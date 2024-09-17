Производитель фортификаций "BetonEnergo" обратился к Зеленскому: Жалуются на давление БЕБ

Производитель фортификаций, железобетонных конструкций для строительства и защиты энергетики и укрытий компании BetonEnergo (ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Компания жалуется на давление со стороны БЭБ.

Соответствующее обращение обнародовал Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 сентября по 12 адресам компании прошли обыски.

"Произошли одновременные, безосновательные обыски по абсолютно надуманным, бестолково сфабрикованным обвинениям. Одновременные обыски прошли дома не только у руководителей компании, но и у рядовых работников, где во время обыска находились жены, маленькие дети и пожилые родители. Параллельно с этим происходили обыски в пяти подразделениях нашей компании, на производствах и офисах в двух разных городах Украины, что привело к полному блокированию работы компании", - говорится в сообщении.

Читайте: Задание по строительству фортификаций на Николаевщине выполнено на 100%, - ОВА

В компании заявили, что основанием для обысков стало якобы несоответствие укрытий классу защиты от взрывной волны А-II.

"Что является необоснованными обвинениями, поскольку перед совершением неправомерных действий сотрудниками службы БЭБ не было проведено никаких испытаний, а основанием для "следственных действий" стала экспертиза неизвестной организации, название которой даже не упоминается в материалах судебного заседания по делу.

Подчеркиваем, что высокое качество нашей продукции и соответствие государственным нормам и стандартам является документально подтвержденным фактом. Наши укрытия прошли ряд испытаний и имеют документы (из соображений безопасности на всех документах скрыты контактные и личные данные), подтверждающие соответствие защиты А-II", - отметили там.

В компании расценивают действия БЭБ как сознательно направленные на подрыв репутации и блокирование работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет три уровня фортификации для защиты энергообъектов, один из них экспериментальный, - Шмыгаль

"Следует отметить, что компания BetonEnergo (Общество с ограниченной ответственностью "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") является стратегически важным предприятием Украины, одним из основных производителей железобетонных конструкций для фортификации, строительства и защиты энергетических объектов и гражданской защиты населения. Из-за полного блокирования всех офисов и производств не состоялось формирование и отгрузка конструкций для вышеупомянутых структур.

Считаем такие действия подрывом обороноспособности Украины. Надеемся на Вашу поддержку и объективное и справедливое рассмотрение дела", - подытожили авторы обращения.

Читайте: АРМА разыскало 400 миллионов по делу о махинациях на госзакупках