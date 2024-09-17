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Украинские компании смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов, - Минобороны

Українські компанії зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут присоединиться к тендерам, которые организует Коалиция дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на производство беспилотников для дальнейшего тестирования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков. К участию в этих тендерах впервые приглашаются украинские компании, что является важным шагом для поддержки отечественного производства.

"Цель этой коалиции - обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, которые способны производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах", - сказала Черногоренко.

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Что нужно сделать для участия?

Для участия в тендере производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки. Предложения по FPV-дронам принимаются до 14 октября, а для дронов-перехватчиков - до 11 ноября.

Все поданные заявки будут рассмотрены членами Коалиции дронов, после чего выберут победителей.

Отмечается, что компании-победители получат заказ на производство беспилотников для дальнейшего тестирования и оценки. В случае успешных результатов тестирований планируется масштабный заказ FPV-дронов от компаний-победителей.

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Коалиция беспилотников

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.

В состав Коалиции входят 16 стран-партнеров, которые уже поставляют Украине дроны.

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Автор: 

коалиция (3833) Минобороны (9333) тендер (668) дроны (3923)


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Вже мабуть і список "переможців" готовий.
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17.09.2024 22:25 Ответить
Можуть, але переможе компанія Арахамії
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17.09.2024 22:26 Ответить
+крадій притула затьок риганалів
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17.09.2024 22:32 Ответить
Ти інформацію про крадіжки передав в ДБР чи в СБУ. Чи вся інфа " одна баба сказала?"
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17.09.2024 22:39 Ответить
Вы окуня знаете? Рыба хищная такая. Так вот, в садок с акулами, муренами и пираньями пустят нашего окуня Притулу, типа поохотиться. Кстати, выше упомянутый, Арахамия тот посерьёзнее будет.
Он щука.
А деньги? Деньги в семье Европе остаться должны
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17.09.2024 22:49 Ответить
А на пряму викупити дрони в наших виробників слабо? Чи робите все щоб було на кого вину скинути!
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17.09.2024 22:29 Ответить
Напрямую, это за свои. А так есть надежда что за дроны выпущенные в наших мастерских, для нашей обороны заплатит коалиция
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17.09.2024 22:52 Ответить
может? ах ты ******** зеленского
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17.09.2024 22:40 Ответить
По дронам у Зельоних бурхлива піар компанія, яка ряснить обіцянками. Від мільйона дронів особисто від Зеленского починаючи. В результаті за місяць 50 дронів?
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18.09.2024 00:02 Ответить
 
 