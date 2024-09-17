Офис генпрокурора о казни воина мечом: установлено место преступления, пытаемся установить время и личность убитого

По делу о вероятной казни украинского военнослужащего представителями вражеского войска сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Предварительно удалось установить изображенное на фотографиях место совершения преступления в г.Новогродовка Покровского района Донецкой области.

Об этом заявил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Денис Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Уголовное производство по факту казни нашего воина

Он напоминает, что правоохранительные органы Донецкой области начали уголовное производство по факту очередного зверства российских захватчиков. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств преступления.

"Пытаемся установить точное время, потерпевшее лицо, а также лиц, причастных к совершению этого преступления", - отметил он.

Лысенко также сообщил, что кроме непосредственных исполнителей, следствие будет собирать информацию и по командирам.

Правоохранители будут привлекать все необходимые ресурсы, в том числе в сотрудничестве с общественными организациями.

"К сожалению, такие случаи носят системный характер. На сегодня правоохранительными органами начато 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников", - отметил он.

По фактам совершения таких преступлений сообщено о подозрении четырем представителям вооруженных формирований рф. Двое уже получили приговоры в украинских судах, еще один обвинительный акт слушается в суде.

Как сообщал Цензор.НЕТ, рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области. Впоследствии стало известно, что начато расследование по факту казни оккупантами мечом безоружного украинского воина.

Другие случаи казней оккупантами украинских военнопленных

Напомним, что ранее российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен.

Также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это - военное преступление, за которое РФ должна понести наказание.