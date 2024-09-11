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Позорное покушение на украинскую идентичность, - Сейм Польши осудил депортацию детей из Украины в РФ

Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України до Росії

Нижняя палата польского Сейма 11 сентября приняла резолюцию, которой осудила похищение украинских детей Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Содержание документа, проект которого представил президиум Сейма, зачитала вице-маршалок Моника Велиховская.

"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия Российской Федерации и Республики Беларусь, сотрудничающей с ней, являются позорным покушением на украинскую идентичность, они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка, инициатором которой была Польша", - написали депутаты в документе.

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Законодатели добавляют, что считают своим долгом защищать права, прописанные в Конвенции, в частности, право ребенка знать своих родителей и оставаться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, в том числе - гражданство, фамилию и родственные отношения.

"Мы решительно выступаем против нарушения международных норм путем системных действий российских властей, включая президентские указы, которые упрощают усыновление детей, лишенных родительской опеки, и предоставление им российского гражданства", - говорится в тексте постановления.

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Как подчеркнули в палате, "о преступном характере этих действий" свидетельствует выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - добавляют депутаты.

Они также напомнили, что Польша с начала российской агрессии против Украины стоит на стороне жертв, в том числе, наиболее уязвимых - детей, в частности, поддерживая несовершеннолетних беженцев, а также участвуя в работе Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Сейм призвал международное сообщество присоединиться к инициативам, направленным на возвращение украинских детей домой, а также "как можно быстрее остановить незаконные похищения и сделать возможным возвращение украинских детей на родину".

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Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений - насильственных депортаций и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Как сообщалось, по данным Йельского университета, более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина заявляет, что более 19 тыс. украинских детей были депортированы и/или принудительно перемещены.

Автор: 

дети (6491) Польша (8409) похищение (1686)


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Топ комментарии
+5
Найбільшим замахом на українську ідентичність є російськомовність в Україні.
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11.09.2024 16:08
+4
Добре що це розуміють в Польщі але українська влада мовчить з цього приводу, а мала на весь світ про це говорити ,рашисти кожен день убивають мирних громадян руйнують все що тільки можна ,творят геноцид ,етноцид ,екоцид про це має знати весь світ .
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11.09.2024 16:01
+3
і навіть Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник і ще сотні тисяч українських героїв ОУН УПА, борців за волю та Незалежність України, чи так звана "волинскаяч резня" їм в цьому не заводили ???
Дякуємо звичайно !!!
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11.09.2024 16:17
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"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ".

Мова взагалі про примусове вивезення кацапами українських дітей з окупованих територій. Навіщо тягнути сову на рояль?
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11.09.2024 16:04 Ответить
Ну так і я про шо- влада створювала умови в державі шоб людей змузити покинути свій дім і їхати на заробітки а потім хизуватись шо поступань від заробітчан більше ніж від іноземних інвесторів
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11.09.2024 16:23 Ответить
Що означає: "Ну так і я про шо"?

Ви не розумієте сенсу написаного в Конституції?
Влада до нас не з Марсу прилетіла.
Народ і є влада.
Це самі люди обирають собі таких представників поміж себе, яки ото роблять (те що ви їм приписуєте).
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11.09.2024 16:30 Ответить
черговий кацапська "гра дурня" нєпоніманія "декларації загальних принципів" та їх "реалізації у фізичному світі"
Я поясню.
Це коли Гаазька злодійка марія белова "декларує духовні скрєпи руского міру"...
І в той же час при реалізації їх у "фізичному світі"...
Гаазька крадійка українських дітей бєлова розводиться зі своїм чоловіком священником рпц, кидає ДЕСЯТЬ дітей на попа та ВДРУГЕ одружується з кацапським олігархом малофеевим
ось такі вони "лілі-путінські" поплічники та скрєпи 🤣
Ось конкретний принцип реалізації віртуальних принципів у фізичномуу світі кацапоїдів
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11.09.2024 18:28 Ответить
Влада ні при чому???? Самі люди себе одурманюють через змі ?? Обрадають країну .. її ресурси та майбутнє..???
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11.09.2024 19:03 Ответить
А ще більше знаків питання можете, чи все ж логіку спробуєте увімкнути?

Ви не розумієте того що написано в Конституції?
Співчуваю... трохи.
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11.09.2024 19:12 Ответить
Яка різниця шо написано в конституції якшо вона не виконується? І не людьми а владою
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11.09.2024 19:20 Ответить
Для мене є різниця.
Ви логічний ланцюжок здатні побудувати? От народ вибрав представників нібито "з народу". Отой імбецил наголошував що він з народу, оті "новиє ліца", вони - фотографи, тамади, безробітні, блазні з КВК, вони з того самого народу. Тобто - який народ, така й влада. Чи у вас знову - якісь марсіани захопили владу?
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11.09.2024 19:31 Ответить
Добре що це розуміють в Польщі але українська влада мовчить з цього приводу, а мала на весь світ про це говорити ,рашисти кожен день убивають мирних громадян руйнують все що тільки можна ,творят геноцид ,етноцид ,екоцид про це має знати весь світ .
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11.09.2024 16:01 Ответить
Українська влада постійно про це говорить, наголошує на усіх злочинах московитів.
Президент, дипломати за будь-якої нагоди розповідають про геноцид та етноцид українців.
Схоже, пане, ви не дуже відслідковуєте новини.
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11.09.2024 17:28 Ответить
Найбільшим замахом на українську ідентичність є російськомовність в Україні.
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11.09.2024 16:08 Ответить
АБСОЛЮТНА правда !!!
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11.09.2024 16:11 Ответить
і навіть Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник і ще сотні тисяч українських героїв ОУН УПА, борців за волю та Незалежність України, чи так звана "волинскаяч резня" їм в цьому не заводили ???
Дякуємо звичайно !!!
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11.09.2024 16:17 Ответить
Мені не зрозуміло, все за, що МКС засудив путіна, так це за викрадення дітей, а що кидати на людей ракети, та знищувати міста, це можна ?
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11.09.2024 16:50 Ответить
Даруйте, а операція "Вісла" не була замахом на українську ідентичність та права людини?
Дуже добре, що наші польські друзі підтримують нас в боротьбі проти московитів, але було би ще краще, якби вони припинили верзти дурню про Волинську трагедію і визнали свою провину за "Віслу".
Принаймні, якби вони припинили піднімати історичні питання та вгамували своїх рольників, було би корисніше і краще, ніж сміливо висловлювати чергове занепокоєння.
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11.09.2024 17:32 Ответить
Ну так у нас постійно піднімають питання мови та віри заробляючи при цьому дівіденти і ділячи народ
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11.09.2024 19:05 Ответить
Багатовікове ополячування, окатоличування, гено-, етно-, лінгвоцид українців поляками на окупованих поляками українських землях уже не кваліфікується як "замах на українську ідентичність"? Цо, цо, пановьє? Чим ви відрізнялися в тому від москалів?
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11.09.2024 17:48 Ответить
Сейм Польщі засудив депортацію дітей з України

А який вирок виніс? Певно дуже суворий!
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11.09.2024 18:06 Ответить
 
 