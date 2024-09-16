УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9307 відвідувачів онлайн
Новини
552 4
армія рф (16209) ліквідація (3524) ОСУВ Хортиця (207) знищення (6569)

За добу на сході знищено майже 1000 окупантів та понад 40 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Знищення росіян на Східному напрямку

За минулу добу на східному напрямку втрати ворога становлять 961 військовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 15.09.2024 становлять:

  • особового складу - 961;
  • танків - 3;
  • бойових бронемашин - 8;
  • гармат і мінометів - 12;
  • автомобільної техніки - 22;
  • ПУ БПЛА - 2;
  • спеціальної техніки - 9;
  • склади боєприпасів - 3;
  • укриттів - 73.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороша новина підіймає настрій всім украінцям ,
Воіни молодці 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
16.09.2024 13:41 Відповісти
Ага!
Кава в Криму стає все ближчою?
показати весь коментар
16.09.2024 13:51 Відповісти
Та коли вже ці почвари закінчаться ? ....
показати весь коментар
16.09.2024 13:59 Відповісти
Спеціальна техніка ‒ 3090 (+6) Джерело:
(по 16.09.24, тобто за 15.09)
А тут - спеціальної техніки 9;
(за 15.09.24)
Виходить, що лише на сході набили більше, ніж у загальному звіті?
показати весь коментар
16.09.2024 14:00 Відповісти
 
 