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Виробник фортифікацій "BetonEnergo" звернувся до Зеленського: скаржаться на тиск БЕБ

BetonEnergo звернувся до Зеленського із скаргою на тиск БЕБ

Виробник фортифікацій, залізобетонних конструкцій для будівництва і захисту енергетики та укриттів компанії BetonEnergo (ТОВ "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції") звернувся із відкритим листом до президента Володимира Зеленського. Компанія скаржиться на тиск з боку БЕБ.

Відповідне звернення оприлюднив Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 вересня за 12 адресами компанії відбулися обшуки.

"Відбулися одночасні, безпідставні обшуки за абсолютно надуманими, недолуго сфабрикованими звинуваченнями. Одночасні обшуки відбулися вдома не тільки у керівників компанії, а й у рядових працівників, де під час обшуку перебували дружини, маленькі діти та літні батьки. Паралельно з цим відбувалися обшуки у п’яти підрозділах нашої компанії, на виробництвах та офісах у двох різних містах України, що призвело до повного блокування роботи компанії", - йдеться в повідомленні.

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У компанії заявили, що підставою для обшуків стала нібито невідповідність укриттів класу захисту від вибухової хвилі А-II.

"Що є необґрунтованими звинуваченнями, оскільки перед вчиненням неправомірних дій співробітниками служби БЕБ не було проведено жодних випробувань, а підставою для "слідчих дій" стала експертиза невідомої організації, назва якої навіть не згадується у матеріалах судового засідання по справі.

Підкреслюємо, що висока якість нашої продукції та відповідність державним нормам та стандартам є документально підтвердженим фактом. Наші укриття пройшли низку випробувань та мають документи (з міркувань безпеки на всіх документах приховані контактні та особисті дані), які підтверджують відповідність захисту А-II", - зазначили там.

У компанії розцінюють дії БЕБ як свідомо спрямовані на підрив репутації та блокування роботи.

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"Слід зазначити, що компанія BetonEnergo (Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції") є стратегічно важливим підприємством України, одним з основних виробників залізобетонних конструкцій для фортифікації, будівництва та захисту енергетичних об’єктів та цивільного захисту населення. Через повне блокування всіх офісів і виробництв не відбулося формування та відвантаження конструкцій для вищезазначених структур.

Вважаємо такі дії підривом обороноздатності України. Сподіваємося на Вашу підтримку та об'єктивний та справедливий розгляд справи", - підсумували автори звернення.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Бюро економічної безпеки (617) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+9
Мутні дядьки скаржаться на інших мутних дядьків мутному дядьку
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17.09.2024 11:27
+9
чергова пропозиція шукати компроміс з органами, які хочуть харчуватися в Тайланді як Коля-каклета.Вони хіба не люди?
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17.09.2024 11:31
+8
Чомусь я не здивований. Бо ті бізнесмени, що не крали і не ділилися збанкрутували і спилися ще 20 років тому! У нас абсолютно чесний бізнес не виживе, як і гірська річкова форель у фекаліях місської каналізації!
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17.09.2024 11:43
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Мутні дядьки скаржаться на інших мутних дядьків мутному дядьку
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17.09.2024 11:27 Відповісти
.. на те, що мутний дядька спрямував тих мутних дядьок
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17.09.2024 11:35 Відповісти
Де ваші залізобетонні докази шо укриття витримає?
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17.09.2024 11:28 Відповісти
підручник Фізики та сопромату, а ти гуляв їх?
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17.09.2024 11:32 Відповісти
До чого підручник до товщини залізобетону?
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17.09.2024 11:40 Відповісти
А ти його міряв? Чи може марку бетону визначав? От звідки така впевненість? Сумнів ніяких?
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17.09.2024 12:15 Відповісти
В тебе шо з юмором напряги? - БЕБ бебати не буде
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17.09.2024 13:12 Відповісти
чергова пропозиція шукати компроміс з органами, які хочуть харчуватися в Тайланді як Коля-каклета.Вони хіба не люди?
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17.09.2024 11:31 Відповісти
Випускайте інвестняню чого чекаєте?!!!
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17.09.2024 11:34 Відповісти
Хтось комусь мало відвалив грошей
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17.09.2024 11:38 Відповісти
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17.09.2024 11:38 Відповісти
Чомусь я не здивований. Бо ті бізнесмени, що не крали і не ділилися збанкрутували і спилися ще 20 років тому! У нас абсолютно чесний бізнес не виживе, як і гірська річкова форель у фекаліях місської каналізації!
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17.09.2024 11:43 Відповісти
Операція "Татаров вбиває чеченців"
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17.09.2024 11:43 Відповісти
куріння вбиває чеченців та решту інших анцій.
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17.09.2024 13:04 Відповісти
Нема фортифікацій - погано
обшук у виробника фортифікації - теж погано.
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17.09.2024 11:45 Відповісти
Якщо влаштовувати обшуки у виробників фортифікацій, то фортифікацій НЕ БУДЕ! А може в тому й ціль?
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17.09.2024 12:17 Відповісти
Абвгдейки створюють видимість роботи, а білі і пухнасті бізнесюки вдають ображених... Шапіто...
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17.09.2024 12:06 Відповісти
До чого все йде без чесних судів??? Скоро як в раші на колінах чжлом біть будуть😡😡😡
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17.09.2024 12:12 Відповісти
як на на болотах-до царя
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17.09.2024 12:20 Відповісти
На фронт оцих БЕБ, нехай ***** лопатою помахають, а не папірцями. Підсвинки зелені...
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17.09.2024 12:23 Відповісти
Тут просто - не ділишся прибутками з Зе мавпами, ти у чорному списку, БЕБ на порозі.
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17.09.2024 12:27 Відповісти
Да тут все зрозуміло, як Божий день, комусь конче потрібно змінити одного постачальника на іншого, мабуть, не задарма.
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17.09.2024 12:51 Відповісти
Беб то є татарова здається, його підлеглі. Значить так треба Московії.
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17.09.2024 13:44 Відповісти
****,путин памаги....Уроды урода
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17.09.2024 16:14 Відповісти
Зе гидота продовжує знищувати Украину.
Але, ми- народ український, їм це позволяємо.
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17.09.2024 16:18 Відповісти
чимось стаємо схожими на росію, щось трапилось і до президента звертаються
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18.09.2024 00:21 Відповісти
Дніпровська контора пиляє бюджет,хабарі,відкати,,все як і все в Дніпрі...тіпа звернулися відкрито,щоб пиляти далі....ну кого в Дніпрі посадили?..занесуть ще комусь чемоданчик.
Заїзжайте в Дніпро,,такого дерибану всього давненько не було..
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18.09.2024 13:54 Відповісти
Позорище, порожденное ОПА. Все гребут, а эти еще и вредят. БЕППриходят и просят дайте денег на выходные!!!
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19.09.2024 12:12 Відповісти
 
 