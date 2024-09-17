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Офис генпрокурора о казни воина мечом: установлено место преступления, пытаемся установить время и личность убитого

окупанти стратили полоненого

По делу о вероятной казни украинского военнослужащего представителями вражеского войска сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Предварительно удалось установить изображенное на фотографиях место совершения преступления в г.Новогродовка Покровского района Донецкой области.

Об этом заявил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Денис Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Уголовное производство по факту казни нашего воина

Он напоминает, что правоохранительные органы Донецкой области начали уголовное производство по факту очередного зверства российских захватчиков. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств преступления.

"Пытаемся установить точное время, потерпевшее лицо, а также лиц, причастных к совершению этого преступления", - отметил он.

Лысенко также сообщил, что кроме непосредственных исполнителей, следствие будет собирать информацию и по командирам.

Правоохранители будут привлекать все необходимые ресурсы, в том числе в сотрудничестве с общественными организациями.

"К сожалению, такие случаи носят системный характер. На сегодня правоохранительными органами начато 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников", - отметил он.

По фактам совершения таких преступлений сообщено о подозрении четырем представителям вооруженных формирований рф. Двое уже получили приговоры в украинских судах, еще один обвинительный акт слушается в суде.

Как сообщал Цензор.НЕТ, рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области. Впоследствии стало известно, что начато расследование по факту казни оккупантами мечом безоружного украинского воина.

Другие случаи казней оккупантами украинских военнопленных

Напомним, что ранее российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен.

Также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это - военное преступление, за которое РФ должна понести наказание.

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В качестве ответки за убийство нашего военного самое время устроить ночной обстрел нацистского курска. Мы должны отвечать на террор.
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17.09.2024 14:43 Ответить
Схоже, що це було ритуальне вбивство... Кацапи відомі своєю схильністю до містики і всякої чорної магії впритул до сатанізму, яку вони маскують за показним псевдо православ'ям... А ще мріють разом з пуйлом до раю попасти... Всі чомусь здохнуть, а вони теж здохнуть, але чомусь в рай попадуть. Не погана логіка, вірніше її відсутність...
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17.09.2024 15:01 Ответить
За кожного страченого Воїна,жінку,старця,дитину вони нестимуть відповідальність перед законом, судом, людьми. Вічна Пам'ять Герою, боляче,страшно, сумно
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17.09.2024 15:15 Ответить
За кожного вбитого військового10 лапотників і їхніх шісток за кожну смертьцивільних 100 їхніх баранів відповідь повинна бути такою щоб бігли потвори за урал і північне коло
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17.09.2024 15:23 Ответить
это урок будет нашим воинам - сражаться до конца даже голыми руками давить кацапню
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17.09.2024 15:24 Ответить
Что на ето скажут американские и европейские либерасты? Что ва всем винавато только ***** в рузгие нипричем и с них нужно снять санкции?
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17.09.2024 15:25 Ответить
Замість утримання прокурорів , потрібно ці мільярди гривень використати на оплату кіллерів які в рашкі будуть вирізати рашистських катів разом з їхніми орчихами і опаришами .
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17.09.2024 15:39 Ответить
про український моссад вже ніхто не говорить. У нас немає Голди, яка б сказала "випускайте хлопчиків", а ці всі заочні суди і вироки якимось руслікам, за якими ніхто не сяде і навіть не затримає інтерпол - це так, аби щось робити.
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17.09.2024 16:58 Ответить
 
 