За добу на сході знищено майже 1000 окупантів та понад 40 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

За минулу добу на східному напрямку втрати ворога становлять 961 військовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 15.09.2024 становлять:

особового складу - 961;

танків - 3;

бойових бронемашин - 8;

гармат і мінометів - 12;

автомобільної техніки - 22;

ПУ БПЛА - 2;

спеціальної техніки - 9;

склади боєприпасів - 3;

укриттів - 73.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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