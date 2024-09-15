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Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити, - Сибіга

Сибіга закликав союзників посилити підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити підтримку України у відповідь на погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це Сибіга написав у сомережі Х.

"Погрози Путіна не діють. Союзники України не повинні піддаватися на них. Навесні 2022 року він попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років", - йдеться в повідомленні.

Також міністр нагадав, як Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО.

Також читайте: Заява Путіна про початок війни між РФ та НАТО є не новою, він це повторює протягом останніх двох з половиною років, - Держдепартамент США

"Попри всі погрози, він нічого не зробив, коли Україна отримала F-16. Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям", - наголосив Сибіга.

Крім того, очільник МЗС закликав союзників посилити підтримку України.

"Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України. Страх і зволікання - це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх", - підсумував він.

Також читайте: Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск

Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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Топ коментарі
+5
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15.09.2024 12:18
+4
Цікаво- це редакційна політика ЦН, щоб нас плющило від прізвища Сибіга чи "партизанська" діяльність Юрія у висвітленні сраколиза із ОПи ?
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15.09.2024 12:17
+3
А чому союзники повинні підтримувати Україну, коли вона руками їрмакаки підписує угоду на прокачку роснафти СВОЄЮ територією, доходи від продажу підуть на закуп ракет?
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15.09.2024 12:27
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Було б ок - але союзники якось не дуже
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15.09.2024 12:15 Відповісти
А чому союзники повинні підтримувати Україну, коли вона руками їрмакаки підписує угоду на прокачку роснафти СВОЄЮ територією, доходи від продажу підуть на закуп ракет?
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15.09.2024 12:27 Відповісти
Туск сказав шо Украіна зараз б"ється за себе і за Європу і потрібно підтримувати ше сильніше
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15.09.2024 12:35 Відповісти
Цікаво- це редакційна політика ЦН, щоб нас плющило від прізвища Сибіга чи "партизанська" діяльність Юрія у висвітленні сраколиза із ОПи ?
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15.09.2024 12:17 Відповісти
Морда цього алкаша своїм видом показує, що нічого не вирішує, нічого не робить, тільки бухає і весело рже від цієї шари.
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15.09.2024 14:06 Відповісти
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15.09.2024 12:18 Відповісти
Ну, ми вже звикли, що наша влада (зокрема, на прикладі цієї інфи - наш МЗС) хапають тільки видимі вершки проблем, які стоять перед Україною; тому їхні ЕрЗе-шні вимоги/пропозиції до союзників стосовно способів вирішення задач завжди є недовершеними, і навіть подекуди невірними...

Бо насправді не буде і неможливе вирішення наших українських проблем лише за рахунок "посилення підтримки України у відповідь на погрози диктатора *****"(с, Сибіга). Бо більша половина рішень лежить саме в компентенції української влади - і ось тут криється головна українська проблема: а саме в браку компентенції та у відсутності патріотичності та продержавницької позиції чинної влади ЕрЗе.
Для роз'яснення я наведу спіч одного з ідеологів партії Європейська Солідарність чинного нардепа Ростислава Павленка, Зверніть увагу, як він там логічно виписує проблеми і способи їх вирішення...
https://t.me/officialeurosolidarity/12038 та https://t.me/officialeurosolidarity/12039
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15.09.2024 12:27 Відповісти
касапсько-Українська КОЛОНІАЛЬНА ВІЙНА: ЯК УКРАЇНІ ПЕРЕМОГТИ:
Війна - це процес, дуже залежний від особливостей її учасників. За що воюють, чим і як визначають цілі, як формулюють умови перемоги - все це похідне від вірувань, внутрішніх процесів і особливостей сторін.
Відповідно, перемогти можна, якщо знаєш і себе, і ворога.
Агресія росії проти України має всі ознаки колоніальної війни. Це не війна за спірну територію з сусідом - коли, захопивши бажаний шмат, сусіда лишають у спокої. У нашому випадку сусідові, тобто нам, просто відмовляють у праві бути - точніше, бути окремо. Нас не сприймають як окремого гравця, а територію, економіку і населення сприймають як свої ресурси, які ************ для наступної експансії.
Для нас це війна за виживання. Але і для ворога це війна за виживання - його імперії.
У колоніальних війнах абсолютно необхідний елемент перемоги над агресором - це розгром колонізаторської армії та/або неможливість митрополії підтримувати далі спроби загарбання. Коли ціна продовження війни за будь-яким рахунком перевищує втрати від її припинення; а біль від _марних_ втрат слугує пересторогою від спроб «павтаріть».

Часто доводиться чути, начебто Мінські домовленості суперечать такому розумінню. Адже після тимчасової зупинки росія ескалувала конфлікт до повномасштабної стадії.
Але це не так. Якраз Мінські домовленості являли собою приклад дипломатичної пастки, яка тримала путіна під санкціями, в ізоляції, втрачаючим ресурси - і не накладала жодних обмежень на Україну. Така собі гамівна сорочка на росію, паски якої тримали спільно Україна і Західний світ. При цьому росія наче й була готова до продовження конфлікту (бо з 2000х підняла оборонні витрати з 30 до 50, а потім і до 70 млрд дол на рік - при відповідних витратах України у заледве 1 млрд дол). Однак формат домовленостей ставив би її у конфлікт з усім Заходом - на невигідних умовах.
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15.09.2024 12:31 Відповісти
Від України по мінським протоколам вимагалось одне - точніше, два пункти.
Перше - тримати незмінним прочитання Мінських домовленостей у логіці «спершу безпека, потім вибори». Тоді росія виглядала постійним порушником, який отримував санкції та ізоляцію.
Друге - демонструвати, що ескалація занадто дорого коштуватиме росії. Як тільки у 2016 році відновилось економічне зростання, було відновлено роботи над ракетними, артилерійськими, дроновими програмами. Вже у 2018-19 роках пройшли успішні випробування, і у 2019-20 мало розгорнутись масове виробництво.
На жаль, з 2019 року влада в Україні зламала обидві ці опори. Бажання очорнити Порошенка, приписати йому «зраду», а натомість «домовитися з росією» підмінило пріоритети.
Відтак влада в Україні почала повторювати російські формули прочитання Мінських домовленостей, ставлячи вибори перед безпекою, і всіляко підкреслюючи чуждість для себе «Мінську» і Норманського процесу.
Ще гірше, під гаслом «потрібні дороги, а не армія», було поставлено на голодний пайок критичні ракетні та інші програми. Усе це створило в путіна небезпечну ілюзію, якою він залюбки ділився із західними візітерами (нвприклад, шефом ЦРУ Бьорнсом у 2021 році - див., наприклад, книжку «Останній політик» Франкліна Фойєра, або реконструкцію останніх місяців перед вторгненням від Wahsington Post).
На думку путіна, українська влада критично слабка, а Захід поглинутий своїми проблемами. У імперській писі він не бачив гідних собі супротивників, відтак наважився на вторгнення, яке мало стати не просто «маленькою переможною війною», а відкрити процес «збирання земель».
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15.09.2024 12:34 Відповісти
Тож, нині, щоб зупинити путіна, йому (і російському істеблішменту загалом) треба продемонструвати остаточну неспроможність завоювати Україну. Остаточно позбавити росію права на Україну. Це дужа амбітна мета - але лише вона гарантує тривалий мир на континенті.
Її виконання передбачає, зокрема, дієву гарантію від спроб москви прийти знову. Найкращим чином це забезпечує договір про вступ до НАТО. У сценарії Мінських домовленостей Україна, разом із союзниками стримуючи росію від нападу, прямувала би до НАТО - аж поки не вступила би до Альянсу. Доля тимчасово окупованих територій вирішувалася б у рамках судових процесів у Суді ООН- аж поки зміна влади чи інший катаклізм на росії не зробив би деокупацію можливою в той чи інший спосіб. Україна уникала би війни, могла би розвиватися та інтегруватися до ЄС і НАТО.
Поза цим сценарієм шлях до НАТО лежить через зупинку наступу росії.
Як показує реакція кремля на Курську операцію, москва готова навіть змиритись із втратою контролю над частиною власної території - але продовжувати загарбання.
Великі людські ресурси і тотальний психо-інформаційний контроль над ними робить дуже мало імовірними сценарії виснаження російського суспільства.
Натомість забезпечення моб ресурсу зброєю і технікою, а надто - здатність підтримувати воєнне навантаження на економіку, мають набагато скромніші показники.
Якщо, звісно, ці позиції не будуть посилені Китаєм (незважаючи на власні проблеми Піднебесної).
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15.09.2024 12:38 Відповісти
Це визначає доволі вузький коридор можливостей для перемоги України.
Перше (без якого ніяк) - мобілізація усіх внутрішніх сил. Формування професійного і незалежного від президентського офісу Уряду національної єдності. Відновлення на цій основі довіри в суспільстві і серед партнерів. Забезпечення на цій основі потреб у мобілізації, підготовці і озброєнні українських Збройних Сил (як за рахунок постачання союзниками, так і підтримки й виробництва - зокрема, спільно з союзниками,- власних розробок).
Друге - посилення санкційного тиску на росію і перерізання її звʼязків із Китаєм, Індією та іншими субʼєктами, здатними скомпенсувати російські втрати в економіці та ВПК.
Третє - підпорядкувати внутрішній порядок денний потребам оборони, а також вступу до ЄС і НАТО. При цьому рух до ЄС допоможе оптимізувати управління і залучити інвестиції, а наближення до НАТО посилить обороноздатність і наблизить післявоєнні гарантії суверенітету України. Оптимальний рух цією траєкторією передбачав би відповідні свідомі рішення влади, координацію дій усіх проукраїнських проєвропейських сил. Зрештою, країни, які позбувались колоніального ярма, так чи інакше мали обʼєднаний Конгрес, Фронт чи Рух, який здобував одну на всіх Перемогу. А вже після неї можна було досхочу зводити політичні порахунки.
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15.09.2024 12:41 Відповісти
Але історики майбутнього ще багато напишуть про роль особистості у перебігу української визвольної антиколоніальної війни. Точніше, двох особистостей: Зеленського і Єрмака. Адже не існує жодних раціональних пояснень, чому влада в Україні відмовляється йти описаною вище траєкторією.
Пояснення - виключно в ірраціональному страсі (ненависті, несприйнятті, потрібне підкреслити чи дописати) перед опонентами. Незважаючи на те, що Порошенко суцільно скерував зусилля на допомогу фронту за власний кошт і роботу з закордонними партнерами (коли випускають). Але ресурси на очорнення цих зусиль виділяються подекуди чи не більші, ніж на фінансування потреб ЗСУ.
Тому Україну чекає не прозріння і швидка адаптація, а вимушені зміни як реакція на кризи і струси.
Ставка влади на те, що союзники завжди даватимуть достатньо ресурсів і для ведення війни, і ліквідації наслідків обстрілів та руйнувань, і на соціальні та загалом бюджетні потреби - може не зіграти. Бо ворог вчиться добиватися більших результатів меншими ресурсами (і отримувати допомогу від інших терористів), а можливості України та союзників виснажуються. Тому Україні може забракнути часу на шлях спроб, помилок і набивання ґуль.
Щоб цього не сталося, має виникнути «вільний конгрес» - більшість у парламенті, свідома необхідності рятувати країну.
З потрібних 230-240 так чи інакше близько 200 нардепів були б приєднались до такого обʼєднання - аби вірили, що воно створить більшість. Або розуміли б, що така є воля людей, і що це страшніше, ніж гнів Єрмака.
А таку волю людям варто показувати. На особистих зустрічах. У соціальних мережах. Під час заходів.
Коли 230 нардепів переконаються, що порятунок і їх самих, і країни у їхніх руках, і зможуть обʼєднатися - траєкторія перемоги стане реальністю.
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15.09.2024 12:43 Відповісти
Уважно прочитав. Чергове «Порошенко-хороший, Зеленський-поганий». І що? Описувачів 3,14здеца вистачає і без нього. А робити-то що?
1. Як прибрати Зеленського під час війни?
2. Я - категоричний противник Порошенка, але визнаю, що він кращий за Зеленського. Гаразд, припустимо Порошенка. Як його поставити президентом під час війни?
3. Яка програма у Порошенка? Конкретно і по пунктах. Яку відповідальність передбачено (самим Порошенком), якщо він ці пункти не виконає? Чи буде все як у Зеленського? Наобіцяв лохам з три короби, нічого не виконав і ... нічого - продовжує бути президентом.
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15.09.2024 12:49 Відповісти
2. Я - категоричний противник Порошенка ПерТуро ти, із тарганами в макітрі воюй.
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15.09.2024 12:57 Відповісти
Побачив тільки п.2? Решту пунктів зручненько не помітив? Ви, упороті, такі всі стандартні й передбачувані. Нудно ...
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15.09.2024 13:05 Відповісти
ПерТуро , те, що ти нестандартне- це й так видно по допісям.
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15.09.2024 13:09 Відповісти
ти помітив, що і як він запитує про програму Порошенка?
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15.09.2024 13:57 Відповісти
не втямив програми навіть з п'яти слів "Армія+Мова+Віра+Євросоюз+НАТО"
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15.09.2024 13:59 Відповісти
бо, категорично-стандартний противникидурок...
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15.09.2024 14:06 Відповісти
Ти тупе чмо! Відповідаю по пунктах.
1. Прибрати zеленськаго треба шляхом виборів. Те, що їх не можна проводити під час двї воєнного стану - то повна маячня, про яку самі zелені тільки і говорять. В США проводилися вибори під час 2СВ, обрали Рузвельта і світ не перекинувся.
2. Програми кандидатів у президенти оприлюднюють під час оголошених виборів. Якщо виборів нема, то навіщо врлати про якісь "програми"? Тільки дебіл zеленський носиться зі своїм "мирним планом", як дурінь з торбою
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15.09.2024 18:38 Відповісти
На початку війни,з москви в різні сторони летіли "літаки судного дня".
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15.09.2024 12:29 Відповісти
А зелені що мають посилити, розкрадання бюджету?
Може отим зеленим пора за кацапським крейсером!
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15.09.2024 12:33 Відповісти
та ні, проблема в тому, що їхні 73/43%зебілів-виборців нікуди не дінуться: їх не розмістиш в кубриках того крейсера... З ними доведеться співіснувати...
Вище є роз'яснення від Павленка, що треба робити, я навів...
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15.09.2024 12:48 Відповісти
сам здогадався
чи єрмак написав??
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15.09.2024 12:56 Відповісти
Чому народ бідний, тому що дурний. Дурні ведуться на обіцянки халяви, не розуміючи що халяви не для всіх, тільки для обраних. Аферисти обіцяне для народу зробили тільки для себе, так і живемо
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15.09.2024 12:58 Відповісти
Краще б гаранти-підписанти Будапештського меморандуму ядерну зброю нам повернули
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15.09.2024 13:05 Відповісти
ніби ж ви не зебіл, то чого намагаєтесь туалетний папір, що перед цим використали, деревом зробити?
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15.09.2024 13:33 Відповісти
та ні, в моєму кондуїті - типовий жирний зебіл, адепт ЕрЗе...
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15.09.2024 14:06 Відповісти
Кого тут цікавить ваша приватна думка?
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15.09.2024 14:43 Відповісти
розслабтесь, після уточнення , кількість звивин у вашій макітрі мені зрозуміла.
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15.09.2024 14:48 Відповісти
Опа, сектанти позлазились. Чи ви за сусідніми столами сидите?
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15.09.2024 14:50 Відповісти
мабуть, звивин і не існує, тільки спинний мозок із хапально-жувальними реакціями.
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15.09.2024 14:53 Відповісти
Залишайся на зміні, твоя думка дуже цінна для мене. )
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15.09.2024 15:02 Відповісти
А це вже як карта ляже.
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15.09.2024 13:51 Відповісти
Мощщно опрацює міністр ЗС, написав у твіттері, що всі лохи, надаваав порад і пішов писати доповідну записку дєрьмаку "о продєланной работє"
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15.09.2024 18:40 Відповісти
 
 