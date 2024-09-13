Глава МИД Польши Сикорский прибыл с визитом в Украину. ВИДЕО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину.

Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

"После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр Радослав Сикорский поехал с визитом в Украину. Министр Сикорский вместе с мэром Львова Андреем Садовым возложили цветы к памятной доске жертвам российского ракетного обстрела 4 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

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Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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