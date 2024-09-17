Офіс генпрокурора про страту воїна мечем: встановлено місце злочину, намагаємось встановити час та особу вбитого

У справі щодо ймовірної страти українського військовослужбовця представниками ворожого війська наразі проводяться першочергові слідчі дії. Попередньо вдалося встановити зображене на світлинах місце вчинення злочину у м.Новогродівка Покровського району Донецької області.

Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження за фактом страти нашого воїна

Він нагадує, що правоохоронні органи Донецької області розпочали кримінальне провадження за фактом чергового звірства російських загарбників. Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин злочину.

"Намагаємось встановити точний час, потерпілу особу, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину", - зазначив він.

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Лисенко також повідомив, що крім безпосередніх виконавців, слідство збиратиме інформацію і щодо командирів.

Правоохоронці залучатимуть всі необхідні ресурси, в тому числі у співпраці з громадськими організаціями.

"На жаль, такі випадки носять системний характер. На сьогодні правоохоронними органами розпочато 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених на полі бою безпосередньо після потрапляння в полон. Досліджуються обставини страти 84 українських захисників", - зауважив він.

За фактами вчинення таких злочинів повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань рф. Двоє вже отримали вироки в українських судах, ще один обвинувальний акт слухається в суді.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, рашисти стратили мечем беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Новогродівці на Донеччині. Згодом стало відомо, що розпочато розслідування за фактом страти окупантами мечем беззбройного українського воїна.

Інші випадки страт окупантами українських військовополонених

Нагадаємо, що раніше російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, росіяни від грудня стратили щонайменше 15 українських військових під час спроби здатися в полон.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це - воєнний злочин, за який РФ має понести покарання.