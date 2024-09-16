"Шахед" вночі знову залетів до Білорусі, авіацію не підіймали, - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 16 вересня російський "шахед" перетнув кордон із Білоруссю в Гомельскій області.

Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ударний БПЛА провів близько 20 хвилин над Поліським радіаційно-екологічним заповідником.

Близько 3:15 ночі "шахед" зайшов із Київської області та тримав курс на Хойники.

"Далі дрон намотав кілька кіл у білоруському небі та розвернувся назад до України, куди повернувся вже близько 03:40 та рухався курсом на Іванків. За нашими даними, минулої ночі чергова авіація ВПС РБ не піднімалася", - йдеться в повідомленні.

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