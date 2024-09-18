Рашисти масовано вдарили КАБами за 15 км від Запоріжжя. Такого не було останні 5 місяців, - ОВА

Російські окупанти вперше за останні 4-5 місяців застосували по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Коментуючи масований удар КАБами території Комишуваської громади, він зазначив, що це була "незвичайна активізація" ворога.

Такого не було останні чотири-п’ять місяців. Ворог не обстрілював КАБами прифронтові населені пункти Запорізької області", - зауважив Федоров.

Очільник ОВА розповів, що рашисти випустили щонайменше вісім КАБів по Комишуваській громаді. Він розташований буквально за 15-20 км від обласного центру.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 17 вересня окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Унаслідок атаки загинуло двоє людей.