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Глава МЗС Польщі Сікорський прибув із візитом до України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до України.

Про це повідомила у соцмережі X пресслужба МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня", - йдеться в повідомленні.

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

Також читайте: Глава МЗС Польщі Сікорський обговорив з британським колегою Леммі подальшу підтримку України

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Читайте: Ганебний замах на українську ідентичність, - Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України до РФ

Автор: 

Польща (8526) Сікорський Радослав (259)


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Топ коментарі
+7
Апять про валынскую резню приехал говорить? Кстати, если бы не Олежа Царев, то я бы и не знал про эту резню. Как и 90% сидящих тут на форуме, кстати) Носятся с той резней как с пысаной торбой.
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13.09.2024 09:13
+6
Знову цей польський шовініст буде нити про те, як українці захищались від польських окупантів на Волині і в Галичині! І при тому звинувачувати українців...
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13.09.2024 10:21
+5
після своєї заяви?
обплюйте його разом з бубіком...
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13.09.2024 09:15
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Апять про валынскую резню приехал говорить? Кстати, если бы не Олежа Царев, то я бы и не знал про эту резню. Как и 90% сидящих тут на форуме, кстати) Носятся с той резней как с пысаной торбой.
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13.09.2024 09:13 Відповісти
Не ну реально. Да забудьте вы прошлое, забудьте ту резню в самом деле. Тогда времена были сложные: с одной стороны Нацысты прут, с другой Советы с загряд отрядами. Советы ту резню и устроили если уж на то пошло, вот с них пусть и спросят.
Пусть лучше господин Сикорский думает за то как кацапы угандошили самолет с польской элитой, а не про никому не интересную волынскую резню бензопилой
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13.09.2024 09:22 Відповісти
після своєї заяви?
обплюйте його разом з бубіком...
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13.09.2024 09:15 Відповісти
Приїхав з лопатою?!
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13.09.2024 09:16 Відповісти
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13.09.2024 09:19 Відповісти
ШТО?
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13.09.2024 09:21 Відповісти
бити не треба - це не діпломатично!
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13.09.2024 09:16 Відповісти
ну може раз, два сунути, так це ж не бійка...
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13.09.2024 10:21 Відповісти
Лицеміри
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13.09.2024 09:20 Відповісти
Дайте йому лопату, і нехай копає. Дайте дві.
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13.09.2024 09:28 Відповісти
Але попередити,якщо не знайде останки польських мальчіков в трусиках то закопаємо самого.
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13.09.2024 09:37 Відповісти
Кулеба зараз вільний, зможе йому кілька лопат продати, на вибір.
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13.09.2024 11:11 Відповісти
Сікорський і поляки -ХОЧЕТЕ БУТИ ДРУЗЯМИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- НЕ ЗГАДУЙТЕ МИНУЛОГО (БО НІХТО Ж НЕ КОПИРСАЄТЬСЯ ЛОПАТОЮ В ТРУНІ ПОКІЙНИКА .ЯКИЙ ВЖЕ РОЗКЛАВСЯ),АЛЕ ЯКЩО ХОЧЕТЕ БУТИ ВОРОГОМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,ТА ПОМІЧНИКАМИ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ ,ПРОДОВЖУЙТЕ І ВИ ОБОВ'ЯЗКОВО НИМ СТАНЕТЕ....
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13.09.2024 09:58 Відповісти
https://x.com/MSZ_RP/status/1834317387459395969

коменти почитайте. От їх результати пропаганди. Самі розкрутили, а тепер не знають, що робити. Вони чебе зробили жервами, а не учасниками війни та окупантами на чужій землі.
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13.09.2024 11:21 Відповісти
Знову цей польський шовініст буде нити про те, як українці захищались від польських окупантів на Волині і в Галичині! І при тому звинувачувати українців...
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13.09.2024 10:21 Відповісти
https://x.com/MSZ_RP/status/1834317387459395969
коменти почитайте. Це шок. Вони не знають ісотрії, що в нас між ними була війна, що вони вели паціфікацію та окупацію наших земель, а винні ми, що захищалися.
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13.09.2024 11:22 Відповісти
мудачок приїхав.
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13.09.2024 10:31 Відповісти
А він попросить вибачення за геноцид українців і багатотисячні вбивства українців польськими окупантами ?!
Попросить вибачення за операцію "Вісла", за спалені українські міста, села, зруйновані українські церкви, цвинтарі, за Павлокому і інші звірства поляків над українцями?!
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13.09.2024 10:40 Відповісти
боже, как противно, все ползут на Украину и ещё что-то требуют
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13.09.2024 11:45 Відповісти
валынскаярэзня бензолопатой!!
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13.09.2024 11:50 Відповісти
И привез 2 снаряда в кармане.
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13.09.2024 12:34 Відповісти
на х* він тут треба!!
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14.09.2024 03:28 Відповісти
 
 