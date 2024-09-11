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Ганебний замах на українську ідентичність, - Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України до РФ

Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України до Росії

Нижня палата польського Сейму 11 вересня ухвалила резолюцію, якою засудила викрадення українських дітей Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зміст документа, проєкт якого представила президія Сейму, зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії Російської Федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща", – написали депутати у документі.

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Законодавці додають, що вважають своїм обов’язком захищати права, прописані в Конвенції, зокрема, право дитини знати своїх батьків і залишатися під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, в тому числі громадянство, прізвище та родинні стосунки.

"Ми рішуче виступаємо проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади, включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства", – йдеться в тексті ухвали.

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Як підкреслили в палаті, "про злочинний характер цих дій" свідчить видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", – додають депутати.

Вони також нагадали, що Польща від початку російської агресії проти України стоїть на боці жертв, у тому числі найбільш вразливих - дітей, зокрема, підтримуючи неповнолітніх біженців, а також беручи участь у роботі Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому, а також "якнайшвидше припинити незаконні викрадення і зробити можливим повернення українських дітей на батьківщину".

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Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Як повідомлялося, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна заявляє, що понад 19 тис. українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.

Автор: 

діти (5064) Польща (8496) викрадення (819)


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Топ коментарі
+5
Найбільшим замахом на українську ідентичність є російськомовність в Україні.
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11.09.2024 16:08
+4
Добре що це розуміють в Польщі але українська влада мовчить з цього приводу, а мала на весь світ про це говорити ,рашисти кожен день убивають мирних громадян руйнують все що тільки можна ,творят геноцид ,етноцид ,екоцид про це має знати весь світ .
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11.09.2024 16:01
+3
і навіть Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник і ще сотні тисяч українських героїв ОУН УПА, борців за волю та Незалежність України, чи так звана "волинскаяч резня" їм в цьому не заводили ???
Дякуємо звичайно !!!
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11.09.2024 16:17
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"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ".

Мова взагалі про примусове вивезення кацапами українських дітей з окупованих територій. Навіщо тягнути сову на рояль?
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11.09.2024 16:04 Відповісти
Ну так і я про шо- влада створювала умови в державі шоб людей змузити покинути свій дім і їхати на заробітки а потім хизуватись шо поступань від заробітчан більше ніж від іноземних інвесторів
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11.09.2024 16:23 Відповісти
Що означає: "Ну так і я про шо"?

Ви не розумієте сенсу написаного в Конституції?
Влада до нас не з Марсу прилетіла.
Народ і є влада.
Це самі люди обирають собі таких представників поміж себе, яки ото роблять (те що ви їм приписуєте).
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11.09.2024 16:30 Відповісти
черговий кацапська "гра дурня" нєпоніманія "декларації загальних принципів" та їх "реалізації у фізичному світі"
Я поясню.
Це коли Гаазька злодійка марія белова "декларує духовні скрєпи руского міру"...
І в той же час при реалізації їх у "фізичному світі"...
Гаазька крадійка українських дітей бєлова розводиться зі своїм чоловіком священником рпц, кидає ДЕСЯТЬ дітей на попа та ВДРУГЕ одружується з кацапським олігархом малофеевим
ось такі вони "лілі-путінські" поплічники та скрєпи 🤣
Ось конкретний принцип реалізації віртуальних принципів у фізичномуу світі кацапоїдів
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11.09.2024 18:28 Відповісти
Влада ні при чому???? Самі люди себе одурманюють через змі ?? Обрадають країну .. її ресурси та майбутнє..???
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11.09.2024 19:03 Відповісти
А ще більше знаків питання можете, чи все ж логіку спробуєте увімкнути?

Ви не розумієте того що написано в Конституції?
Співчуваю... трохи.
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11.09.2024 19:12 Відповісти
Яка різниця шо написано в конституції якшо вона не виконується? І не людьми а владою
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11.09.2024 19:20 Відповісти
Для мене є різниця.
Ви логічний ланцюжок здатні побудувати? От народ вибрав представників нібито "з народу". Отой імбецил наголошував що він з народу, оті "новиє ліца", вони - фотографи, тамади, безробітні, блазні з КВК, вони з того самого народу. Тобто - який народ, така й влада. Чи у вас знову - якісь марсіани захопили владу?
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11.09.2024 19:31 Відповісти
Добре що це розуміють в Польщі але українська влада мовчить з цього приводу, а мала на весь світ про це говорити ,рашисти кожен день убивають мирних громадян руйнують все що тільки можна ,творят геноцид ,етноцид ,екоцид про це має знати весь світ .
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11.09.2024 16:01 Відповісти
Українська влада постійно про це говорить, наголошує на усіх злочинах московитів.
Президент, дипломати за будь-якої нагоди розповідають про геноцид та етноцид українців.
Схоже, пане, ви не дуже відслідковуєте новини.
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11.09.2024 17:28 Відповісти
Найбільшим замахом на українську ідентичність є російськомовність в Україні.
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11.09.2024 16:08 Відповісти
АБСОЛЮТНА правда !!!
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11.09.2024 16:11 Відповісти
і навіть Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник і ще сотні тисяч українських героїв ОУН УПА, борців за волю та Незалежність України, чи так звана "волинскаяч резня" їм в цьому не заводили ???
Дякуємо звичайно !!!
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11.09.2024 16:17 Відповісти
Мені не зрозуміло, все за, що МКС засудив путіна, так це за викрадення дітей, а що кидати на людей ракети, та знищувати міста, це можна ?
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11.09.2024 16:50 Відповісти
Даруйте, а операція "Вісла" не була замахом на українську ідентичність та права людини?
Дуже добре, що наші польські друзі підтримують нас в боротьбі проти московитів, але було би ще краще, якби вони припинили верзти дурню про Волинську трагедію і визнали свою провину за "Віслу".
Принаймні, якби вони припинили піднімати історичні питання та вгамували своїх рольників, було би корисніше і краще, ніж сміливо висловлювати чергове занепокоєння.
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11.09.2024 17:32 Відповісти
Ну так у нас постійно піднімають питання мови та віри заробляючи при цьому дівіденти і ділячи народ
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11.09.2024 19:05 Відповісти
Багатовікове ополячування, окатоличування, гено-, етно-, лінгвоцид українців поляками на окупованих поляками українських землях уже не кваліфікується як "замах на українську ідентичність"? Цо, цо, пановьє? Чим ви відрізнялися в тому від москалів?
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11.09.2024 17:48 Відповісти
Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України

А який вирок виніс? Певно дуже суворий!
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11.09.2024 18:06 Відповісти
 
 