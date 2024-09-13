Глава МИД Польши Сикорский прибыл с визитом в Украину. ВИДЕО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину.
Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
"После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр Радослав Сикорский поехал с визитом в Украину. Министр Сикорский вместе с мэром Львова Андреем Садовым возложили цветы к памятной доске жертвам российского ракетного обстрела 4 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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Пусть лучше господин Сикорский думает за то как кацапы угандошили самолет с польской элитой, а не про никому не интересную волынскую резню бензопилой
обплюйте його разом з бубіком...
коменти почитайте. От їх результати пропаганди. Самі розкрутили, а тепер не знають, що робити. Вони чебе зробили жервами, а не учасниками війни та окупантами на чужій землі.
коменти почитайте. Це шок. Вони не знають ісотрії, що в нас між ними була війна, що вони вели паціфікацію та окупацію наших земель, а винні ми, що захищалися.
Попросить вибачення за операцію "Вісла", за спалені українські міста, села, зруйновані українські церкви, цвинтарі, за Павлокому і інші звірства поляків над українцями?!