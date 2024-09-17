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Українські компанії зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів, - Міноборони

Українські компанії зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть долучитися до тендерів, які організовує Коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Компанії, які переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До участі у цих тендерах вперше запрошуються українські компанії, що є важливим кроком для підтримки вітчизняного виробництва.

"Мета цієї коаліції – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах", - сказала Черногоренко

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Що потрібно зробити для участі?

Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада.

Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців.

Зазначається, що компанії-переможці отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. У разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців.

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Коаліція безпілотників

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.

До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони.

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Автор: 

коаліція (404) Міноборони (7371) тендер (2395) дрони (4706)


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Вже мабуть і список "переможців" готовий.
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17.09.2024 22:25 Відповісти
Можуть, але переможе компанія Арахамії
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17.09.2024 22:26 Відповісти
+крадій притула затьок риганалів
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17.09.2024 22:32 Відповісти
Ти інформацію про крадіжки передав в ДБР чи в СБУ. Чи вся інфа " одна баба сказала?"
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17.09.2024 22:39 Відповісти
Вы окуня знаете? Рыба хищная такая. Так вот, в садок с акулами, муренами и пираньями пустят нашего окуня Притулу, типа поохотиться. Кстати, выше упомянутый, Арахамия тот посерьёзнее будет.
Он щука.
А деньги? Деньги в семье Европе остаться должны
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17.09.2024 22:49 Відповісти
А на пряму викупити дрони в наших виробників слабо? Чи робите все щоб було на кого вину скинути!
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17.09.2024 22:29 Відповісти
Напрямую, это за свои. А так есть надежда что за дроны выпущенные в наших мастерских, для нашей обороны заплатит коалиция
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17.09.2024 22:52 Відповісти
может? ах ты ******** зеленского
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17.09.2024 22:40 Відповісти
По дронам у Зельоних бурхлива піар компанія, яка ряснить обіцянками. Від мільйона дронів особисто від Зеленского починаючи. В результаті за місяць 50 дронів?
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18.09.2024 00:02 Відповісти
 
 