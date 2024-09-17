Производитель фортификаций "BetonEnergo" обратился к Зеленскому: Жалуются на давление БЕБ
Производитель фортификаций, железобетонных конструкций для строительства и защиты энергетики и укрытий компании BetonEnergo (ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Компания жалуется на давление со стороны БЭБ.
Соответствующее обращение обнародовал Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 12 сентября по 12 адресам компании прошли обыски.
"Произошли одновременные, безосновательные обыски по абсолютно надуманным, бестолково сфабрикованным обвинениям. Одновременные обыски прошли дома не только у руководителей компании, но и у рядовых работников, где во время обыска находились жены, маленькие дети и пожилые родители. Параллельно с этим происходили обыски в пяти подразделениях нашей компании, на производствах и офисах в двух разных городах Украины, что привело к полному блокированию работы компании", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что основанием для обысков стало якобы несоответствие укрытий классу защиты от взрывной волны А-II.
"Что является необоснованными обвинениями, поскольку перед совершением неправомерных действий сотрудниками службы БЭБ не было проведено никаких испытаний, а основанием для "следственных действий" стала экспертиза неизвестной организации, название которой даже не упоминается в материалах судебного заседания по делу.
Подчеркиваем, что высокое качество нашей продукции и соответствие государственным нормам и стандартам является документально подтвержденным фактом. Наши укрытия прошли ряд испытаний и имеют документы (из соображений безопасности на всех документах скрыты контактные и личные данные), подтверждающие соответствие защиты А-II", - отметили там.
В компании расценивают действия БЭБ как сознательно направленные на подрыв репутации и блокирование работы.
"Следует отметить, что компания BetonEnergo (Общество с ограниченной ответственностью "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") является стратегически важным предприятием Украины, одним из основных производителей железобетонных конструкций для фортификации, строительства и защиты энергетических объектов и гражданской защиты населения. Из-за полного блокирования всех офисов и производств не состоялось формирование и отгрузка конструкций для вышеупомянутых структур.
Считаем такие действия подрывом обороноспособности Украины. Надеемся на Вашу поддержку и объективное и справедливое рассмотрение дела", - подытожили авторы обращения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обшук у виробника фортифікації - теж погано.
Але, ми- народ український, їм це позволяємо.
Заїзжайте в Дніпро,,такого дерибану всього давненько не було..