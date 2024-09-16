Окупаційна влада у Криму затвердила вирок у 17 років ув’язнення незрячому політв’язню Сізікову, - Лубінець

Окупанти вивезли у невідомому напрямку політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність першої групи за зором. Також йому залишили чинним вирок у 17 років ув'язнення.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсман нагадав, що 7 липня 2020 року у Криму відбулися масові обшуки, в результаті яких затримали сім осіб, шістьох із них відправили до СІЗО. Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, помістили під домашній арешт.

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"Згідно з постановою уряду РФ про медичний огляд підозрюваних та перелік важких захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою, хвороби, що супроводжуються повною сліпотою, входять до такого списку. Навіть за російським законодавством Олександр Сізіков має бути звільнений від відбування цього покарання", - розповів Лубінець.



Однак Сізікова визнали таким, який може відбувати покарання у виправній установі. Як наголосив омбудсман, дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист.

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"Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на ТОТ Криму та РФ", - додав Лубінець.