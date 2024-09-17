Окупанти масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п’ятеро поранених
Ввечері 17 вересня окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються", - зазначив він.
Раніше Федоров повідомляв про серію вибухів у Запорізькій області. Росіяни атакували регіон КАБами.
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