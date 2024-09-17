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Производитель фортификаций "BetonEnergo" обратился к Зеленскому: Жалуются на давление БЕБ

BetonEnergo звернувся до Зеленського із скаргою на тиск БЕБ

Производитель фортификаций, железобетонных конструкций для строительства и защиты энергетики и укрытий компании BetonEnergo (ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Компания жалуется на давление со стороны БЭБ.

Соответствующее обращение обнародовал Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 сентября по 12 адресам компании прошли обыски.

"Произошли одновременные, безосновательные обыски по абсолютно надуманным, бестолково сфабрикованным обвинениям. Одновременные обыски прошли дома не только у руководителей компании, но и у рядовых работников, где во время обыска находились жены, маленькие дети и пожилые родители. Параллельно с этим происходили обыски в пяти подразделениях нашей компании, на производствах и офисах в двух разных городах Украины, что привело к полному блокированию работы компании", - говорится в сообщении.

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В компании заявили, что основанием для обысков стало якобы несоответствие укрытий классу защиты от взрывной волны А-II.

"Что является необоснованными обвинениями, поскольку перед совершением неправомерных действий сотрудниками службы БЭБ не было проведено никаких испытаний, а основанием для "следственных действий" стала экспертиза неизвестной организации, название которой даже не упоминается в материалах судебного заседания по делу.

Подчеркиваем, что высокое качество нашей продукции и соответствие государственным нормам и стандартам является документально подтвержденным фактом. Наши укрытия прошли ряд испытаний и имеют документы (из соображений безопасности на всех документах скрыты контактные и личные данные), подтверждающие соответствие защиты А-II", - отметили там.

В компании расценивают действия БЭБ как сознательно направленные на подрыв репутации и блокирование работы.

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"Следует отметить, что компания BetonEnergo (Общество с ограниченной ответственностью "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") является стратегически важным предприятием Украины, одним из основных производителей железобетонных конструкций для фортификации, строительства и защиты энергетических объектов и гражданской защиты населения. Из-за полного блокирования всех офисов и производств не состоялось формирование и отгрузка конструкций для вышеупомянутых структур.

Считаем такие действия подрывом обороноспособности Украины. Надеемся на Вашу поддержку и объективное и справедливое рассмотрение дела", - подытожили авторы обращения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Бюро экономической безопасности (206) фортификации (118)


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Топ комментарии
+9
Мутні дядьки скаржаться на інших мутних дядьків мутному дядьку
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17.09.2024 11:27
+9
чергова пропозиція шукати компроміс з органами, які хочуть харчуватися в Тайланді як Коля-каклета.Вони хіба не люди?
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17.09.2024 11:31
+8
Чомусь я не здивований. Бо ті бізнесмени, що не крали і не ділилися збанкрутували і спилися ще 20 років тому! У нас абсолютно чесний бізнес не виживе, як і гірська річкова форель у фекаліях місської каналізації!
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17.09.2024 11:43
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Мутні дядьки скаржаться на інших мутних дядьків мутному дядьку
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17.09.2024 11:27 Ответить
.. на те, що мутний дядька спрямував тих мутних дядьок
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17.09.2024 11:35 Ответить
Де ваші залізобетонні докази шо укриття витримає?
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17.09.2024 11:28 Ответить
підручник Фізики та сопромату, а ти гуляв їх?
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17.09.2024 11:32 Ответить
До чого підручник до товщини залізобетону?
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17.09.2024 11:40 Ответить
А ти його міряв? Чи може марку бетону визначав? От звідки така впевненість? Сумнів ніяких?
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17.09.2024 12:15 Ответить
В тебе шо з юмором напряги? - БЕБ бебати не буде
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17.09.2024 13:12 Ответить
чергова пропозиція шукати компроміс з органами, які хочуть харчуватися в Тайланді як Коля-каклета.Вони хіба не люди?
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17.09.2024 11:31 Ответить
Випускайте інвестняню чого чекаєте?!!!
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17.09.2024 11:34 Ответить
Хтось комусь мало відвалив грошей
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17.09.2024 11:38 Ответить
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17.09.2024 11:38 Ответить
Чомусь я не здивований. Бо ті бізнесмени, що не крали і не ділилися збанкрутували і спилися ще 20 років тому! У нас абсолютно чесний бізнес не виживе, як і гірська річкова форель у фекаліях місської каналізації!
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17.09.2024 11:43 Ответить
Операція "Татаров вбиває чеченців"
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17.09.2024 11:43 Ответить
куріння вбиває чеченців та решту інших анцій.
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17.09.2024 13:04 Ответить
Нема фортифікацій - погано
обшук у виробника фортифікації - теж погано.
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17.09.2024 11:45 Ответить
Якщо влаштовувати обшуки у виробників фортифікацій, то фортифікацій НЕ БУДЕ! А може в тому й ціль?
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17.09.2024 12:17 Ответить
Абвгдейки створюють видимість роботи, а білі і пухнасті бізнесюки вдають ображених... Шапіто...
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17.09.2024 12:06 Ответить
До чого все йде без чесних судів??? Скоро як в раші на колінах чжлом біть будуть😡😡😡
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17.09.2024 12:12 Ответить
як на на болотах-до царя
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17.09.2024 12:20 Ответить
На фронт оцих БЕБ, нехай ***** лопатою помахають, а не папірцями. Підсвинки зелені...
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17.09.2024 12:23 Ответить
Тут просто - не ділишся прибутками з Зе мавпами, ти у чорному списку, БЕБ на порозі.
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17.09.2024 12:27 Ответить
Да тут все зрозуміло, як Божий день, комусь конче потрібно змінити одного постачальника на іншого, мабуть, не задарма.
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17.09.2024 12:51 Ответить
Беб то є татарова здається, його підлеглі. Значить так треба Московії.
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17.09.2024 13:44 Ответить
****,путин памаги....Уроды урода
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17.09.2024 16:14 Ответить
Зе гидота продовжує знищувати Украину.
Але, ми- народ український, їм це позволяємо.
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17.09.2024 16:18 Ответить
чимось стаємо схожими на росію, щось трапилось і до президента звертаються
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18.09.2024 00:21 Ответить
Дніпровська контора пиляє бюджет,хабарі,відкати,,все як і все в Дніпрі...тіпа звернулися відкрито,щоб пиляти далі....ну кого в Дніпрі посадили?..занесуть ще комусь чемоданчик.
Заїзжайте в Дніпро,,такого дерибану всього давненько не було..
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18.09.2024 13:54 Ответить
Позорище, порожденное ОПА. Все гребут, а эти еще и вредят. БЕППриходят и просят дайте денег на выходные!!!
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19.09.2024 12:12 Ответить
 
 