Окупанти масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Ввечері 17 вересня окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються", - зазначив він.

Раніше Федоров повідомляв про серію вибухів у Запорізькій області. Росіяни атакували регіон КАБами.

Читайте: Окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області