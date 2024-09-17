Оккупанты массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Вечером 17 сентября оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погибли два человека.

Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадала Камышеваская громада. Там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, пятеро ранены. Сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются", - отметил он.

Ранее Федоров сообщал о серии взрывов в Запорожской области. Россияне атаковали регион КАБами.

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