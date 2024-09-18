Від початку доби на фронті відбулося 153 бойові зіткнення., - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Більше 50% від загальної кількість боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники зупинили всі 15 ворожих атак.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали три наступальні дії окупаційних військ у районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На цей час одне бойове зіткнення ще продовжується.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили усі чотири атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки. Наші захисники відбили 37 штурмів, ще два боєзіткнення продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 310 окупантів, з них 120 - безповоротно. Також знищено три танки, три бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. Ще п’ять танків, одну ББМ, дві артилерійські системи та 15 автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Першого, Українська, Цукуриного, Дального, Георгіївки та Костянтинівки. Тридцять вісім боєзіткнень завершено, ще два - досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено один танк і бойову броньовану машину.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи біля Катеринівки та Богоявленки. Зараз ще тривають чотири атаки окупантів.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 43-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення НГУ та 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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