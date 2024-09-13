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Глава МИД Польши Сикорский прибыл с визитом в Украину. ВИДЕО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину.

Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

"После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр Радослав Сикорский поехал с визитом в Украину. Министр Сикорский вместе с мэром Львова Андреем Садовым возложили цветы к памятной доске жертвам российского ракетного обстрела 4 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

Также читайте: Глава МИД Польши Сикорский обсудил с британским коллегой Лемми дальнейшую поддержку Украины

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Читайте: Позорное покушение на украинскую идентичность, - Сейм Польши осудил депортацию детей из Украины в РФ

Автор: 

Польша (8428) Сикорский Радослав (417)


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Топ комментарии
+7
Апять про валынскую резню приехал говорить? Кстати, если бы не Олежа Царев, то я бы и не знал про эту резню. Как и 90% сидящих тут на форуме, кстати) Носятся с той резней как с пысаной торбой.
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13.09.2024 09:13
+6
Знову цей польський шовініст буде нити про те, як українці захищались від польських окупантів на Волині і в Галичині! І при тому звинувачувати українців...
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13.09.2024 10:21
+5
після своєї заяви?
обплюйте його разом з бубіком...
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13.09.2024 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Апять про валынскую резню приехал говорить? Кстати, если бы не Олежа Царев, то я бы и не знал про эту резню. Как и 90% сидящих тут на форуме, кстати) Носятся с той резней как с пысаной торбой.
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13.09.2024 09:13 Ответить
Не ну реально. Да забудьте вы прошлое, забудьте ту резню в самом деле. Тогда времена были сложные: с одной стороны Нацысты прут, с другой Советы с загряд отрядами. Советы ту резню и устроили если уж на то пошло, вот с них пусть и спросят.
Пусть лучше господин Сикорский думает за то как кацапы угандошили самолет с польской элитой, а не про никому не интересную волынскую резню бензопилой
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13.09.2024 09:22 Ответить
після своєї заяви?
обплюйте його разом з бубіком...
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13.09.2024 09:15 Ответить
Приїхав з лопатою?!
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13.09.2024 09:16 Ответить
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13.09.2024 09:19 Ответить
ШТО?
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13.09.2024 09:21 Ответить
бити не треба - це не діпломатично!
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13.09.2024 09:16 Ответить
ну може раз, два сунути, так це ж не бійка...
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13.09.2024 10:21 Ответить
Лицеміри
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13.09.2024 09:20 Ответить
Дайте йому лопату, і нехай копає. Дайте дві.
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13.09.2024 09:28 Ответить
Але попередити,якщо не знайде останки польських мальчіков в трусиках то закопаємо самого.
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13.09.2024 09:37 Ответить
Кулеба зараз вільний, зможе йому кілька лопат продати, на вибір.
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13.09.2024 11:11 Ответить
Сікорський і поляки -ХОЧЕТЕ БУТИ ДРУЗЯМИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- НЕ ЗГАДУЙТЕ МИНУЛОГО (БО НІХТО Ж НЕ КОПИРСАЄТЬСЯ ЛОПАТОЮ В ТРУНІ ПОКІЙНИКА .ЯКИЙ ВЖЕ РОЗКЛАВСЯ),АЛЕ ЯКЩО ХОЧЕТЕ БУТИ ВОРОГОМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,ТА ПОМІЧНИКАМИ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ ,ПРОДОВЖУЙТЕ І ВИ ОБОВ'ЯЗКОВО НИМ СТАНЕТЕ....
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13.09.2024 09:58 Ответить
https://x.com/MSZ_RP/status/1834317387459395969

коменти почитайте. От їх результати пропаганди. Самі розкрутили, а тепер не знають, що робити. Вони чебе зробили жервами, а не учасниками війни та окупантами на чужій землі.
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13.09.2024 11:21 Ответить
Знову цей польський шовініст буде нити про те, як українці захищались від польських окупантів на Волині і в Галичині! І при тому звинувачувати українців...
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13.09.2024 10:21 Ответить
https://x.com/MSZ_RP/status/1834317387459395969
коменти почитайте. Це шок. Вони не знають ісотрії, що в нас між ними була війна, що вони вели паціфікацію та окупацію наших земель, а винні ми, що захищалися.
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13.09.2024 11:22 Ответить
мудачок приїхав.
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13.09.2024 10:31 Ответить
А він попросить вибачення за геноцид українців і багатотисячні вбивства українців польськими окупантами ?!
Попросить вибачення за операцію "Вісла", за спалені українські міста, села, зруйновані українські церкви, цвинтарі, за Павлокому і інші звірства поляків над українцями?!
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13.09.2024 10:40 Ответить
боже, как противно, все ползут на Украину и ещё что-то требуют
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13.09.2024 11:45 Ответить
валынскаярэзня бензолопатой!!
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13.09.2024 11:50 Ответить
И привез 2 снаряда в кармане.
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13.09.2024 12:34 Ответить
на х* він тут треба!!
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14.09.2024 03:28 Ответить
 
 