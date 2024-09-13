Глава МЗС Польщі Сікорський прибув із візитом до України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до України.

Про це повідомила у соцмережі X пресслужба МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня", - йдеться в повідомленні.

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

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Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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