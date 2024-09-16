Більшість потоків товарів з Туреччини до РФ в обхід західних санкцій вдалося зупинити, - посол Боднар

Турецька сторона зацікавлена у припиненні співпраці з Росією, зокрема, щоб не потрапити під вторинні міжнародні санкції. Більшість потоків товарів подвійного призначення з Туреччини до Росії в обхід санкцій вдалося зупинити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Туреччини дуже специфічна позиція щодо санкційної політики. Туреччина приєднується тільки до тих санкцій, які запроваджені ООН або Радою безпеки ООН.

"Відповідно, санкції, запроваджені Європейським Союзом і Сполученими Штатами або іншими інституціями, вони вважаються для Туреччини необов'язковими. Така політика функціонує з 2014 року", - сказав він.

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Боднар зазначив, що Україна постійно веде діалог з Туреччиною з цього питання, заохочуючи її до більш проактивної позиції в цьому питанні, зокрема, щодо уникнення обходу санкцій.

Посол розповів, що питання досить актуальне було у 2022-2023 роках, коли російська сторона намагалася вивозити крадене зерно з тимчасово окупованих територій України через Туреччину на інші ринки або до Туреччини. Коли західні компанії намагалися перевозити продукцію подвійного призначення, електроніку або інші товари до Росії через територію Туреччини.

На сьогодні більшість цих потоків вдалося припинити. В цьому процесі зацікавлена і турецька сторона, щоб не потрапити під вторинні санкції. У нас налагоджений двосторонній діалог з цього приводу. Вже були в Туреччині відповідні делегації, які мали комунікації з більшістю органів влади, причетних до закордонної торгівлі, з банківським сектором. Ми також мали певні комунікації з бізнесовими структурами, які цілком декларують готовність співпрацювати з тим, щоб уникати тих компаній чи пропозицій, які стосуються обходу санкцій, - сказав дипломат.

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Боднар визнав, що "не все відразу вдається зробити, це правда". За його словами, кожен випадок має свій унікальний випадок і шлях.

"І тут є не тільки Туреччина-Росія, тут є ще й четверті чи п'яті країни, тобто можливі постачання до Грузії чи Казахстану, які потім можуть не доїхати до цих країн, або реципієнтом є саме країна-агресор. Тому з кожною з компаній, з кожним кейсом ми дуже детально працюємо. Механізмів тут доволі багато, але основний - це двосторонній діалог, взаєморозуміння і взаємодовіра", - резюмував посол України.