Ганебний замах на українську ідентичність, - Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України до РФ

Нижня палата польського Сейму 11 вересня ухвалила резолюцію, якою засудила викрадення українських дітей Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зміст документа, проєкт якого представила президія Сейму, зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії Російської Федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща", – написали депутати у документі.

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Законодавці додають, що вважають своїм обов’язком захищати права, прописані в Конвенції, зокрема, право дитини знати своїх батьків і залишатися під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, в тому числі громадянство, прізвище та родинні стосунки.

"Ми рішуче виступаємо проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади, включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства", – йдеться в тексті ухвали.

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Як підкреслили в палаті, "про злочинний характер цих дій" свідчить видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", – додають депутати.

Вони також нагадали, що Польща від початку російської агресії проти України стоїть на боці жертв, у тому числі найбільш вразливих - дітей, зокрема, підтримуючи неповнолітніх біженців, а також беручи участь у роботі Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому, а також "якнайшвидше припинити незаконні викрадення і зробити можливим повернення українських дітей на батьківщину".

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Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Як повідомлялося, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна заявляє, що понад 19 тис. українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.