Глава МЗС Польщі Сікорський прибув із візитом до України. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до України.
Про це повідомила у соцмережі X пресслужба МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня", - йдеться в повідомленні.
Раніше Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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Пусть лучше господин Сикорский думает за то как кацапы угандошили самолет с польской элитой, а не про никому не интересную волынскую резню бензопилой
обплюйте його разом з бубіком...
коменти почитайте. От їх результати пропаганди. Самі розкрутили, а тепер не знають, що робити. Вони чебе зробили жервами, а не учасниками війни та окупантами на чужій землі.
коменти почитайте. Це шок. Вони не знають ісотрії, що в нас між ними була війна, що вони вели паціфікацію та окупацію наших земель, а винні ми, що захищалися.
Попросить вибачення за операцію "Вісла", за спалені українські міста, села, зруйновані українські церкви, цвинтарі, за Павлокому і інші звірства поляків над українцями?!