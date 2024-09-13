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Великобритания (4716) оружие (10028) Лемми Дэвид (26)

Украине нужны британские ракеты, чтобы остановить Путина, - глава МИД Великобритании Лемми

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Великобритания и США должны предоставить Украине оружие для победы накануне решающей зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после визита в Киев.

Он отметил, что ближайшие месяцы будут решающими для того, чтобы помочь Киеву занять выигрышную позицию. Поэтому важно предоставить Украине то, что ей необходимо для победы в войне. Лемми акцентировал на получении Россией баллистических ракет от Ирана.

"Баллистических ракет, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизней", - заявил Лемми.

По словам министра иностранных дел Великобритании, необходимо разработать стратегию, "чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно".

"Это решающий период в борьбе, потому что вы налаживаете вещи, чтобы помешать России получить преимущество зимой. Конечно, мы здесь также в то время, когда вполне понятно, что Россия усиливает эскалацию со своим другом Ираном, забирая партию баллистических ракет. Баллистические ракеты, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизни. Поэтому, конечно, мы здесь, чтобы разработать стратегию, чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно", - заявил Лемми в Киеве.

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Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности. Это подтвердил Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани. Он заявил, что Тегеран ведёт с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей", и "часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию".

Издание The Times отметило, что поступление баллистических ракет из Ирана в РФ могло изменить мнение США относительно того, позволять ли Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.
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Топ комментарии
+3
Тобто досиділися до того, що іран дав кацапам білістику, а тепер заявляють, що нам потрібні теж ракети. А раніше (коли іранської балістики ще не було) вони нам не були потрібні??? І ідіотські, безглузді, тупі заборони на їхнє застосуання по території русні ви не могли зняти???
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13.09.2024 09:08
+2
Виграшну позицію Київ міг мати в 22 році, якби тоді Захід соплі не жував і не обсирався, а дав нам усю необхідну зброю. В нинішньому положенні нам вже допоможуть тільки сотні томагавків, які ніхто не дасть. Політика Заходу занадто мало і занадто пізно, веде до поразки.
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13.09.2024 10:19
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напередодні вирішальної зими

О так чо скоро все закончится чтоли?
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13.09.2024 09:08 Ответить
Вже була "вирішальна зима", потім "вірішальна весна", потім "вирішальне літо" - "вирішальні" сезони по кругу....
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13.09.2024 10:18 Ответить
Та схоже на те, що після цієї зими вже й ноги протягнемо.
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13.09.2024 10:21 Ответить
Тобто досиділися до того, що іран дав кацапам білістику, а тепер заявляють, що нам потрібні теж ракети. А раніше (коли іранської балістики ще не було) вони нам не були потрібні??? І ідіотські, безглузді, тупі заборони на їхнє застосуання по території русні ви не могли зняти???
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13.09.2024 09:08 Ответить
та нi знака з неба не було та ось трапилось

У ніч з 12 на 13 вересня мешканці Британських островів могли бачити у небі полярне сяйво.

Світло жовтих, синiх ,зелених і рожевих тонів бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.
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13.09.2024 09:33 Ответить
А-а-а... Ну це все пояснює. Як я цього не помітив?
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13.09.2024 09:34 Ответить
Прочитав "щоб ******** путіна".
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13.09.2024 09:17 Ответить
Як ви вже зайобали своiм бла бла бла! Вже скажiть прямо,дамо чи не дамо! Та поставте крапку!
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13.09.2024 09:18 Ответить
Вірно пишуть, що Захід вічно пасе задніх, то вони бояться, то довго передають бо бюрократія, то не треба щоб раша програла а Україна виграла. Тут можливості не безкінечні і можна дотягнути до того, що потім будуть до лампочки ваші ракети, пускатимете самі.
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13.09.2024 09:36 Ответить
Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі дипломатія Залужного працює
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13.09.2024 10:17 Ответить
Виграшну позицію Київ міг мати в 22 році, якби тоді Захід соплі не жував і не обсирався, а дав нам усю необхідну зброю. В нинішньому положенні нам вже допоможуть тільки сотні томагавків, які ніхто не дасть. Політика Заходу занадто мало і занадто пізно, веде до поразки.
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13.09.2024 10:19 Ответить
це вже дозвіл бити по болотам зі Storm Shadow, чи ще ні?
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13.09.2024 11:00 Ответить
Це обіцяння подумати над дозволом .
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13.09.2024 11:12 Ответить
 
 