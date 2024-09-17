Украинские компании смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов, - Минобороны

Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут присоединиться к тендерам, которые организует Коалиция дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на производство беспилотников для дальнейшего тестирования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков. К участию в этих тендерах впервые приглашаются украинские компании, что является важным шагом для поддержки отечественного производства.

"Цель этой коалиции - обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, которые способны производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах", - сказала Черногоренко.

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Что нужно сделать для участия?

Для участия в тендере производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки. Предложения по FPV-дронам принимаются до 14 октября, а для дронов-перехватчиков - до 11 ноября.

Все поданные заявки будут рассмотрены членами Коалиции дронов, после чего выберут победителей.

Отмечается, что компании-победители получат заказ на производство беспилотников для дальнейшего тестирования и оценки. В случае успешных результатов тестирований планируется масштабный заказ FPV-дронов от компаний-победителей.

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Коалиция беспилотников

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.

В состав Коалиции входят 16 стран-партнеров, которые уже поставляют Украине дроны.

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