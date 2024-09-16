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Боднар Василий (158) россия (93015) санкции (11044) торговля (944) Турция (3314)

Большинство потоков товаров из Турции в РФ в обход западных санкций удалось остановить, – посол Боднар

Більшість потоків з Туреччини до Росії в обхід санкцій вдалося припинити

Турецкая сторона заинтересована в прекращении сотрудничества с Россией, в частности, чтобы не попасть под вторичные международные санкции. Большинство потоков товаров двойного назначения из Турции в Россию в обход санкций удалось остановить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Турции очень специфическая позиция в отношении санкционной политики. Турция присоединяется только к тем санкциям, которые введены ООН или Советом безопасности ООН.

"Соответственно, санкции, введенные Европейским Союзом и Соединенными Штатами или другими институтами, они считаются для Турции необязательными. Такая политика функционирует с 2014 года", - сказал он.

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Боднар отметил, что Украина постоянно ведет диалог с Турцией по этому вопросу, поощряя ее к более проактивной позиции в этом вопросе, в частности, во избежание обхода санкций.

Посол рассказал, что вопрос достаточно актуален был в 2022-2023 годах, когда российская сторона пыталась вывозить краденое зерно с временно оккупированных территорий Украины через Турцию на другие рынки или в Турцию. Когда западные компании пытались перевозить продукцию двойного назначения, электронику или другие товары в Россию через территорию Турции.

На сегодня большинство этих потоков удалось прекратить. В этом процессе заинтересована и турецкая сторона, чтобы не попасть под вторичные санкции. У нас налажен двусторонний диалог по этому поводу. Уже были в Турции соответствующие делегации, которые имели коммуникации с большинством органов власти, причастных к зарубежной торговле, с банковским сектором. Мы также имели определенные коммуникации с бизнес-структурами, которые вполне декларируют готовность сотрудничать с тем, чтобы избегать тех компаний или предложений, касающихся обхода санкций, - сказал дипломат.

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Боднар признал, что "не все сразу удается сделать, это правда". По его словам, каждый случай имеет свой уникальный случай и путь.

"И здесь есть не только Турция-Россия, здесь есть еще и четвертые или пятые страны, то есть возможны поставки в Грузию или Казахстан, которые потом могут не доехать до этих стран, или реципиентом является именно страна-агрессор. Поэтому с каждой из компаний, с каждым кейсом мы очень подробно работаем. Механизмов здесь довольно много, но основной - это двусторонний диалог, взаимопонимание и взаимодоверие", - резюмировал посол Украины.
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16.09.2024 12:20 Ответить
А без санкціи турки шо не можуть дотумкати шо вони працюють на агресора
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16.09.2024 12:21 Ответить
Хай закриють порт Бургас в Болгарії для танкерів з російською нафтою.
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16.09.2024 12:34 Ответить
Питання: Омано-Стамбульськими договорняками, Єдиним ***********, самітом миру вЗесвіту чи дЄрьмаком?
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16.09.2024 12:37 Ответить
Десятками і десятками мільярдів доларів проходить сірий експорт через туркіа,а в посла все добре і біле,міняти поганця терміново
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16.09.2024 19:11 Ответить
 
 