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Зеленський (22411) Сікорський (200) Ландсбергіс Габріелюс (210)

Зеленський обговорив з Ландсбергісом і Сікорським важливість прискорення вступу України до ЄС і НАТО

Зеленський зустрівся з Ландсбергісом і Сікорським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував партнерам за значну оборонну підтримку, зокрема за нещодавні рішення щодо нових пакетів допомоги.

Він поінформував про постійний ракетно-бомбовий терор з боку РФ і наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території держави-агресорки.

Також дивіться: Глава МЗС Польщі Сікорський прибув із візитом до України. ВIДЕО

Під час зустрічі окрему увагу сторони приділили реалізації двосторонніх безпекових угод, імплементації пунктів Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, а також переговорам між Україною та ЄС. Зокрема, обговорили важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів нашої держави на євроінтеграційному шляху.

Глава держави також відзначив підтримку України з боку Литви та Польщі на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Набуття членства в НАТО є нашою стратегічною метою. Це єдина найнадійніша на сьогодні гарантія безпеки для України та всієї Європи", – підсумував Зеленський.

Також читайте: До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви та Польщі Габріелюс Ландсбергіс і Радослав Сікорський перебувають з візитом в Україні.

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13.09.2024 18:53 Відповісти
Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ, сообщает Bloomberg (перевод - The Moscow Times со ссылкой на заявление компании.
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13.09.2024 18:59 Відповісти
С такими " союзниками " само существование Украины под угрозой , а он во что-то вступить собрался .
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13.09.2024 19:05 Відповісти
З таким гальмом як зєд'єрмак в нас можливе лише від'ємне прискорення.
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13.09.2024 19:13 Відповісти
Саме про це говорив Петро. До "членограя" дійшло,а може і ні,що будь Україна в НАТО РАШИСТУ БІ НЕ СНИЛОСЯ НАПАДАТИ НА уКРАЇНУ
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13.09.2024 19:59 Відповісти
 
 