат, а кацапське сміття, а скільки ще там таких?
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13.09.2024 14:06 Відповісти
Чмошное *****.
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13.09.2024 14:12 Відповісти
Та він же обдолбаний на ухнарь.....
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13.09.2024 14:17 Відповісти
Що саме найгірше, страждають і ті хто не обирали зе-шмарклів!
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13.09.2024 14:38 Відповісти
Типовий ********** - аж скучно...
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13.09.2024 15:58 Відповісти
Послідовник Геші. Той теж якогось тіпа по сраці вдарив та сховався за охоронцями
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13.09.2024 16:14 Відповісти
Зеєрмабидло
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13.09.2024 16:20 Відповісти
Дам совет , а пере*бать не пробовал , по иблу мороженика куева....
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13.09.2024 16:55 Відповісти
Ну чому, як ногою, так зразу і "вдарив"... Просто самокат слабо їхав, хотілось піднаддати швидкості.
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13.09.2024 17:18 Відповісти
ШНЫРИ РАЗБЛАТОВАЛИСЬ )))
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13.09.2024 19:30 Відповісти
пархата мерзрта
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13.09.2024 19:59 Відповісти
НАРОДУ НЕОБХІДНІ МІСЦЕВІ РЕГУЛЮЮЧІ ОРГАНИ !!!
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13.09.2024 20:02 Відповісти
Подивлюсь на цього Куню- справжній козак! ))) А якщо чесно, коли бачив пару роликів, як він з військовими під час АТО розмовляв на блок постах, то дуже здивований, як до цього часу його ще не витягли з машини і не **********. Давно пора це зробити. Тут недоторканість взагалі не до чого. Бʼють не по ксиві а по їбалу. Тим більше таку паскудну рожу не гріх трохи підрихтувати
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14.09.2024 05:24 Відповісти
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