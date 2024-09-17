РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13848 посетителей онлайн
Новости
1 928 2

Оккупанты массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Наслідки російської атаки на Запорізьку область 17 вересня (фото ілюстративне)

Вечером 17 сентября оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погибли два человека.

Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадала Камышеваская громада. Там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, пятеро ранены. Сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются", - отметил он.

Ранее Федоров сообщал о серии взрывов в Запорожской области. Россияне атаковали регион КАБами.

Читайте также: Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине

Автор: 

обстрел (27165) жертвы (2073) Запорожская область (3086)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гадить обмилок московський в Україні!!
Воєнний злочинець прутін, розуміє свій фініш, сценарій каддафі або Чаушеску !
показать весь комментарий
18.09.2024 00:15 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2024 09:28 Ответить
 
 