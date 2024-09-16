"Шахед" ночью снова залетел в Беларусь, авиацию не поднимали, - "Беларускі Гаюн"
В ночь на 16 сентября российский "шахед" пересек границу с Беларусью в Гомельской области.
Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ударный БПЛА провел около 20 минут над Полесским радиационно-экологическим заповедником.
Около 3:15 ночи "шахед" зашел из Киевской области и держал курс на Хойники.
"Далее дрон намотал несколько кругов в белорусском небе и развернулся обратно в Украину, куда вернулся уже около 03:40 и двигался курсом на Иванков. По нашим данным, прошлой ночью дежурная авиация ВВС РБ не поднималась", - говорится в сообщении.
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