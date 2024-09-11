Позорное покушение на украинскую идентичность, - Сейм Польши осудил депортацию детей из Украины в РФ
Нижняя палата польского Сейма 11 сентября приняла резолюцию, которой осудила похищение украинских детей Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.
Содержание документа, проект которого представил президиум Сейма, зачитала вице-маршалок Моника Велиховская.
"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия Российской Федерации и Республики Беларусь, сотрудничающей с ней, являются позорным покушением на украинскую идентичность, они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка, инициатором которой была Польша", - написали депутаты в документе.
Законодатели добавляют, что считают своим долгом защищать права, прописанные в Конвенции, в частности, право ребенка знать своих родителей и оставаться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, в том числе - гражданство, фамилию и родственные отношения.
"Мы решительно выступаем против нарушения международных норм путем системных действий российских властей, включая президентские указы, которые упрощают усыновление детей, лишенных родительской опеки, и предоставление им российского гражданства", - говорится в тексте постановления.
Как подчеркнули в палате, "о преступном характере этих действий" свидетельствует выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - добавляют депутаты.
Они также напомнили, что Польша с начала российской агрессии против Украины стоит на стороне жертв, в том числе, наиболее уязвимых - детей, в частности, поддерживая несовершеннолетних беженцев, а также участвуя в работе Международной коалиции по возвращению украинских детей.
Сейм призвал международное сообщество присоединиться к инициативам, направленным на возвращение украинских детей домой, а также "как можно быстрее остановить незаконные похищения и сделать возможным возвращение украинских детей на родину".
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений - насильственных депортаций и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.
Как сообщалось, по данным Йельского университета, более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина заявляет, что более 19 тыс. украинских детей были депортированы и/или принудительно перемещены.
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Мова взагалі про примусове вивезення кацапами українських дітей з окупованих територій. Навіщо тягнути сову на рояль?
Ви не розумієте сенсу написаного в Конституції?
Влада до нас не з Марсу прилетіла.
Народ і є влада.
Це самі люди обирають собі таких представників поміж себе, яки ото роблять (те що ви їм приписуєте).
Я поясню.
Це коли Гаазька злодійка марія белова "декларує духовні скрєпи руского міру"...
І в той же час при реалізації їх у "фізичному світі"...
Гаазька крадійка українських дітей бєлова розводиться зі своїм чоловіком священником рпц, кидає ДЕСЯТЬ дітей на попа та ВДРУГЕ одружується з кацапським олігархом малофеевим
ось такі вони "лілі-путінські" поплічники та скрєпи 🤣
Ось конкретний принцип реалізації віртуальних принципів у фізичномуу світі кацапоїдів
Ви не розумієте того що написано в Конституції?
Співчуваю... трохи.
Ви логічний ланцюжок здатні побудувати? От народ вибрав представників нібито "з народу". Отой імбецил наголошував що він з народу, оті "новиє ліца", вони - фотографи, тамади, безробітні, блазні з КВК, вони з того самого народу. Тобто - який народ, така й влада. Чи у вас знову - якісь марсіани захопили владу?
Президент, дипломати за будь-якої нагоди розповідають про геноцид та етноцид українців.
Схоже, пане, ви не дуже відслідковуєте новини.
Дякуємо звичайно !!!
Дуже добре, що наші польські друзі підтримують нас в боротьбі проти московитів, але було би ще краще, якби вони припинили верзти дурню про Волинську трагедію і визнали свою провину за "Віслу".
Принаймні, якби вони припинили піднімати історичні питання та вгамували своїх рольників, було би корисніше і краще, ніж сміливо висловлювати чергове занепокоєння.
А який вирок виніс? Певно дуже суворий!