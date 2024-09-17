Виробник фортифікацій "BetonEnergo" звернувся до Зеленського: скаржаться на тиск БЕБ

Виробник фортифікацій, залізобетонних конструкцій для будівництва і захисту енергетики та укриттів компанії BetonEnergo (ТОВ "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції") звернувся із відкритим листом до президента Володимира Зеленського. Компанія скаржиться на тиск з боку БЕБ.

Відповідне звернення оприлюднив Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 вересня за 12 адресами компанії відбулися обшуки.

"Відбулися одночасні, безпідставні обшуки за абсолютно надуманими, недолуго сфабрикованими звинуваченнями. Одночасні обшуки відбулися вдома не тільки у керівників компанії, а й у рядових працівників, де під час обшуку перебували дружини, маленькі діти та літні батьки. Паралельно з цим відбувалися обшуки у п’яти підрозділах нашої компанії, на виробництвах та офісах у двох різних містах України, що призвело до повного блокування роботи компанії", - йдеться в повідомленні.

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У компанії заявили, що підставою для обшуків стала нібито невідповідність укриттів класу захисту від вибухової хвилі А-II.

"Що є необґрунтованими звинуваченнями, оскільки перед вчиненням неправомірних дій співробітниками служби БЕБ не було проведено жодних випробувань, а підставою для "слідчих дій" стала експертиза невідомої організації, назва якої навіть не згадується у матеріалах судового засідання по справі.

Підкреслюємо, що висока якість нашої продукції та відповідність державним нормам та стандартам є документально підтвердженим фактом. Наші укриття пройшли низку випробувань та мають документи (з міркувань безпеки на всіх документах приховані контактні та особисті дані), які підтверджують відповідність захисту А-II", - зазначили там.

У компанії розцінюють дії БЕБ як свідомо спрямовані на підрив репутації та блокування роботи.

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"Слід зазначити, що компанія BetonEnergo (Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції") є стратегічно важливим підприємством України, одним з основних виробників залізобетонних конструкцій для фортифікації, будівництва та захисту енергетичних об’єктів та цивільного захисту населення. Через повне блокування всіх офісів і виробництв не відбулося формування та відвантаження конструкцій для вищезазначених структур.

Вважаємо такі дії підривом обороноздатності України. Сподіваємося на Вашу підтримку та об'єктивний та справедливий розгляд справи", - підсумували автори звернення.

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