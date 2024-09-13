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Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Велика Британія і США мають надати Україні зброю для перемоги напередодні вирішальної зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після візиту до Києва.

Він наголосив, що найближчі місяці будуть вирішальними для того, щоб допомогти Києву зайняти виграшну позицію. Тож важливо надати Україні те, що їй необхідно для перемоги у війні. Леммі акцентував на отриманні Росією балістичних ракет від Ірану.

"Балістичних ракет, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життів", - заявив Леммі.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії, необхідно розробити стратегію, "щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти і що для цього потрібно".

"Це вирішальний період у боротьбі, тому що ви налагоджуєте речі, щоб перешкодити Росії отримати перевагу взимку. Звичайно, ми тут також у той час, коли цілком зрозуміло, що Росія посилює ескалацію зі своїм другом Іраном, забираючи партію балістичних ракет. Балістичні ракети, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життя. Тому, звичайно, ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти і що для цього потрібно", - заявив Леммі у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не шукає конфлікту з Росією, але російська влада першою почала в Україні, яка має право захищатися, - Стармер

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що  Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності. Це підтвердив Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані. Він заявив, що Тегеран веде з Росією бартер "для задоволення наших потреб", і "частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії".

Видання The Times зазначило, що надходження балістичних ракет з Ірану до РФ могло змінити думку США щодо того, чи дозволяти Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях в глибині російської території.

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Топ коментарі
+3
Тобто досиділися до того, що іран дав кацапам білістику, а тепер заявляють, що нам потрібні теж ракети. А раніше (коли іранської балістики ще не було) вони нам не були потрібні??? І ідіотські, безглузді, тупі заборони на їхнє застосуання по території русні ви не могли зняти???
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13.09.2024 09:08
+2
Виграшну позицію Київ міг мати в 22 році, якби тоді Захід соплі не жував і не обсирався, а дав нам усю необхідну зброю. В нинішньому положенні нам вже допоможуть тільки сотні томагавків, які ніхто не дасть. Політика Заходу занадто мало і занадто пізно, веде до поразки.
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13.09.2024 10:19
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напередодні вирішальної зими

О так чо скоро все закончится чтоли?
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13.09.2024 09:08 Відповісти
Вже була "вирішальна зима", потім "вірішальна весна", потім "вирішальне літо" - "вирішальні" сезони по кругу....
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13.09.2024 10:18 Відповісти
Та схоже на те, що після цієї зими вже й ноги протягнемо.
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13.09.2024 10:21 Відповісти
Тобто досиділися до того, що іран дав кацапам білістику, а тепер заявляють, що нам потрібні теж ракети. А раніше (коли іранської балістики ще не було) вони нам не були потрібні??? І ідіотські, безглузді, тупі заборони на їхнє застосуання по території русні ви не могли зняти???
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13.09.2024 09:08 Відповісти
та нi знака з неба не було та ось трапилось

У ніч з 12 на 13 вересня мешканці Британських островів могли бачити у небі полярне сяйво.

Світло жовтих, синiх ,зелених і рожевих тонів бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.
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13.09.2024 09:33 Відповісти
А-а-а... Ну це все пояснює. Як я цього не помітив?
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13.09.2024 09:34 Відповісти
Прочитав "щоб ******** путіна".
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13.09.2024 09:17 Відповісти
Як ви вже зайобали своiм бла бла бла! Вже скажiть прямо,дамо чи не дамо! Та поставте крапку!
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13.09.2024 09:18 Відповісти
Вірно пишуть, що Захід вічно пасе задніх, то вони бояться, то довго передають бо бюрократія, то не треба щоб раша програла а Україна виграла. Тут можливості не безкінечні і можна дотягнути до того, що потім будуть до лампочки ваші ракети, пускатимете самі.
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13.09.2024 09:36 Відповісти
Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі дипломатія Залужного працює
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13.09.2024 10:17 Відповісти
Виграшну позицію Київ міг мати в 22 році, якби тоді Захід соплі не жував і не обсирався, а дав нам усю необхідну зброю. В нинішньому положенні нам вже допоможуть тільки сотні томагавків, які ніхто не дасть. Політика Заходу занадто мало і занадто пізно, веде до поразки.
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13.09.2024 10:19 Відповісти
це вже дозвіл бити по болотам зі Storm Shadow, чи ще ні?
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13.09.2024 11:00 Відповісти
Це обіцяння подумати над дозволом .
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13.09.2024 11:12 Відповісти
 
 