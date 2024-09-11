Позорное покушение на украинскую идентичность, - Сейм Польши осудил депортацию детей из Украины в РФ

Нижняя палата польского Сейма 11 сентября приняла резолюцию, которой осудила похищение украинских детей Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Содержание документа, проект которого представил президиум Сейма, зачитала вице-маршалок Моника Велиховская.

"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия Российской Федерации и Республики Беларусь, сотрудничающей с ней, являются позорным покушением на украинскую идентичность, они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка, инициатором которой была Польша", - написали депутаты в документе.

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Законодатели добавляют, что считают своим долгом защищать права, прописанные в Конвенции, в частности, право ребенка знать своих родителей и оставаться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, в том числе - гражданство, фамилию и родственные отношения.

"Мы решительно выступаем против нарушения международных норм путем системных действий российских властей, включая президентские указы, которые упрощают усыновление детей, лишенных родительской опеки, и предоставление им российского гражданства", - говорится в тексте постановления.

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Как подчеркнули в палате, "о преступном характере этих действий" свидетельствует выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - добавляют депутаты.

Они также напомнили, что Польша с начала российской агрессии против Украины стоит на стороне жертв, в том числе, наиболее уязвимых - детей, в частности, поддерживая несовершеннолетних беженцев, а также участвуя в работе Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Сейм призвал международное сообщество присоединиться к инициативам, направленным на возвращение украинских детей домой, а также "как можно быстрее остановить незаконные похищения и сделать возможным возвращение украинских детей на родину".

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Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений - насильственных депортаций и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Как сообщалось, по данным Йельского университета, более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина заявляет, что более 19 тыс. украинских детей были депортированы и/или принудительно перемещены.