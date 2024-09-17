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Окупанти масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Наслідки російської атаки на Запорізьку область 17 вересня (фото ілюстративне)

Ввечері 17 вересня окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються", - зазначив він.

Раніше Федоров повідомляв про серію вибухів у Запорізькій області. Росіяни атакували регіон КАБами.

Читайте: Окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

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обстріл (28486) жертви (1793) Запорізька область (3608)


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Гадить обмилок московський в Україні!!
Воєнний злочинець прутін, розуміє свій фініш, сценарій каддафі або Чаушеску !
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18.09.2024 00:15 Відповісти
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18.09.2024 09:28 Відповісти
 
 