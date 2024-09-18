Умєров та Остін обговорили критичні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Умєров розповів американському колезі про останні події на полі бою.

Також сторони обговорили критичні оборонні потреби України та дослідили шляхи подальшого зміцнення обороноздатності.

Раніше повідомлялось, що міністри оборони України та Естонії Рустем Умєров і Ханно Певкур провели розмову, під час якої обговорили можливі нові проєкти щодо підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет.

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